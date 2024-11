Madrid accueille pour la première fois le forum international Imperial Springs, une plateforme mondiale essentielle pour le dialogue avec la Chine

MADRID, 22 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Forum international Imperial Springs (ISIF), co-organisé par le Club de Madrid, tiendra sa neuvième édition les 11 et 12 décembre à Madrid. C'est la première fois que le forum se tient en dehors de la Chine, ce qui souligne l'engagement de l'ISIF à élargir le dialogue multilatéral et à favoriser un ordre mondial plus inclusif et coopératif.

Sous le thème « Collective Action for One Future », l'ISIF 2024 réunira plus de 130 dirigeants politiques, dignitaires et experts de plus de 40 pays. Parmi les participants figurent d'anciens chefs d'État et de gouvernement, des universitaires et des représentants d'organisations internationales. Le forum accueillera également des représentants des gouvernements chinois et espagnol, le maire de Madrid étant présent en tant que partenaire institutionnel.

Les discussions porteront sur les défis mondiaux urgents, notamment la paix et la sécurité, les technologies vertes, l'intelligence artificielle et le développement durable. Le Forum vise également à explorer les voies permettant de faire progresser le multilatéralisme et le financement du développement, en promouvant des solutions coopératives dans un monde marqué par une polarisation croissante.

« La décision d'accueillir l'ISIF 2024 à Madrid souligne l'importance de créer des opportunités de dialogue constructif et de collaboration avec les principaux acteurs mondiaux », a déclaré Danilo Türk, président du Club de Madrid. « En ces temps complexes, le multilatéralisme et les partenariats sont essentiels pour relever les défis qui affectent les sociétés du monde entier. »

L'édition 2024 devrait déboucher sur une série de recommandations qui concluront le Forum, reflétant une vision commune pour relever les défis mondiaux, renforcer la coopération multilatérale et favoriser les solutions collectives.

À propos du Forum international d'Imperial Springs (ISIF)

L'ISIF, coorganisé par le Club de Madrid et des partenaires stratégiques chinois, est une plateforme de premier plan pour le dialogue sur les défis mondiaux. Depuis 2016, l'ISIF réunit des dirigeants influents, des experts et des diplomates pour favoriser la compréhension mutuelle et la coopération. Traditionnellement organisée à Guangzhou, cette neuvième édition à Madrid représente une étape importante dans l'histoire du Forum.

Le Forum se tiendra à l'hôtel Eurostars Madrid Tower et la cérémonie d'ouverture sera ouverte à la presse. Des représentants de haut niveau des organisateurs de l'ISIF, de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers, de l'Association d'amitié et d'échange Australie-Chine et du gouvernement populaire de la province de Guangdong assisteront à la cérémonie d'ouverture.

LE CLUB DE MADRID

Le Club de Madrid est le plus grand forum mondial d'anciens présidents et premiers ministres démocrates, qui tirent parti de leur expérience individuelle et collective en matière de leadership et de leur portée mondiale pour renforcer les pratiques démocratiques inclusives et améliorer le bien-être des populations dans le monde entier.

En tant qu'organisation internationale non partisane à but non lucratif, elle s'appuie sur l'expérience pratique en matière de gouvernance de plus de 100 membres issus de plus de 70 pays, ainsi que sur un réseau mondial de conseillers et de partenaires issus de tous les secteurs de la société.

Cette alliance unique stimule le dialogue, construit des ponts et s'engage dans des efforts de plaidoyer pour renforcer les politiques publiques et un leadership efficace par le biais de recommandations qui s'attaquent à des défis tels que l'inclusion, le développement durable et la paix, aux niveaux national et international.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2564793/ISIF_2024_Logo.jpg