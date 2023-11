Magnati collabore avec TerraPay pour révolutionner les paiements transfrontaliers

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 10 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Magnati, une société de paiement de premier plan au Moyen-Orient, aide les commerçants en ajoutant une nouvelle méthode de paiement à sa suite de produits en collaboration avec TerraPay. Il s'agit d'un réseau mondial de paiements transfrontaliers de premier plan, avec une portée étendue sur plus de 7,5 milliards de comptes bancaires, plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles, et 29 licences et approbations réglementaires mondiales. Cette intégration permet à de nombreux visiteurs et résidents africains aux Émirats arabes unis de payer des biens et des services en utilisant leurs portefeuilles numériques préférés. Au fil du temps, avec plus de 50 000 terminaux de paiement acceptant les portefeuilles alimentés par TerraPay en Afrique, Magnati stimulera l'innovation dans le secteur des paiements.

En tant que partenaire mondial de premier plan des banques, des portefeuilles mobiles, des opérateurs de transfert d'argent et des institutions financières, TerraPay apporte une grande expertise et un réseau solide à cette collaboration. Son rôle d'agrégateur des principaux portefeuilles numériques et mobiles permet aux détenteurs de portefeuille mobile venant Afrique de bénéficier de paiements transfrontaliers simples et sécurisés aux Émirats arabes unis sur les terminaux de paiement de Magnati.

Sur un marché très concurrentiel, la nouvelle offre de Magnati se démarque des autres acteurs du secteur. En permettant l'utilisation de portefeuilles africains sur ses terminaux de paiement, grâce à ses partenariats stratégiques avec Airtel, M-PESA et MTN, Magnati répond aux divers besoins des clients et des commerçants. Cette initiative améliore la commodité des paiements. Elle ouvre également de nouvelles portes aux entreprises qui pourront exploiter le tourisme croissant dans les Émirats arabes unis en provenance du marché africain.

Ramana Kumar, directeur général de Magnati, a déclaré : « Au fil du temps, plus de 50 000 terminaux de Magnati seront en mesure d'accepter des paiements utilisant les portefeuilles populaires d'Afrique dans leurs monnaies locales respectives. Cette collaboration passionnante avec TerraPay témoigne de notre engagement à fournir des solutions de paiement fluides qui répondent à l'évolution des besoins de nos clients, tout en renforçant les liens entre les Émirats arabes unis et l'Afrique. »

Ani Sane, cofondateur et directeur commercial de TerraPay, a déclaré : « Nous sommes vraiment fiers de dévoiler notre collaboration avec Magnati, une institution financière de confiance dans la région. Cette collaboration symbolise le mélange parfait de l'innovation technologique et d'un engagement mutuel à rendre les paiements accessibles et pratiques. Grâce à notre expertise en matière de plateformes interopérables et de solutions de paiement mobile de pointe, nous sommes déterminés à fournir des solutions d'acceptation révolutionnaires aux détenteurs de portefeuilles africains, en rationalisant les paiements transfrontaliers et les mouvements d'argent comme jamais auparavant. Ensemble, TerraPay et Magnati révolutionnent les tendances et les technologies de paiement, tout en donnant la priorité à l'inclusion financière et à la commodité pour tous. »

En conclusion, cette collaboration stratégique entre Magnati et TerraPay fait des Émirats arabes unis une plaque tournante des paiements transfrontaliers. Cette collaboration renforce non seulement les liens entre l'Afrique et les Émirats arabes unis, mais positionne également les deux régions pour une croissance accélérée dans le paysage des paiements numériques. La commodité et l'accessibilité offertes par cette nouvelle méthode de paiement profiteront sans aucun doute aux acteurs de l'industrie, au public, aux clients et aux commerçants.

À propos de Magnati

Magnati est un leader régional dans le secteur des solutions de paiement qui se concentre sur l'acquisition directe, le traitement des émetteurs et le traitement des acquéreurs.

Magnati fournit aux gouvernements, aux commerçants et aux clients institutionnels une plateforme de paiement intelligente, utilisant la technologie de nouvelle génération pour offrir une expérience améliorée et une efficacité accrue. La marque Magnati est chargée d'énergie et de potentiel et est prête à transformer les paiements en possibilités.

La société est basée à Abu Dhabi. L'expertise et les relations de Magnati lui permettent d'attirer des partenaires internationaux, tout en établissant une nouvelle norme en matière d'innovation et d'exécution dans le secteur des paiements.

Pour plus d'informations, consultez le site www.magnati.com .

À propos de TerraPay

TerraPay simplifie la circulation de l'argent partout, en fournissant une connexion unique au réseau de paiement transfrontalier le plus étendu, réglementé sur 29 marchés mondiaux et en permettant des paiements pour plus de 120 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en faisant circuler l'argent partout de façon instantanée, fiable, transparente et entièrement conforme. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales — qu'il s'agisse de banques, de fintechs, d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyages, de plateformes de l'économie de la création ou de places de marchés du e-commerce — tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay a son siège à Londres et des bureaux à Bangalore, Dubaï, Miami, Bogota, Dar es Salaam, Kampala, La Haye, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Milan, Singapour. La société se développe rapidement, ayant reçu des financements de la part d'investisseurs de premier plan, notamment l'IFC (la Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

Pour plus d'informations, consultez le site www.terrapay.com

