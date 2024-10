Mahindra Insurance Brokers lance ses activités de réassurance à Dubaï

Lancement de sa division de réassurance dans le centre financier international de Dubaï (DIFC)

L'objectif est d'améliorer les services de réassurance de la MIBL au Moyen-Orient et en Afrique.

MUMBAI, Inde, 3 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Mahindra Insurance Brokers Ltd (MIBL), la branche de courtage en assurance de Mahindra Finance, l'une des principales sociétés financières non bancaires de l'Inde, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de sa division de réassurance à Dubaï. Basée au Dubai's International Financial Centre (DIFC), le centre financier mondial de Dubaï, cette division jouera le rôle de plaque tournante régionale et desservira les marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA).

Cette expansion stratégique vise à exploiter de nouvelles opportunités de marché, à élargir la base de clients et à stimuler la croissance des activités régionales de MIBL. La division de MIBL à Dubaï est composée de professionnels chevronnés qui ont une bonne connaissance du marché international et qui ont l'habitude de traiter des transactions de réassurance tout en garantissant à leurs clients des services fiables, efficaces et productifs.

Salman Jaffery, Chief Business Development Officer, DIFC Authority a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Mahindra Insurance Brokers au DIFC. La société rejoint plus de 125 assureurs, réassureurs, captives, MGA et entités liées à l'assurance enregistrés dans le Centre. Nos lois et réglementations de classe mondiale sont comparables à celles d'autres centres mondiaux d'assurance et de réassurance et fourniront à MIBL la plateforme idéale pour développer ses activités à partir de Dubaï. »

Vedanarayanan Seshadri, directeur général et administrateur principal de Mahindra Insurance Brokers Ltd a déclaré : « Avec une activité de réassurance substantielle dans la région MENA, MIBL cherchera à offrir un niveau élevé de valeur aux clients tout en soutenant la croissance de l'assurance. Notre présence à Dubaï renforcera les besoins spécifiques des clients qui recherchent une présence et une expertise locales, soutenues par une expérience mondiale, tout en s'adaptant aux changements du marché. »

La MIBL a toujours été au service des clients, des assureurs, des groupes de clients, des réassureurs du monde entier et de la communauté des courtiers en réassurance dans le monde entier. En tant qu'intermédiaire en réassurance, la MIBL conclut des accords de réassurance avec des réassureurs réputés, bien notés et financièrement solides.

Ces dernières années, le DIFC est devenu le centre mondial de l'assurance dans la région. Les assureurs, réassureurs, courtiers en (ré)assurance, captives, MGA, sociétés de services et détenteurs de couvertures de la Lloyd's, sociétés de conseil, sociétés de conformité et organisations de gestion des risques du monde entier utilisent le DIFC comme emplacement stratégique pour assurer leur croissance.

À propos de Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (Mahindra Finance), qui fait partie du groupe Mahindra, est l'une des principales sociétés financières non bancaires de l'Inde. Axée sur le secteur rural et semi-urbain, la société compte plus de 10 millions de clients et dispose d'un actif sous gestion de plus de 12,5 milliards d'USD. La société est l'un des principaux financiers de véhicules et de tracteurs, accorde des prêts aux PME et propose également des dépôts à terme. L'entreprise compte 1 370 bureaux et s'adresse à des clients répartis dans 4 80 000 villages et 7 500 villes à travers le pays.

Mahindra Finance a été classée 59e parmi les meilleures entreprises indiennes où travailler en 2023 par l'Institut Great Place to Work.

La Mahindra Finance CSR Foundation est une filiale à 100 %, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi sur les sociétés de 2013, qui entreprend les activités de RSE de la société et de ses filiales.

Mahindra Rural Housing Finance Limited (MRHFL), une filiale de Mahindra Finance, accorde des prêts pour l'achat, la rénovation et la construction de maisons à des particuliers dans les zones rurales et semi-urbaines du pays.

Mahindra Insurance Brokers Limited (MIBL), filiale à 100 %, est la filiale de courtage en assurance de la société. C'est un courtier composite agréé qui fournit des services de courtage en assurance directe et en réassurance.

Mahindra Manulife Investment Management Private Limited agit en tant que gestionnaire d'investissement du fonds commun de placement Mahindra Manulife.

Mahindra Manulife Trustee Private Limited (MMTPL) agit en tant qu'administrateur du fonds commun de placement Mahindra Manulife.

Mahindra Ideal Finance Limited (MIFL) est une filiale de la société au Sri Lanka, dans laquelle la société détient une participation de 58,2 %. MIFL se concentre sur la fourniture d'une gamme diversifiée de services financiers au marché sri-lankais.

La société possède une coentreprise aux États-Unis, Mahindra Finance USA LLC, en partenariat avec De Lage Landen, une filiale de Rabo Bank, pour le financement des véhicules Mahindra aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur Mahindra Finance, rendez-vous sur www.mahindrafinance.com / Twitter et Facebook : @MahindraFin

À propos de Mahindra

Fondé en 1945, le groupe Mahindra est l'une des fédérations d'entreprises multinationales les plus importantes et les plus admirées, avec 260 000 employés dans plus de 100 pays. Elle occupe une position de leader dans le domaine des équipements agricoles, des véhicules utilitaires, des technologies de l'information et des services financiers en Inde et est la plus grande entreprise de tracteurs au monde en termes de volume. Elle est très présente dans les secteurs des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la logistique, de l'hôtellerie et de l'immobilier.

Le groupe Mahindra se concentre clairement sur le leadership ESG à l'échelle mondiale, en favorisant la prospérité rurale et en améliorant la vie urbaine, dans le but d'apporter des changements positifs dans la vie des communautés et des parties prenantes afin de leur permettre de s'élever.

Pour en savoir plus sur Mahindra, rendez-vous sur www.mahindra.com / Twitter et Facebook : @MahindraRise. Pour les mises à jour, abonnez-vous à https://www.mahindra.com/news-room.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2522639/Mahindra_Insurance_Brokers.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2522640/DIFC_Logo.jpg