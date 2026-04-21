Maestro de Historia de Pensilvania nombrado Maestro Nacional del Año 2026

WASHINGTON, 21 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Consejo de Directores de Escuelas Estatales (CCSSO, por sus siglas en inglés) anunció hoy a Leon Smith, un profesor de historia de Pensilvania, como Maestro Nacional del Año 2026.

Smith trabaja en Haverford High School como maestro de historia de Estados Unidos y de Estudios Afroamericanos, ambos de nivel avanzado (Advanced Placement, AP). En su salón de clases, hace hincapié en el pensamiento crítico, el compromiso cívico y la inclusión de múltiples perspectivas en la historia.

Smith cuenta con más de dos décadas de experiencia como educador, líder y mentor, dedicado a empoderar tanto a estudiantes como a maestros. Su labor docente se basa en la convicción de que la educación tiene el poder de transformar vidas e inspirar a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Se esfuerza por crear una cultura inclusiva; por ejemplo, colaboró con la comunidad, las familias y los estudiantes para ayudar a implementar en Haverford el primer curso de Estudios Afroamericanos de Advanced Placement (AP).

Smith se dedica deliberadamente a conectar a sus estudiantes con la comunidad. Como parte del Día de la Defensa del Nivel Avanzado (AP Advocacy Day), Smith lleva a sus alumnos al Capitolio del Estado de Pensilvania para interactuar con estudiantes destacados del programa AP provenientes de todo el estado y reunirse con sus legisladores locales, con el fin de compartir el impacto que las clases AP han tenido en sus vidas. Los estudiantes interactúan con los responsables de la formulación de políticas, plantean preguntas y aprenden los fundamentos de la narración de historias como herramienta para fomentar la empatía y la comprensión. A través de esta oportunidad, los estudiantes ganan confianza en sus habilidades comunicativas, lo cual les ayuda a tener éxito en la obtención de entrevistas de trabajo y pasantías.

Como Maestro Nacional del Año 2026, Smith pasará un año representando a los educadores y ejerciendo como embajador de la profesión docente. Planea pasar el año de servicio reconociendo el papel fundamental que desempeñan los educadores en la formación de la próxima generación. Él cree que el superpoder de un maestro reside en su capacidad para ver en los estudiantes cualidades que ellos mismos aún no logran percibir en sí mismos.

"No hay nada comparable a ver a un estudiante ganar confianza en sí mismo tras recibir palabras de aliento de tu parte", afirmó Smith. "La enseñanza es una experiencia en la que uno descubre su propia voz dentro del salón de clases y define quién es como educador. Al prepararse para entrar al salón de clases, recuerden que ustedes son exactamente lo que sus estudiantes necesitan".

El Programa Nacional del Maestro del Año del CCSSO, cuyo principal patrocinador es Google, identifica a maestros excepcionales en todo el país, reconoce su labor eficaz en el salón de clases, los involucra en un año de aprendizaje profesional y amplifica sus voces.

"El Programa Nacional del Maestro del Año celebra la valiosa labor y la dedicación de los maestros que impulsan un cambio positivo tanto en la vida de sus estudiantes como en sus comunidades escolares", dijo Carissa Moffat Miller, directora ejecutiva de CCSSO. "Agradecemos a Leon por sus profundas contribuciones a la educación y lo felicitamos por este destacado reconocimiento".

"Para Pensilvania es un honor contar, por segundo año consecutivo, con un educador de nuestra gran mancomunidad nombrado Maestro Nacional del Año", declaró la Dra. Carrie Rowe, Secretaria de Educación de Pensilvania. "Leon Smith es un ejemplo de los excelentes educadores que tenemos en las escuelas de todo el estado; educadores que inspiran, lideran, alientan y forman a la próxima generación de estudiantes y ciudadanos globales".

Cada año, los estados, territorios extraestatales de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y la Actividad de Educación del Departamento de Guerra seleccionan a educadores sobresalientes para servir como Maestros Estatales del Año. De ese grupo, el Maestro Nacional del Año es elegido por un Comité de Selección independiente, compuesto por representantes de organizaciones nacionales de educación K-12.

"La pasión de Leon por la enseñanza se refleja en sus logros, que siempre remiten a cómo puede servir mejor a sus estudiantes", afirmó el Comité de Selección del Maestro Nacional del Año. "Es una voz firme para su comunidad escolar y representa el modelo de profesión que queremos que nuestros estudiantes abracen en el futuro".

Los finalistas adicionales para Maestro Nacional del Año 2026 son Katie Collins (Alabama), Rachel Kinsaul (Georgia), Michelle Gross (Kentucky) y Linda Wallenberg (Minnesota). Puede leer más sobre los finalistas y el Programa del Maestro Nacional del Año del CCSSO en https://ntoy.ccsso.org/blog/2026-ntoy-finalists.

Obtenga más información sobre Smith, incluida su biografía y fotografías, en https://ntoy.ccsso.org/2026-national-teacher-of-the-year.

Los siguientes patrocinadores respaldan con orgullo el Programa del Maestro Nacional del Año correspondiente a 2026:

Patrocinador principal: Google

Diamante: Pearson

Platino: Cambium Assessment, Curriculum Associates y Data Recognition Corporation.

Oro: American Institutes for Research, AMIRA Learning, Cognia, ETS, HMH y NWEA, MetaMetrics, Smarter Balanced, Voya, WestEd, WIDA (University of Wisconsin–Madison), WGU (Western Governors University) y Zearn.

Patrocinadores adicionales: Maxwell/Hanrahan Foundation, Smithsonian, Space Camp y TEDEd.

El Consejo de Directores de Escuelas Estatales (CCSSO) es una organización no partidista, nacional y sin fines de lucro, integrada por funcionarios públicos que dirigen los departamentos de educación primaria y secundaria de los estados, el Distrito de Columbia, la Actividad de Educación del Departamento de Guerra, la Oficina de Educación Indígena y cinco jurisdicciones extraestatales de Estados Unidos. El CCSSO ofrece liderazgo, promoción y asistencia técnica en asuntos educativos de gran relevancia. El Consejo busca el consenso de sus miembros sobre los principales temas educativos y expresa sus puntos de vista ante organizaciones cívicas y profesionales, agencias federales, el Congreso y el público.

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FUENTE Council of Chief State School Officers, Incorporated (CCSSO)