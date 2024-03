MAG GROUP HOLDING ENREGISTRE UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE PLUS DE 12,6 MILLIARDS AED EN 2023

DUBAÏ, EAU, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- MAG Group Holding, conglomérat multinational incorporant différentes sociétés dans divers secteurs, a annoncé l'enregistrement de 12,6 milliards AED de ventes pour 2023 dans ses différentes filiales immobilières.

Les ventes de la marque innovante Keturah, fondée l'année dernière, ont atteint 2,5 milliards AED dans le développement de Keturah Reserve à Meydan. En revanche, les ventes de « The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside », qui fait partie du Keturah Resort, ont atteint 2,8 milliards AED. En outre, 70 % du Keturah Resort ont été vendus.

Moafaq Al Gaddah - Founder and Chairman of MAG Group Holding

D'autres filiales immobilières du groupe MAG ont enregistré 7,3 milliards AED de ventes pour des développements immobiliers dans les Émirats arabes unis, dont MAG Lifestyle Development, Invest Group Overseas (IGO), MBL, Shoumous, Art of Living Mall, ainsi que des terrains et des entrepôts.

Moafaq Al Gaddah, fondateur et président de MAG Group Holding, a déclaré : « L'année dernière a été une année fructueuse pour le groupe MAG, les ventes de projets dans les différentes filiales ayant enregistré des chiffres impressionnants. Cela confirme la vitalité du secteur immobilier des Émirats arabes unis, compte tenu de la vision stratégique des dirigeants et des innombrables initiatives qui visent toutes à consolider la position de l'émirat comme l'une des meilleures villes où travailler, vivre et séjourner. Nous sommes fiers de contribuer au mandat du gouvernement et nous continuerons d'attirer les investisseurs vers nos développements uniques. »