Maido reivindica el primer puesto en la lista de Latin America's 50 Best Restaurants 2019

Maido en Lima ocupa el primer lugar por tercer año consecutivo, conservando su estatus como The Best Restaurant in Latin America. Maido, o 'bienvenido' en japonés, es el restaurante insignia del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, que sirve creativos menús de degustación de bocados peruanos-japoneses como hotdog de pescado y arroz de erizo de mar, junto con opciones a la carta y un clásico mostrador de sushi.

El tres veces ganador Central aterriza en el No.2. Pujol, en la Ciudad de México, ocupa el puesto No.3, seguido por Don Julio en Buenos Aires en el No.4 y Boragó en Santiago en el No.5, recibiendo los títulos de The Best Restaurant en México, Argentina y Chile, respectivamente.

Latin America's 50 Best Restaurants 2019:

1 Maido (Lima, Perú) *The Best Restaurant in Latin America/The Best Restaurant in Peru 26 La Mar (Lima, Perú) 2 Central (Lima, Perú) *Sustainable Restaurant Award 27 Rosetta (Ciudad de México, México) 3 Pujol (Ciudad de México, México) *The Best Restaurant in Mexico 28 Máximo Bistrot (Ciudad de México, México) 4 Don Julio (Buenos Aires, Argentina) *The Best Restaurant in Argentina 29 Chila (Buenos Aires, Argentina) 5 Boragó (Santiago, Chile) *The Best Restaurant in Chile 30 Ambrosía (Santiago, Chile) 6 A Casa do Porco (São Paulo, Brasil) *The Best Restaurant in Brazil 31 Nicos (Ciudad de México, México) 7 El Chato (Bogotá, Colombia) *The Best Restaurant in Colombia 32 Le Chique (Cancún, México) 8 Leo (Bogotá, Colombia) 33 Parador La Huella (José Ignacio, Uruguay) *The Best Restaurant in Uruguay 9 Osso (Lima, Perú) 34 De Patio (Santiago, Chile) *New Entry 10 D.O.M. (São Paulo, Brasil) 35 Olympe (Río de Janeiro, Brasil) 11 Quintonil (Ciudad de México, México) 36 Mil (Cusco, Perú) *New Entry 12 Isolina (Lima, Perú) 37 Restaurante 040 (Santiago, Chile) 13 Astrid y Gastón (Lima, Perú) 38 La Docena (Polanco, Ciudad de México, México) *New Entry 14 Alcalde (Guadalajara, México) *Highest Climber 39 El Baqueano (Buenos Aires, Argentina) 15 Pangea (Monterrey, México) 40 Evvai (São Paulo, Brasil) *New Entry 16 Sud 777 (Ciudad de México, México) 41 La Docena (Guadalajara, México) 17 Maito (Ciudad de Panamá, Panamá) *The Best Restaurant in Panama 42 Manu (Curitiba, Brasil) *New Entry 18 Maní (São Paulo, Brasil) 43 Mocotó (São Paulo, Brasil) 19 Rafael (Lima, Perú) 44 Osaka (Santiago, Chile) 20 Mishiguene (Buenos Aires, Argentina) 45 Elena (Buenos Aires, Argentina) 21 Kjolle (Lima, Perú) *Highest New Entry 46 Gran Dabbang (Buenos Aires, Argentina) 22 Harry Sasson (Bogotá, Colombia) 47 99 (Santiago, Chile) 23 Oteque (Rio de Janeiro, Brasil) 48 Malabar (Lima, Perú) 24 Lasai (Río de Janeiro, Brasil) *Art of Hospitality Award 49 Mayta (Lima, Perú) *New Entry 25 Tegui (Buenos Aires, Argentina) 50 Narda Comedor (Buenos Aires, Argentina)

México y Perú encabezan la lista 2019 con 11 participantes cada uno, entre ellos Alcalde por México, ganador del Highest Climber Award, y Central por Perú, ganador del Sustainable Restaurant Award. Brasil se adjudica nueve puestos – incluyendo a los nuevos entrantes Evvai y Manu – seguido de Argentina con ocho y Chile con seis.

