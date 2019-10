Maido conquista o 1º lugar da lista do Latin America's 50 Best Restaurants 2019

O Maido, de Lima, conquistou a 1ª posição pelo terceiro ano consecutivo, mantendo o status de "Best Restaurant in Latin America". O restaurante, que significa "bem-vindo" em japonês, é o principal estabelecimento do chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura. A casa possui em seu cardápio opções criativas com influência peruana e japonesa, como o cachorro-quente de peixe e arroz de ouriço do mar, além de opções à la carte e um balcão de sushi clássico.

Vencedor de três edições anteriores, o restaurante Central, também de Lima, Peru, ficou com o 2º lugar este ano. Pujol, da Cidade do México, ocupou o 3º lugar, seguido pelo Don Julio (4º), de Buenos Aires, e Boragó (5º), de Santiago. Eles também receberam os títulos The Best Restaurants in México, Argentina e Chile, respectivamente.

Confira abaixo a lista Latin America's 50 Best Restaurants:

1 Maido (Lima, Peru) *The Best Restaurant in Latin America/The Best Restaurant in Peru 26 La Mar (Lima, Peru) 2 Central (Lima, Peru) *Sustainable Restaurant Award 27 Rosetta (Mexico City, Mexico) 3 Pujol (Mexico City, Mexico) *The Best Restaurant in Mexico 28 Máximo Bistrot (Mexico City, Mexico) 4 Don Julio (Buenos Aires, Argentina) *The Best Restaurant in Argentina 29 Chila (Buenos Aires, Argentina) 5 Boragó (Santiago, Chile) *The Best Restaurant in Chile 30 Ambrosía (Santiago, Chile) 6 A Casa do Porco (São Paulo, Brazil) *The Best Restaurant in Brazil 31 Nicos (Mexico City, Mexico) 7 El Chato (Bogotá, Colombia) *The Best Restaurant in Colombia 32 Le Chique (Cancun, Mexico) 8 Leo (Bogotá, Colombia) 33 Parador La Huella (José Ignacio, Uruguay) *The Best Restaurant in Uruguay 9 Osso (Lima, Peru) 34 De Patio (Santiago, Chile) *New Entry 10 D.O.M. (São Paulo, Brazil) 35 Olympe (Rio de Janeiro, Brazil) 11 Quintonil (Mexico City, Mexico) 36 Mil (Cusco, Peru) *New Entry 12 Isolina (Lima, Peru) 37 Restaurante 040 (Santiago, Chile) 13 Astrid y Gastón (Lima, Peru) 38 La Docena (Polanco, Mexico City, Mexico) *New Entry 14 Alcalde (Guadalajara, Mexico) *Highest Climber 39 El Baqueano (Buenos Aires, Argentina) 15 Pangea (Monterrey, Mexico) 40 Evvai (São Paulo, Brazil) *New Entry 16 Sud 777 (Mexico City, Mexico) 41 La Docena (Guadalajara, Mexico) 17 Maito (Panama City, Panama) *The Best Restaurant in Panama 42 Manu (Curitiba, Brazil) *New Entry 18 Maní (São Paulo, Brazil) 43 Mocotó (São Paulo, Brazil) 19 Rafael (Lima, Peru) 44 Osaka (Santiago, Chile) 20 Mishiguene (Buenos Aires, Argentina) 45 Elena (Buenos Aires, Argentina) 21 Kjolle (Lima, Peru) *Highest New Entry 46 Gran Dabbang (Buenos Aires, Argentina) 22 Harry Sasson (Bogotá, Colombia) 47 99 (Santiago, Chile) 23 Oteque (Rio de Janeiro, Brazil) 48 Malabar (Lima, Peru) 24 Lasai (Rio de Janeiro, Brazil) *Art of Hospitality Award 49 Mayta (Lima, Peru) *New Entry 25 Tegui (Buenos Aires, Argentina) 50 Narda Comedor (Buenos Aires, Argentina)

O México e o Peru lideram a lista desse ano com 11 restaurantes de cada país, incluindo Alcalde (México), como vencedor do prêmio Highest Climber, e Central (Peru), como vencedor do prêmio Sustainable Restaurant 2019. O Brasil vem logo atrás, ocupando nove vagas na lista, com os estreantes Evvai e Manu, seguido da Argentina com oito restaurantes e Chile com seis estabelecimentos.

