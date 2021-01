Mainstream Renewable Power assina acordo de investimento de capital de EUR 1 bilhão com a Aker Horizons para entregar um programa de construção global de 5,5 GW até 2023

- A Aker Horizons da Noruega terá 75% de participação acionária na Mainstream Renewable Power ("Mainstream" ou "The Company") avaliando a Mainstream em EUR 1 bilhão, incluindo ganhos e sujeito aos ajustes habituais

- O acordo permitirá à Mainstream acelerar seu plano de expansão global e incluir 5,5 Gigawatts (GW) de ativos no fechamento financeiro até 2023, antes de uma IPO planejada

- A Mainstream continuará operando sob sua marca existente, com seu atual CEO e equipe de gestão e seu fundador Dr. Eddie O'Connor como presidente

DUBLIN, 20 de Janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa global de energia eólica e solar, Mainstream Renewable Power, assinou um acordo com a empresa de investimento em energia renovável Aker Horizons (uma subsidiária integral da Aker ASA), que terá uma participação acionária de 75% na empresa, sujeito à aprovação de regulamentação. O negócio avalia a Mainstream em EUR 1 bilhão (incluindo um ganho potencial de até EUR 100 milhões em 2023 e sujeito aos ajustes habituais), o que representa um retorno significativo para o acionistas de até 5,5 vezes o investimento. O acordo abre caminho para uma rápida aceleração dos planos de expansão global da Mainstream para agregar 5,5 Gigawatts (GW) de ativos eólicos e solares para o fechamento financeiro até 2023.

A empresa, fundada pelo Dr. Eddie O'Connor em 2008, tem participações significativas na América Latina, região Ásia-Pacífico e África, bem como no setor eólico internacional offshore, com mais de 1,2 GW de grandes projetos de capital atualmente em construção. A Mainstream tem uma importante presença de mercado no Chile, África e Vietnã, além de ativos em desenvolvimento em outros países, incluindo Filipinas, Austrália e Colômbia. A empresa continuará focada na entrega de seu pipeline de desenvolvimento global de ~10 GW e no crescimento de sua carteira em mercados existentes e novos, com o apoio total do grupo Aker ASA.

Nos termos do acordo, a empresa continuará a operar como Mainstream, liderada por sua CEO, Mary Quaney, e apoiada por sua experiente equipe de liderança. Eddie O'Connor permanecerá como presidente, mantendo uma participação minoritária significativa no negócio e todos os acionistas existentes terão a oportunidade de reinvestir junto com ele antes de um IPO planejado da Mainstream nos próximos dois a três anos.

Ao comentar sobre o acordo, a CEO do Mainstream Group, Mary Quaney, disse:

"Estamos muito satisfeitos por ter um negócio tão respeitado como a Aker Horizons a bordo, permitindo à Mainstream acelerar materialmente seus planos de crescimento para concretizar um portfólio global de ativos eólicos e solares. Planejamos trazer 5,5 GW de ativos renováveis para o fechamento financeiro global até 2023, o que nos coloca firmemente no caminho certo para nos tornarmos uma das primeiras grandes operadoras de energia renovável pura do mundo."

Fundador e presidente da Mainstream, o Dr. Eddie O'Connor disse:

"Essa parceria é o próximo passo crucial na visão que estabelecemos para a Mainstream em 2008 para liderar a transição global para a energia renovável e eliminar as emissões de CO2 no mundo. Isso significa que podemos ampliar nosso escopo de entrada em novos mercados e aprofundar e expandir nossa posição de liderança nos mercados existentes, como no Chile, onde em breve forneceremos energia de nossas instalações eólicas e solares para uma em cada sete residências do país. Na essência, a Aker Horizons compartilha nossa visão, missão e valores, tornando-a a parceira certa para a Mainstream. Junto com um parceiro excepcional, fortaleceremos nossa posição como líder na transição energética global durante esta década crítica."

Kristian Røkke, CEO da Aker Horizons, disse:

"Estamos entusiasmados pela parceria com a Mainstream à medida que aceleramos nossa jornada do que chamamos investimento positivo para o planeta. O papel da Mainstream como pioneira em energias renováveis e sua forte cultura empreendedora é bastante apropriado à medida que traçamos nosso caminho adiante na transição energética. Por meio da aquisição da Mainstream, a Aker Horizons ganhará uma plataforma para impulsionar seus planos em energia renovável e se posicionar em um mercado em crescimento para projetos híbridos."

A Rothschild & Co atuou como consultor financeiro da Mainstream e Linklaters, Byrne Wallace e Philip Lee atuaram como consultores jurídicos na operação.

Sobre a Mainstream Renewable Power

A Mainstream Renewable Power é o único desenvolvedor independente do mundo em ativos de energia eólica e solar em escala de serviço público com presença global. A empresa está focada em expandir seu pipeline de desenvolvimento atual de ~10 GW de ativos eólicos e solares em toda a América Latina, África, região Ásia-Pacífico, bem como no setor eólico internacional offshore.

A Mainstream entregou 6,5 GW de ativos eólicos e solares para fechamento financeiro e atualmente tem mais de 1,2 GW (líquido) em construção em toda a América Latina e África.

No Chile, os 1,3 GW de ativos eólicos e solares totalmente contratados da Mainstream estão em vias de entrar em operação comercial a partir de 2021. Na África, a empresa entregou 842 MW de ativos eólicos e solares para operação comercial na África do Sul. Por meio de sua joint venture Lekela Power na África, ela conta com dois ativos eólicos em construção no Senegal e no Egito.

A Mainstream é o desenvolvedor independente de maior sucesso de energia eólica offshore em escala global. A empresa aprovou com sucesso a Hornsea One (1,2 GW), a maior usina eólica offshore operacional do mundo atualmente; e desenvolveu o projeto Hornsea 2 (1,4 GW) antes de vender esses projetos em 2015. A Mainstream autorizou plenamente o projeto eólico offshore "Neart na Gaoithe" na Escócia, de 450 MW, atualmente em construção. O desenvolvimento eólico offshore "Soc Trang" de 1,4 GW feito pela Mainstream no Vietnã é um dos maiores empreendimentos de energia renovável do Sudeste Asiático.

A Mainstream arrecadou mais de EUR 3 bilhões em financiamento de projetos até o momento e emprega 335 funcionários em cinco continentes.

www.mainstreamrp.com

Sobre a Aker Horizons

A Aker Horizons é uma empresa de investimento dedicada ao desenvolvimento de empresas que solucionam desafios fundamentais para a existência sustentável em nosso planeta, ou investimentos positivos para o planeta. A empresa incuba, investe e desenvolve empresas nos setores de energias renováveis e outros segmentos de tecnologia que contribuem de forma significativa para reduzir as emissões e promover a sustentabilidade. A Aker Horizons alavanca as significativas capacitações industriais e financeiras do grupo Aker para identificar e desenvolver empresas de portfólio. A Aker Horizons é propriedade da Aker ASA, uma empresa de investimento industrial listada na Bolsa de Valores de Oslo.

