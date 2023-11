MAIDO VOLTA AO NO.1 DA LISTA DO LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS 2023

RIO DE JANEIRO, 28 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Pela primeira vez desde a criação da lista, estrelas da gastronomia se reuniram no Rio de Janeiro para testemunhar a revelação do Latin America's 50 Best Restaurants 2023, patrocinado pela S.Pellegrino & Acqua Panna. Estabelecimentos de 23 cidades da região foram reconhecidos no ranking, que terminou com a volta do Maido à posição No.1 — o restaurante também chegou ao topo em 2019. Para ver a lista completa do 1 ao 50, clique aqui.

Principal restaurante de Mitsuharu 'Micha' Tsumura, o Maido combina com maestria técnicas japonesas com ingredientes peruanos e oferece aos clientes uma experiência imersiva pelos sabores e tradições dos dois países. Na posição No.2, o El Chato , conquista a melhor classificação de todos os tempos para um restaurante colombiano, enquanto o Don Julio está na posição No.3 como o The Best Restaurant in Argentina 2023.

Oito restaurantes estrearam na lista, incluindo estabelecimentos de Medellín e San José, com o X.O. (No.27) e Sikwa (No.47), respectivamente. Outros nomes estreantes incluem o Humo Negro (No.44), de Bogotá, o Mercado 24 da Cidade da Guatemala (No.49), e a Cantina del Tigre, que entrou na posição No.25 e recebeu o Highest New Entry Award, patrocinado pela Aspire Lifestyles.

Outros vencedores de prêmios especiais incluem o Pangea, que recebe o prêmio Gin Mare Art of Hospitality Award. A chef-confeiteira Maribel Aldaco, do Fauna, foi nomeada a Latin America's Best Pastry Chef, com o patrocínio da República del Cacao. O prêmio Beronia Latin America's Best Sommelier Award 2023 é entregue à Florencia Rey, do Maido. O Quintonil ganha o prêmio Highest Climber Award 2023, patrocinado pela Alaska Seafood. Mario Castrellón, do Maito, recebe o prêmio Estrella Damm Chefs' Choice Award. O Manu de Curitiba recebe o Flor de Caña Sustainable Restaurant Award.

William Drew, diretor de conteúdo do 50 Best, afirma: "Temos o privilégio de celebrar o talento culinário e a diversidade na lista deste ano. Parabéns a todos os estabelecimentos reconhecidos este ano e estamos ansiosos para testemunhar o crescimento e o sucesso contínuos da região nos próximos anos e décadas."

O Central, de Lima, que foi votado como No.1 na Latin America's 50 Best Restaurants 2022, não foi elegível para votação na edição de 2023 do ranking regional. Isso porque o restaurante será elevado ao hall da fama Best of the Best depois de alcançar a posição No.1 no The World's 50 Best Restaurants 2023.

O 50 Best trabalha com a Deloitte como sua parceira oficial de adjudicação independente para ajudar a proteger a integridade e a autenticidade do processo de votação e a lista resultante da Latin America's 50 Best Restaurants 2023. Mais detalhes aqui.

Acesso ao centro de mídia: https://mediacentre.theworlds50best.com/

FONTE 50 Best