Este año, Latin America's 50 Best Restaurants presenta siete nuevos ingresantes: Kjolle, el emergente restaurante de Pía León con sede en Lima, recibe el Highest New Entry Award, ocupando el puesto número 21 de la lista. De Patio en Santiago, Chile, entra en la lista con el No.34; Mil en Cusco, Perú, con el No.36; La Docena en el distrito de Polanco, en la Ciudad de México, ocupa el No.38; mientras que Manu en Curitiba, Brasil, entra en la lista con el No.42. La séptima New Entry es Mayta de Lima, Perú en el No.49.

"Al celebrar la séptima edición de los Latin America's 50 Best Restaurants, podemos reflexionar sobre el continuo aumento del estatus gastronómico de la región, así como sobre la diversidad y el talento tan evidente en la lista de este año", dice William Drew, Director de Contenido de Latin America's Best 50 Restaurants. "Latin America's 50 Best Restaurants está comprometido a unir a las personas usando el poder de la comida y la hospitalidad. Agradecemos a Buenos Aires y Argentina por darnos la bienvenida a nosotros y a la comunidad de restaurantes latinoamericanos con los brazos abiertos y esperamos explorar más a fondo los destinos culinarios de la región en los próximos años".

Otros ganadores de premios anunciados incluyen:

El Latin America's Best Pastry Chef Award , patrocinado por República del Cacao , se otorga al chocolatero Luis Robledo de Tout Chocolat en la Ciudad de México, México. Con una carrera de más de 20 años, el rey del chocolate de México es un maestro de la precisión y el estilo. Ha viajado por todo el mundo, ganando la etapa mexicana de los World Chocolate Masters en 2010 y 2012 y compitiendo en los campeonatos mundiales de París en 2011 y 2013. También ha escrito el libro de cocina Larousse Chocolate, un compendio completo de recetas como el pastel de apagón con bombones de caramelo y gris con leche, así como la historia y el significado del chocolate en la cultura mexicana.

, patrocinado por República del , se otorga al chocolatero Luis Robledo de Tout Chocolat en la Ciudad de México, México. Con una carrera de más de 20 años, el rey del chocolate de México es un maestro de la precisión y el estilo. Ha viajado por todo el mundo, ganando la etapa mexicana de los World Chocolate Masters en 2010 y 2012 y compitiendo en los campeonatos mundiales de París en 2011 y 2013. También ha escrito el libro de cocina Larousse Chocolate, un compendio completo de recetas como el pastel de apagón con bombones de caramelo y gris con leche, así como la historia y el significado del chocolate en la cultura mexicana. Tomás Kalika de Mishiguene en Buenos Aires es galardonado con el Chefs' Choice Award 2019 , patrocinado por Estrella Damm . La determinación y la autorrealización desde sus humildes comienzos como aspirante a chef en Israel han contribuido a que Kalika reciba el único premio votado por los chefs de los restaurantes de la lista actual de Latin America's 50 Best Restaurants. Mishiguene sirve una marca moderna de cocina tradicional judía ambientada en un ambiente de música en vivo con una parrilla abierta.

de Mishiguene en es galardonado con el , patrocinado por . La determinación y la autorrealización desde sus humildes comienzos como aspirante a chef en han contribuido a que Kalika reciba el único premio votado por los chefs de los restaurantes de la lista actual de 50 Best Restaurants. Mishiguene sirve una marca moderna de cocina tradicional judía ambientada en un ambiente de música en vivo con una parrilla abierta. En su segundo año, el Sustainable Restaurant Award 2019 reconoce al establecimiento en la lista que alcanza la más alta calificación de sustentabilidad, según la auditoría realizada por Food Made Good Global. Este año, Central en Lima, Perú recibe el honor. Al racionalizar sus proyectos en Lima, los chefs Virgilio Martínez y Pía León han logrado que Central sea el más sustentable de los Latin America's 50 Best Restaurants, con una calificación del 98% en la evaluación de 2019 realizada por Food Made Good Global. Para Central, la sustentabilidad comienza y termina en el Perú: desde el pescado de piraña hasta la calabaza, desde el cacao hasta el maíz choclo, cada ingrediente proviene de una parte diferente del país.

