Maecenas Fine использует систему World-Check от Thomson Reuters для устранения рисков финансовых преступлений

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Thomson Reuters World-Check представляет собой хорошо структурированную базу аналитической информации о лицах и организациях, входящих в группу повышенного риска. Широко применяемая финансовыми учреждениями и крупными корпорациями по всему миру, система World-Check поддерживает процессы юридической экспертизы по принципам «знай своего клиента» и «риски третьих лиц». Данная технология помогает выявлять угрозы и риски, связанные с санкциями, организованной преступностью, мошенничеством, отмыванием денег, коррупцией и взяточничеством, а также с использованием рабского труда и неплатежеспособностью суверенного государства.

«Мы стремимся позиционировать Maecenas в качестве мирового лидера финансовой деятельности в сфере искусства, и уверены, что внедрение World-Check в нашу платформу в полной мере соответствует данной цели», - отметил Марсело Гарсия Касил (Marcelo García Casil), главный исполнительный директор Maecenas.

Директор по вопросам технологических рисков и нормативного соответствия Maecenas Хавьер Тамаширо (Javier Tamashiro) добавил: «Мы рады возможности совместно с Thomson Reuters предоставить нашим клиентам дополнительные гарантии использования эффективных средств скрининга возможных санкций и рисков AML в ключевых сегментах нашей деятельности».

Maecenas Fine Art

Maecenas Fine Art - первая в мире блокчейновая платформа инвестирования в объекты искусства. Торговая онлайн-площадка впервые позволяет инвесторам приобретать долевые права собственности на шедевры мирового искусства стоимостью в миллионы долларов, как если бы они были компанией из списка Fortune 500. При помощи блокчейновой технологии осуществляется токенизация произведений искусства с их разделением на более мелкие финансовые единицы, которые в последствии продаются на онлайн-платформе. https://www.maecenas.co/

Thomson Reuters

Thomson Reuters является ведущим мировым источником новостей и актуальной информации для бизнеса и профессионалов. Наши клиенты доверяют нам в вопросах предоставления аналитических данных, технологий и профессиональных знаний, необходимых им для поиска проверенных и надёжных решений. Вот уже более 100 лет компания успешно осуществляет свою деятельность в 100 странах мира. Акции Thomson Reuters котируются на фондовых биржах Торонто и Нью-Йорка. Для получения более подробной информации посетите http://www.thomsonreuters.com.

SOURCE Maecenas