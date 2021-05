Madison Systems Inc. - Stanmac Broadband Inc. Comunicado de Imprensa

TORONTO, 17 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Madison Systems Inc. (MADI-OTC NASDAQ) e a Stanmac Broadband Inc. (SBI) atualizam nosso papel futuro na entrega de nossa tecnologia de banda larga exclusiva e patenteada (6 a 8 anos antes do setor) em parceria com uma empresa associada, a Infinity Internet Solutions. O número de assinantes no projeto East Prairie tem aumentado continuamente, vidas mudaram completamente, estão entusiasmadas, e o ISED (Inovação, Ciência e Desenvolvimento Econômico) do Canadá está aprovando licenças adicionais para expandir ainda mais nosso alcance para comunidades atualmente sem acesso à banda larga de alta velocidade.

Durante a pandemia da Covid-19, vimos uma dependência sem igual da internet de alta velocidade. Estudantes (para a educação), pessoas (trabalhando em casa), todos os negócios tiveram que se adaptar e ingressar no mercado on-line. É o caminho para o futuro crescimento das empresas. Infelizmente, milhões de pessoas no Canadá e nos EUA não têm acesso a esse serviço essencial básico. Em 2017, os censos canadenses relataram que 37% das famílias em áreas rurais e 24% das famílias indígenas no Canadá não tinham acesso à banda larga de alta velocidade. Nos EUA, aproximadamente 30 milhões de americanos não têm banda larga de alta velocidade. A demanda é extraordinária e, por meio de parcerias estratégicas, inúmeras licenças de espectro e tecnologias patenteadas inigualáveis, a Madi/SBI está preparada para fornecer banda larga acessível e confiável e preencher o abismo digital.

Nossos sistemas Connect Gen patenteados oferecem banda larga por meio do espectro UHF, que fornece Internet, TV, telefone e segurança sem interrupções ou interferências. Cada sistema Connect Gen proporciona banda larga de alta velocidade, que varia de 100 a 200Mbps, e abastece assinantes em um raio de até 60 quilômetros de nossa torre sem linha de visão. Os sistemas Connect Gen são projetados, testados e comprovados em campo utilizando DOCSIS 3 e Channel Bonding para oferecer recursos incomparáveis, alcançando comunidades rurais/remotas (com mais de 20 mil residências e empresas).

A Madi/SBI tem um plano de expansão agressivo para o Canadá e EUA para 2021 e 2022. Nosso objetivo é instalar até o final do ano 20 sistemas em comunidades rurais e remotas carentes, incluindo comunidades indígenas, cidades pequenas e casas remotas de verão e inverno. Nosso objetivo é o rápido crescimento e implementação de nossos sistemas Connect Gen, e com as licenças que nos permitem utilizar a infraestrutura de torres existente estamos preparados para alcançar esse objetivo.

Recentemente, os governos de Ontário e federal divulgaram seu orçamento de 2021, que incluiu até US$ 6 bilhões em financiamento de infraestrutura de Internet para áreas rurais. As soluções de Internet Madi/SBI e Infinity planejam expandir por meio de sua capacidade de fornecer serviços de banda larga de alta velocidade em todo o norte do Canadá, permitindo que canadenses em regiões remotas tenham acesso a Internet confiável. Enquanto as grandes empresas de telecomunicações continuam a deixar desamparadas áreas rurais e remotas em todo o Canadá e estados do norte dos Estados Unidos, a Madi/SBI, utilizando a nova tecnologia patenteada de banda larga de alta velocidade, dedica-se a conectar essas comunidades com banda larga acessível e confiável, incentivando a sustentabilidade cultural e o crescimento essencial da comunidade.

O crescimento futuro no mercado dos EUA será obtido como parte do mandato da Madi/SBI. Com quase 30 milhões de americanos sem acesso e um compromisso de US$ 100 bilhões do governo dos EUA para ampliar o acesso a todos os americanos nos próximos 8 anos, a oportunidade de expansão é infinita, e a Madi/SBI buscará todas as oportunidades.

