MAG REVELA RESERVA DE AED 3 BILHÕES KETURAH EM MEYDAN, DUBAI

Dubai, Emirados Árabes Unidos, 29 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- A MAG, principal incorporadora imobiliária nos Emirados Árabes Unidos, anunciou o lançamento da Keturah Reserve, um novo empreendimento residencial de luxo exclusivo e inovador no valor de AED 3 bilhões em Meydan, uma das áreas residenciais mais procuradas de Dubai. O projeto oferece uma vida transformadora por meio do design do espaço e é o primeiro empreendimento residencial no Oriente Médio a imergir os moradores na natureza por meio do conceito 'Bio Living' que incorpora natureza ao ambiente construído para melhorar a saúde física, mental e emocional de seus ocupantes. A Keturah Reserve está programada para ser concluída até o segundo trimestre de 2025.

A Keturah Reserve contará com super residências e apartamentos de um, dois, três e quatro quartos. As amenidades do projeto incluem espaços comunitários extensos, uma piscina ao ar livre, academias femininas e masculinas, spas, restaurantes e instalações de saúde.

Outras atividades do projeto incluem um estúdio de pilates, uma piscina de bicicleta aquática, aulas de corda de seda e espaços de meditação e ioga na cobertura, todos projetados para fortalecer o núcleo do corpo de dentro para fora.

A Keturah Reserve é um lugar para cuidar do eu interior, inspirado no conceito "De dentro para fora". Todas as comodidades, atividades e serviços de alimentos e bebidas são selecionados tendo isso em mente.

No centro do projeto está o parque, um espaço exuberante com paisagismo de 300.000 metros quadrados para que os moradores recarreguem e socializem, sombreados por árvores de oliveira de mil anos provenientes do mundo todo como lembretes das origens da família Al Gaddah como agricultores de oliveira e proprietários de plantações.

As casas da Keturah Reserve estão inclinadas para capturar e maximizar a luz do dia natural, distribuindo-a suavemente por todo o interior sem calor ou brilho. Os espaços internos de duplo volume aumentam o fluxo de ar naturalmente resfriado, reduzindo a necessidade de ar condicionado. Os espaços de plano aberto também são projetados sem passagens ou corredores, com móveis e instalações customizados produzidos para cada espaço para otimizar o fluxo de passagem.

A Keturah Reserve, que faz parte da nova marca de imóveis de luxo e hotelaria Keturah, foi projetada pelo renomado arquiteto Charlie Wu.

Em seus comentários, Talal Moafaq Al Gaddah, presidente executivo sênior da MAG, disse: "A Keturah Reserve foi concebida e projetada de forma única com todos os detalhes elaborados meticulosamente para elevar e enriquecer a vida de seus residentes. O projeto é a síntese da vida luxuosa com um verdadeiro senso de comunidade."

