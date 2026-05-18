Magellan: El único colegio laico e independiente de EE. UU. con programa IB completo y bilingüe desde preescolar hasta 12.º grado

Magellan también es uno de los únicos cinco colegios independientes y seculares en el país autorizados para ofrecer los tres programas del IB

AUSTIN, Texas, 18 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- A partir del 20 de abril, el Magellan International School recibió oficialmente la autorización para ofrecer el Programa del Diploma (PD) del Bachillerato Internacional (IB), consolidando así su designación como un Colegio Continuo del IB completo.

Magellan ahora tiene la distinción de ser el único colegio secular e independiente en los Estados Unidos que ofrece todo el programa del IB, incluido el Programa de la Escuela Primaria (PEP), el Programa de los Años Intermedios (PAI) y el Programa del Diploma (PD), en un entorno bilingüe. Obtenga más información sobre los programas de Bachillerato Internacional de Magellan y los itinerarios de la Escuela Secundaria en www.magellanschool.org.

En la escuela secundaria y preparatoria, Magellan también da la bienvenida a los alumnos que se inician en la educación bilingüe, combinando estudios académicos rigurosos con el aprendizaje avanzado del idioma español.

"Ofrecer el continuo completo del IB ha sido parte de nuestra visión desde el primer día. En la actualidad, esa visión se realiza: creando una experiencia conectada y basada en la investigación desde el Programa de la Escuela Primaria hasta el Programa del Diploma ", dijo Scott Hibbard, Director del Magellan International School. "Realmente estamos preparando a los estudiantes de Magellan para tomar medidas en nuestro mundo que cambia rápidamente".

Con la incorporación del Programa del Diploma, Magellan ahora ofrece una experiencia educativa totalmente alineada desde preescolar hasta 12 .º grado, basada en el aprendizaje por indagación que desarrolla el pensamiento crítico, la conciencia global y la profundidad académica.

En un mundo cada vez más interconectado, las familias buscan modelos educativos que preparen a sus estudiantes no solo para la universidad, sino también para la ciudadanía global, la colaboración intercultural y un impacto significativo en el mundo real.

El Programa del Diploma del IB es ampliamente reconocido como uno de los programas académicos más rigurosos y respetados del mundo. A través de cursos avanzados, investigación independiente y aprendizaje interdisciplinario, los estudiantes desarrollan las habilidades y la mentalidad necesarias para prosperar en la universidad y más allá.

Datos clave sobre el Magellan International School

Único colegio secular e independiente en los Estados Unidos que ofrece la continuidad completa del IB en un entorno bilingüe

Uno de los cinco colegios independientes y seculares en todo el país autorizados para ofrecer los tres programas del IB

Sirviendo a más de 600 estudiantes desde preescolar hasta secundaria

Modelo de educación bilingüe español-inglés

Aproximadamente el 70 % de la facultad es internacional

Los estudiantes pueden unirse a la escuela secundaria y preparatoria sin experiencia previa en educación bilingüe

"Hacemos más que preparar a los estudiantes para obtener un diploma de secundaria; formamos pioneros globales", dijo Amaris Salazar, Directora de Enseñanza y Aprendizaje de Magellan International School. "Nuestro programa del IB impulsa el aprendizaje más allá del aula, preparando a los estudiantes no solo para la admisión a la universidad, sino también para hablar los idiomas del mundo, resolver sus desafíos más complejos y generar un impacto duradero".

Los colegios que deseen ofrecer el IB DP deben pasar por un proceso formal de candidatura y autorización que incluye la presentación de solicitudes, la capacitación del personal y la decisión final de autorización por parte de la Organización del Bachillerato Internacional (IBO).

Acerca del Magellan International School:

El Magellan International School es una escuela secular e independiente en Austin que atiende a más de 600 estudiantes desde preescolar hasta secundaria en dos campus. Fundada en el 2009, Magellan ofrece una educación bilingüe español-inglés basada en el marco del Bachillerato Internacional (IB) y el aprendizaje centrado en el diseño. La escuela es la única escuela laica e independiente en Estados Unidos que ofrece el continuo completo del programa del IB: el Programa de la Escuela Primaria (PEP), el Programa de los Años Intermedios (PAI) y el Programa del Diploma (PD), en un entorno bilingüe, y una de las únicas cinco escuelas independientes y seculares en todo el país autorizadas para ofrecer los tres programas del IB. Aproximadamente el 70 % de los profesores de Magellan son educadores internacionales, y la comunidad escolar refleja una amplia gama de antecedentes culturales y lingüísticos. La misión de Magellan es formar estudiantes innovadores, con mentalidad global y curiosidad cultural, que prosperen con propósito y contribuyan a un futuro mejor.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2979424/Magellan_International_School_Logo_Logo.jpg

FUENTE Magellan International School