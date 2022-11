MAG DÉVOILE KETURAH RESERVE, UN PROJET DE 3 MILLIARDS D'AED À MEYDAN, DUBAÏ

Le projet est le premier au Moyen-Orient à proposer le concept du 'Bio Living' résidentiel, un mode de vie immergé dans la nature.

DUBAÏ, EAU, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- MAG, le principal promoteur immobilier des EAU, a annoncé le lancement de Keturah Reserve, un nouveau lotissement résidentiel de luxe exclusif et innovant d'une valeur de 3 milliards d'AED à Meydan, l'un des quartiers résidentiels les plus prisés de Dubaï. Le projet illustre une conception de l'espace qui offre des conditions de vie exceptionnelles, et il s'agit du premier lotissement résidentiel du Moyen-Orient à immerger ses résidents dans la nature grâce au concept de 'Bio Living' qui intègre la nature dans l'environnement bâti pour améliorer la santé physique, mentale et émotionnelle de ses occupants. Keturah Reserve devrait être achevé d'ici le deuxième trimestre de 2025.

Keturah Reserve proposera des super-maisons comprenant des villas et des appartements d'une, deux, trois ou quatre chambres. Le projet inclura de vastes espaces communs, une piscine extérieure, des salles de sport pour hommes et femmes, des spas, des restaurants et des établissements de santé.

Parmi les autres activités proposées dans le cadre du projet figurent un studio de pilates, une piscine d'aquabike, des cours de corde de soie et des espaces de méditation et de yoga sur le toit, tous conçus pour renforcer le corps de l'intérieur.

Keturah Reserve est un endroit pour s'occuper de son soi intérieur, inspiré par le concept 'de l'intérieur vers l'extérieur'. Tous les équipements, activités et services de restauration sont organisés dans cet esprit.

Au cœur du projet se trouve The Park, un espace paysager luxuriant de 2,7 hectares où les résidents pourront se ressourcer et se retrouver, ombragé par des oliviers millénaires provenant du monde entier et rappelant les origines de la famille Al Gaddah, cultivateurs d'oliviers et propriétaires de plantations.

Les résidences de Keturah Reserve sont orientées de façon à capter et à maximiser la lumière naturelle afin de la diffuser délicatement dans les intérieurs, sans chaleur ni éblouissement. Les espaces intérieurs à double volume augmentent le flux d'air naturellement frais, réduisant ainsi le besoin de climatisation. Les espaces décloisonnés sont également conçus sans couloirs ni halls, avec des meubles et des luminaires créés sur mesure pour chaque espace afin d'optimiser la circulation.

Keturah Reserve, qui fait partie de la nouvelle marque d'immobilier de luxe et d'hôtellerie Keturah, est conçu par l'architecte de renom Charlie Wu.

Talal Moafaq Al Gaddah, président exécutif principal de MAG, a déclaré : « Keturah Reserve est pensé et conçu de façon unique et chaque détail est minutieusement élaboré pour magnifier et enrichir la vie de ses résidents. Le projet est la quintessence d'un mode de vie luxueux avec un véritable sens de la communauté. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1957610/Keturah_Reserve.jpg

SOURCE MAG