reconoce al establecimiento en la lista que alcanza la más alta calificación de sustentabilidad, según la auditoría realizada por Food Made Good Global. Este año, en Lima, Perú recibe el honor. Al racionalizar sus proyectos en Lima, los chefs Virgilio Martínez y Pía León han logrado que Central sea el más sustentable de los 50 Best Restaurants, con una calificación del 98% en la evaluación de 2019 realizada por Food Made Good Global. Para Central, la sustentabilidad comienza y termina en el Perú: desde el pescado de piraña hasta la calabaza, desde el cacao hasta el maíz choclo, cada ingrediente proviene de una parte diferente del país. El Art of Hospitality Award 2019 , que reconoce la excelencia en el servicio de restaurante y la experiencia gastronómica, se otorga a Lasai en Río de Janeiro, Brasil . El restaurante en sí mismo es en gran medida el producto de la asociación entre el chef y copropietario Rafa Costa e Silva y su esposa Malena Cardiel . Cardiel dirige el pequeño pero elegante comedor, asegurando que los platos de Costa sean realzados a través de un servicio experto, exquisitos maridajes de bebidas y la creación de esa importante atmósfera de amabilidad.

, que reconoce la excelencia en el servicio de restaurante y la experiencia gastronómica, se otorga a en Río de Janeiro, . El restaurante en sí mismo es en gran medida el producto de la asociación entre el chef y copropietario e Silva y su esposa . Cardiel dirige el pequeño pero elegante comedor, asegurando que los platos de Costa sean realzados a través de un servicio experto, exquisitos maridajes de bebidas y la creación de esa importante atmósfera de amabilidad. Finalmente, y ocupando el puesto 14 en la lista de los Latin America's 50 Best Restaurants 2019, Alcalde en Guadalajara es galardonado con el premio Highest Climber Award después de subir 17 posiciones desde el puesto 31 del año pasado. En los cinco años transcurridos desde su apertura, la estrella de Alcalde ha ascendido rápidamente, ganando el One To Watch Award en Latin America's 50 Best Restaurants 2016 y entrando en la lista en 2017 como la Highest New Entry. La cocina mexicana del chef Francisco 'Paco' Ruano, con los pies en la tierra, en un ambiente elegante y acogedor, ofrece platos como el aguacate verde con langostinos y manzana, el pulpo con salsa recado negro y el cochinillo con salsa de mole negro.

Los premios preanunciados incluyeron:

Latin America's Best Female Chef 2019 fue la chef Carolina Bazán, dueña de Ambrosía y Ambrosía Bistro en Santiago, Chile. Ahora en su séptimo año, el premio tiene como objetivo apoyar y promover la inclusividad en la esfera culinaria y proporcionar la oportunidad para que los modelos de rol femenino inspiren a las futuras generaciones de mujeres jóvenes tanto en la cocina como más allá.

Pedro Miguel Schiaffino, chef y propietario de los restaurantes Malabar y Ámaz en Lima, Perú, se llevó a casa el American Express Icon Award, que celebra a la persona que ha hecho una contribución sobresaliente a la industria de la gastronomía y ha utilizado su perfil como chef para crear conciencia e impulsar un cambio positivo.

Celele, dirigido por los chefs Jaime Rodríguez y Sebastián Pinzón en Cartagena, Colombia, fue galardonado con el Miele One To Watch Award, que se otorga a un restaurante emergente con el potencial de llegar a ser uno de los Latin America's 50 Best Restaurants en los próximos años.

Cómo se compila la lista de Latin America's Best Restaurants:

La Academia de los Latin América's 50 Best Restaurants está compuesta por más de 250 miembros votantes regionales, cada uno de los cuales es cuidadosamente seleccionado por su opinión experta sobre la escena de los restaurantes latinoamericanos. Los votos de esta Academia conforman la lista de los Latin America's 50 Best Restaurants, un barómetro anual del gusto. La Academia está dividida en cuatro regiones: México y América Central, América del Sur (Norte), América del Sur (Sur) y Brasil. Cada región tiene un Presidente de la Academia y otros 62 miembros con derecho a voto, compuestos por periodistas, críticos gastronómicos, chefs, gastrónomos y gourmets que viajan mucho. Cada miembro presenta 10 votos sobre lo que considera sus mejores experiencias gastronómicas de los últimos 18 meses; al menos cuatro de esos votos deben ir a restaurantes fuera de su propio país. Para ver más detalles sobre el proceso de votación de los Latin America's 50 Best Restaurants, haga clic aquí.

La lista de los Latin America's 50 Best Restaurants, ahora en su séptima edición, es publicada por William Reed Business Media, que también publica The World's 50 Best Restaurants, lanzado en 2002, y Asia's 50 Best Restaurants, lanzado en 2013.

