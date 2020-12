magniX, Sydney Seaplanes et Dante Aeronautical sont partenaires pour le premier programme mondial de certificat de type supplémentaire pour les Cessna Caravan entièrement électriques

Le leader mondial de la technologie de propulsion électrique va collaborer avec les principales compagnies de charters et d'intégrateurs en Australie et dans le Pacifique Sud pour fournir des avions électriques

SYDNEY, Australie et EVERETT, Washington, 10 décembre 2020 /PRNewswire/ -- magniX , société qui conduit de la révolution de l'aviation électrique, Sydney Seaplanes, principal exploitant d'hydravions en Australie et Dante Aeronautical, développeur et intégrateur de nouveaux concepts d'aviation électrique et hybride en Australie et en Espagne, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat pour travailler au premier programme mondial de certificat de type supplémentaire (STC) pour les Cessna Caravan électriques. Grâce au système de propulsion de magniX, Sydney Seaplanes et Dante Aeronautical travailleront à l'obtention d'un STC en convertissant le Cessna Caravan pour en faire le premier avion entièrement électrique certifié par la Civil Aviation Safety Authority (CASA) en Australie (« Autorité de sécurité de l'aviation civile »).

« Après plus d'une décennie à faire voler des milliers de passagers au-dessus des vues imprenables du port de Sydney, nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape vers le vol du futur », a déclaré Aaron Shaw, président directeur général de Sydney Seaplanes. « En tant que seule entreprise à avoir déjà fait voler deux avions commerciaux entièrement électriques, magniX est le partenaire idéal pour nous aider non seulement à rendre nos avions électriques, mais aussi à nous construire un avenir dans l'électrique, qui profitera à nos voyageurs ainsi qu'à l'environnement. Ce partenariat trilatéral signifie que Sydney Seaplanes jouera un rôle essentiel dans la certification, l'adoption et la distribution de services et de technologies aéronautiques à émissions nulles. »

Le STC devrait être terminé d'ici la fin du premier trimestre de 2023, date à laquelle Sydney Seaplanes sera en mesure de proposer le STC comme service aux autres opérateurs Caravan de la région. Ce partenariat positionnera Sydney Seaplanes comme le principal leader dans l'exploitation et l'agrandissement des avions électriques, avec Dante comme intégrateur technologique de référence, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans la région du Pacifique Sud.

« Il s'agit d'une autre étape importante dans la révolution de l'aviation électrique, à laquelle magniX est ravie de participer alors que l'industrie continue d'innover », a déclaré Roei Ganzarski, président directeur général de magniX. « Multiplier les partenaires de STC à l'échelle mondiale sur un nombre croissant de plates-formes aériennes signifie mettre sur le marché des voyages aériens plus durables et accessibles au grand public. Et pour les opérateurs, l'avion entièrement électrique offre les avantages d'une aviation propre et rentable. »

Ce partenariat fait suite à l'élan spectaculaire qu'a connu le secteur de l'aviation électrique au cours de l'année dernière. En décembre 2019, magniX a fait voler le premier avion commercial entièrement électrique au monde eBeaver , un Beaver DHC-2 de la compagnie Havilland pour six passagers avec l'opérateur d'hydravions nord-américain Harbour Air. En mai, c'est le plus grand avion commercial entièrement électrique qui s'est envolé grâce à magniX, un Cessna 208B Grand Caravan , et en septembre Universal Hydrogen a annoncé avoir choisi magniX comme fournisseur de propulsion pour leur programme de conversion Dash-8 à base d'hydrogène. Outre les agrandissements d'avions existants, magniX est également le fournisseur de propulsion du Eviation's Alice , le premier avion de transport régional entièrement électrique au monde.

À propos de magniX

Basée à Everett, dans l'état de Washington (États-Unis), magniX a pour mission d'être un chef de file des industries de l'aérospatiale commerciale et de la défense en fournissant des solutions de propulsion performantes, fiables et respectueuses de l'environnement. Développé avec une technologie exclusive, magniX offre une gamme de solutions révolutionnaires de propulsion électrique, notamment les moteurs et l'électronique de puissance qui ne produisent aucune émission à des coûts d'exploitation inférieurs. Pour en savoir plus, consultez le site : www.magnix.aero.

À propos de Sydney Seaplanes

La base Sydney Seaplanes se situe dans la baie historique de Rose Bay dans le port de Sydney, en Australie. C'est là que se trouvaient les premiers services d'hydravions. Les hydravions Empire Class, le Sunderland et le Catalina y ont servi pendant 50 ans. L'« âge d'or » de l'aviation.

La mission de Sydney Seaplanes est de fournir des produits de tourisme et d'aviation de loisir de premier plan au niveau mondial ainsi que des services de transport rapides, pratiques et sûrs à partir de la seule base d'aviation maritime spécialement construite en Australie. www.seaplanes.com.au

À propos de Dante Aeronautical

Présente en Australie et en Espagne, DANTE Aeronautical est une start-up dont l'objectif est d'utiliser la révolution de l'électrification des avions pour créer de nouveaux concepts permettant d'établir durablement des routes à faible trafic et de relier les communautés mal desservies. DANTE a vu le jour dans le but de développer un nouveau moyen de transport hybride électrique de 19 passagers, un projet qui a suscité l'intérêt de compagnies aériennes en Europe comme Volotea. Désormais, DANTE modifiera également les avions existants pour accélérer l'adoption de solutions propres en matière d'aviation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.danteaeron.com

