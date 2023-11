Magnati colabora com TerraPay para revolucionar pagamentos transfronteiriços

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 9 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Magnati, uma empresa líder em pagamentos no Oriente Médio, está capacitando os comerciantes ao adicionar um novo método de pagamento ao seu pacote de produtos em colaboração com a TerraPay, uma rede líder global de pagamentos transfronteiriços, com amplo alcance em mais de 7,5 bilhões de contas bancárias, mais de 2,1 bilhões de carteiras móveis, além de 29 licenças e aprovações regulatórias globais. Essa integração permite que muitos visitantes e residentes africanos nos Emirados Árabes Unidos paguem convenientemente por bens e serviços usando suas carteiras digitais preferidas. Com o passar do tempo, com mais de 50.000 terminais de pagamentos aceitando carteiras TerraPay-powered na África, a Magnati impulsionará a inovação no setor de pagamentos.

Como parceira líder global de bancos, carteiras móveis, operadoras de transferência de dinheiro e instituições financeiras, a TerraPay traz ampla experiência e uma rede robusta para esta colaboração. Sua função como agregadora das principais carteiras digitais e móveis permite que os titulares da Telco Wallet da África desfrutem de pagamentos transfronteiriços simples e seguros nos Emirados Árabes Unidos nos terminais de pagamento da Magnati.

Em um mercado altamente competitivo, a nova oferta da Magnati a diferencia de outros participantes do setor. Ao permitir carteiras da África, por meio de suas parcerias estratégicas como Airtel, M- PESA e MTN, em seus terminais de pagamento, a Magnati está atendendo às diversas necessidades de clientes e comerciantes. Essa mudança não só melhora a conveniência, mas também abre novas oportunidades para as empresas explorarem o turismo crescente nos Emirados Árabes Unidos a partir do mercado africano.

Ramana Kumar, CEO da Magnati, disse: "Com o tempo, mais de 50.000 terminais de pagamento da Magnati poderão aceitar pagamentos usando carteiras populares da África em suas respectivas moedas locais. Esta colaboração empolgante com a TerraPay demonstra o nosso compromisso em oferecer soluções de pagamento perfeitas que atendam às demandas em evolução dos nossos clientes, ao mesmo tempo em que promove laços mais fortes entre os Emirados Árabes Unidos e a África".

Ani Sane, Cofundador e Diretor de Negócios da TerraPay, disse: "Estamos realmente orgulhosos de revelar a nossa colaboração com a Magnati, uma instituição financeira altamente confiável na região. Esta colaboração simboliza a combinação perfeita de inovação tecnológica e um compromisso mútuo de tornar os pagamentos acessíveis e convenientes. Com nossa experiência em plataformas interoperáveis e soluções de pagamento móvel de ponta, estamos determinados a oferecer soluções inovadoras de aceitação aos titulares de carteira africana, simplificando os pagamentos transfronteiriços e a movimentação de dinheiro como nunca antes. A TerraPay e a Magnati juntas estão revolucionando as tendências e a tecnologia de pagamento, ao mesmo tempo em que priorizam a inclusão financeira e a conveniência para todos".

Para concluir, esta colaboração estratégica entre a Magnati e a TerraPay posiciona os Emirados Árabes Unidos como um centro de pagamentos transfronteiriços. Essa colaboração não só fortalece os laços entre a África e os Emirados Árabes Unidos, mas também posiciona ambas as regiões para crescimento acelerado no cenário de pagamentos digitais. A conveniência e acessibilidade oferecidas por este novo método de pagamento beneficiarão, sem dúvida, agentes do setor, o público, os clientes e os comerciantes.

Sobre a Magnati

A Magnati é líder regional no setor de soluções de pagamento com foco em aquisição direta, processamento de emissores e processamento de aquisições.

A Magnati oferece aos clientes governamentais, comerciantes e institucionais uma plataforma de pagamentos inteligentes, usando tecnologia de última geração para oferecer experiências aprimoradas e maior eficiência. A marca Magnati está cheia de energia e potencial e está pronta para transformar pagamentos em possibilidades.

Com sede em Abu Dhabi, a experiência e os relacionamentos da Magnati oferecem uma plataforma para a Magnati atrair parceiros internacionais, ao mesmo tempo em que estabelece um novo padrão de inovação e entrega no setor de pagamentos.

Acesse www.magnati.com para mais informações.

Sobre a TerraPay

A TerraPay simplifica a movimentação de dinheiro em qualquer lugar, fornecendo uma conexão única com a mais ampla rede de pagamentos internacionais regulamentada em 29 mercados globais e permitindo pagamentos para mais de 120 países de destino, mais de 210 países de envio, mais de 7,5 bilhões de contas bancárias e mais de 2,1 bilhões de carteiras móveis. A TerraPay tem a missão de conectar um mundo financeiro sem fronteiras, tornando a movimentação de dinheiro em qualquer lugar instantânea, confiável, transparente e totalmente compatível. A TerraPay expande os limites para empresas globais, que vão desde bancos, fintechs e operadoras de transferência de dinheiro até empresas de viagens, plataformas de economia criativa e mercados de comércio eletrônico, ao mesmo tempo em que impulsiona a inclusão financeira nos mercados mais inacessíveis. Fundada em 2014, a TerraPay está sediada em Londres, com escritórios globais em Bangalore, Dubai, Miami, Bogotá, Dar es Salaam, Kampala, Haia, Dakar, Joburg, Nairóbi, Milão, Singapura e está expandindo rapidamente, tendo recebido financiamento de investidores líderes, incluindo o IFC (World Bank), Prime Ventures, Partech Africa e Visa.

Para mais detalhes, acesse www.terrapay.com

Contato para a imprensa

Juveria Samrin

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

FONTE TerraPay