Este ano, a lista dos Latin America's 50 Best Restaurants contemplou sete estreantes: Kjolle, o restaurante em ascensão de Pía León, sediado em Lima, que também recebeu o prêmio Highest New Entry, ao ocupar o 21º lugar em seu ano de estreia. De Patio, de Santiago, Chile, aparece na lista na 34ª posição; Mil, de Cusco, Peru, ficou no 36º lugar; La Docena, do distrito de Polanco, na Cidade do México, foi o 38º; enquanto o Manu, em Curitiba, Brasil, entrou pela primeira vez ocupando a 42ª posição. A última novidade ficou por conta do Mayta, de Lima, Peru, em 49º lugar.

"Ao celebrarmos a 7ª edição dos Latin America's 50 Best Restaurants, podemos refletir sobre a evolução contínua da gastronomia da região, bem como a diversidade e o talento tão evidentes na lista deste ano", disse William Drew, Diretor de Conteúdo da premiação. "Latin America's 50 Best Restaurants estão comprometidos em unir as pessoas usando o poder da comida e da hospitalidade. Agradecemos a Buenos Aires e a Argentina por receber a comunidade de restaurantes da América Latina de braços abertos. Esperamos explorar mais os destinos culinários da região nos próximos anos."

Confira abaixo o perfil dos demais vencedores:

O prêmio Latin America's Best Pastry Chef 2019 foi concedido ao chocolatier Luis Robledo , do Tout Chocolat, da Cidade do México. Com uma carreira de mais de 20 anos, o rei do chocolate no México é um mestre em precisão e talento. Com vasta experiência internacional, ele venceu a etapa mexicana do World Chocolate Masters em 2010 e 2012 e competiu no campeonato global de Paris em 2011 e 2013. O chef ainda é autor do livro de receitas "Larousse Chocolate", um compêndio completo de receitas, que contempla, entre algumas, o bolo blackout que leva chá e bombons de caramelo, além da história e importância do chocolate na cultura mexicana.

Os prêmios anunciados anteriormente foram:

O prêmio de Latin America's Best Female Chef 2019 foi concedido à chef Carolina Bazán, proprietária do Ambrosía Bistrô, de Santiago, Chile. Em sua 7ª edição, o prêmio tem como objetivo apoiar e promover a inclusão das mulheres no universo culinário e proporcionar novas oportunidades para as futuras gerações, tanto na cozinha quanto fora dela.

Pedro Miguel Schiaffino, chef e proprietário dos restaurantes Malabar e Ámaz, de Lima, Peru, levou para casa o American Express Icon Award, que homenageia o profissional que possui uma contribuição notável à indústria de restaurantes ou que usou o seu conhecimento de chef para aumentar a conscientização e impulsionar mudanças positivas na gastronomia.

O restaurante Celele, dirigido pelos chefs Jaime Rodríguez e Sebastián Pinzón, de Cartagena, Colômbia, foi homenageado com o prêmio Miele One To Watch, que considerou o estabelecimento como o mais emergente e com mais potencial para estar no ranking dos "Latin America's 50 Best Restaurants" nos próximos anos.

Como a lista dos Latin America's Best Restaurants é compilada:

A Academia dos Latin America's 50 Best Restaurants é composta por mais de 250 membros da região. Cada um deles é escolhido a dedo por seu conhecimento na área e no cenário gastronômico da América Latina. Os votos da academia compõem a lista dos Latin America's 50 Best Restaurants. O grupo é dividido em quatro regiões: México & América Central, Norte da América do Sul, Sul da América do Sul e Brasil. Todas as regiões têm um presidente e 62 membros votantes. Esses profissionais são jornalistas, críticos de gastronomia, chefs, donos de restaurantes e conhecedores da culinária. Cada membro envia 10 votos sobre o que considera ter sido as suas melhores experiências gastronômicas nos 18 meses anteriores – pelo menos quatro desses votos devem ser para restaurantes fora de seu próprio país. Para saber com mais detalhes sobre o processo de votação dos Latin America's 50 Best Restaurants, clique aqui.

