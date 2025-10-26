Madrinas Insurance guía a la comunidad a través de la inscripción abierta aca 2026 con claridad, confianza, atención y experiencia, liderando el cargo con acceso a cobertura de seguro médico

MIAMI, 26 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A medida que regresa la inscripción abierta, millones de estadounidenses una vez más buscan orientación de confianza para elegir la cobertura de atención médica adecuada. Madrinas Insurance, líder nacional en inscripción y educación de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (aca, por sus siglas en inglés), continúa cerrando la brecha entre la complejidad y la claridad en el sistema de salud.

Madrinas Insurance Mercy Cabrera Co-Fundadora, Ammer Cabrera Presidente, Vanessa Vázquez Directora De Finanzas (PRNewsfoto/Madrinas Insurance) Elevate 2026 Inicio del Período de Inscripción Abierta del ACA por Madrinas Insurance. Mercy Cabrera, Cofundadora, Ammer Cabrera, Presidente, Vanessa Vázquez, Directora de Finanzas (PRNewsfoto/Madrinas Insurance)

Fundada en 2013 durante el lanzamiento de aca, Madrinas Insurance comenzó como un esfuerzo familiar para ayudar a los vecinos a comprender sus opciones y se ha convertido en una de las organizaciones de inscripción más impactantes del país, ganándose el apodo de "Las madrinas del seguro de salud".

Bajo el presidente Ammer Cabrera, la directora financiera Vanessa Marie Vazquez y la cofundadora Mercy Cabrera, la firma ahora presta servicios a millones de personas a través de más de 2000 profesionales con licencia en todo el país. Cada temporada de inscripción, los agentes de Madrinas guían a las familias a través de cada paso, desde la consulta y la documentación hasta la selección del plan, las renovaciones y el apoyo continuo, ayudando a los clientes a encontrar el seguro de salud y de vida, planes grupales, cobertura internacional, dental, Medicare y más adecuado.

"Nuestro compromiso no termina una vez que alguien se registra para la cobertura", dijo Ammer Cabrera. "A través de nuestros programas anuales de capacitación OEP, nos aseguramos de que los agentes estén equipados para guiar a sus comunidades durante todo el año. Nadie debería tener que navegar solo por la atención médica ".

Después de una importante adquisición, Madrinas Insurance ahora forma parte de una red más grande que ofrece acceso ampliado a los principales operadores, planes competitivos y capacitación avanzada. Con miles de agentes y oficinas en Miami, Texas y Tampa, la empresa continúa creciendo mientras mantiene su enfoque en la comunidad.

" Estamos aquí para ayudar a las personas a tomar la mejor decisión posible para ellos y sus familias", dijo Mercy Cabrera. "La inscripción abierta se extiende del 1 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026, y nuestros agentes están listos para guiar a cada persona a través de sus opciones y garantizar que estén protegidos con el plan adecuado."

Para obtener ayuda para inscribirse o conectarse con un agente autorizado, visite www.madrinasinsurance.com o llame al 877-MADRINA (877-623-7462), disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Acerca de Madrinas Insurance

Fundada en 2013, Madrinas Insurance es un líder reconocido a nivel nacional en la inscripción a la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (aca) y la educación médica. La compañía se ha convertido en una de las organizaciones de inscripción de atención médica más impactantes del país, que atiende a millones a través de agentes con licencia en Miami, Texas y Tampa. Madrinas ofrece seguros de salud y de vida, planes grupales, cobertura internacional, dental, Medicare, centros médicos y más, con un compromiso continuo con la capacitación de agentes, el alcance comunitario y una cobertura accesible y asequible para todos. Más información en www.madrinasinsurance.com

Contacto para medios

Ana Rivera

[email protected]

(786)281-3259

