Maecenas Fine Art adopte World-Check de Thomson Reuters pour réduire le risque de crime financier

World-Check de Thomson Reuters est une base de données criminelles hautement structurée sur les individus et organisations présentant un risque accru. Largement adoptés par les institutions et sociétés financières dans le monde, les renseignements criminels de World-Check accompagnent les procédures de vérification préalable Know Your Customer (Connaître son client) et Third Party Risk (Risque tiers). World-Check permet de détecter le risque associé aux sanctions, au crime organisé, à la fraude, au blanchiment d'argent, à la subornation et à la corruption, ainsi qu'à l'esclavage moderne et au risque pays.

« Nous souhaitons faire de Maecenas le leader mondial du secteur de la finance de l'art et croyons que l'intégration de World-Check à notre plateforme est en adéquation avec cet objectif », déclare Marcelo García Casil, PDG de Maecenas.

Le responsable de la gestion des risques et de la conformité liés à la technologie de Maecenas, Javier Tamashiro, ajoute : « Nous sommes ravis de travailler avec Thomson Reuters pour donner encore plus à nos clients l'assurance que des contrôles efficaces en matière de sanctions et de risque LBC ont été établis dans des domaines clés de notre entreprise. »

Maecenas Fine Art

Maecenas Fine Art est la première plateforme blockchain d'investissement dans les beaux-arts. Son marché en ligne permet pour la première fois aux investisseurs d'acquérir des parts dans des chefs-d'œuvre de plusieurs millions de dollars, comme ils le feraient dans une société figurant sur la liste Fortune 500. Grâce à la technologie blockchain, les œuvres d'art sont tokenisées, c'est-à-dire qu'elles sont divisées en unités financières plus petites qui peuvent être négociées sur la plateforme en ligne. https://www.maecenas.co/

Thomson Reuters

Thomson Reuters est la plus importante source de nouvelles et d'informations destinées aux marchés professionnels. Nos clients comptent sur nous pour fournir les renseignements, la technologie et l'expertise nécessaires à l'obtention de réponses fiables. Notre société est présente dans plus de 100 pays depuis plus d'un siècle. Les actions Thomson Reuters sont cotées aux bourses de Toronto et de New York. Pour en savoir plus, visitez le site http://www.thomsonreuters.com.

