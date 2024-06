MainStreaming et Fincons renforcent leur partenariat pour l'avenir de la diffusion des médias

MILAN, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- MainStreaming, société de diffusion « media intelligent », est fière d'annoncer un nouveau partenariat stratégique avec Fincons Group. Fincons Group est une société internationale de conseil en informatique et d'intégration de systèmes, qui compte plus de 2 800 collaborateurs en Europe, aux États-Unis et en Inde.

Ficons Group and MainStreaming company logos and names.

Les piliers de ce partenariat reposent sur la forte position de Fincons sur le marché, son expertise technique en matière de solutions cloud et sa vaste base de clients internationaux dans les médias. De plus, son expertise s'étend sur le réseau Edge Video Delivery Network de MainStreaming, conçu pour aider les diffuseurs, les télévisions OTT, les opérateurs télécoms, les sociétés de jeux et toutes les entreprises à diffuser des contenus en direct et en VOD de qualité professionnelle à leur public.

La diffusion de flux en direct et de vidéo à la demande à grande échelle a été optimisée par la technologie propriétaire Video Edge de MainStreaming. Cette plateforme de diffusion de médias intègre des applications d'Edge Computing, telles que le tatouage, l'apprentissage automatique et la tokenisation, afin d'améliorer la personnalisation du spectateur et de lutter contre le piratage par l'analyse du trafic. Établi en 2016, MainStreaming a conçu de A à Z son réseau propriétaire Edge Video Delivery Network. C'est pourquoi les principaux acteurs du streaming, notamment DAZN, Sky et Rai, lui font confiance pour répondre à leurs besoins en matière de streaming.

Antonio Corrado, PDG de MainStreaming, déclare: "Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Fincons, une société qui travaille sur certains des projets de diffusion de médias les plus avancés au monde". Notre nouvel accord soutient notre mission de révolutionner l'expérience du streaming pour tous les types de téléspectateurs. Ensemble, nous contribuons à améliorer les normes de streaming pour les plus grandes entreprises médiatiques du monde. Nous élaborons cela en combinant notre technologie alimentée par l'IA et notre réseau avancé de diffusion vidéo Edge avec l'expertise de Fincons en matière de solutions avancées de streaming et de télévision NextGen."

L'éventail des expertises de Fincons est très varié, en effet, il combine plusieurs décennies de projets avec des sociétés de radiodiffusion et d'édition de premier plan, des partenariats stratégiques et plus de 400 professionnels dans le secteur des médias, dans un esprit d'innovation continue. L'expertise et la connaissance du secteur en font un partenaire idéal pour mettre en œuvre et intégrer les services de MainStreaming chez nos clients, en garantissant une diffusion et une qualité optimales. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de MainStreaming qui consiste à collaborer avec les leaders du secteur afin d'améliorer l'offre de services et d'étendre la portée du marché.

Alberto Niero, directeur général de Global BU Media chez Fincons Group, déclare: "Nous sommes ravis de renforcer notre collaboration avec MainStreaming. Ce partenariat accroiît une relation de longue date nous permettant d'offrir des solutions de diffusion de médias les plus avancées, améliorant ainsi leur capacité à fournir des expériences optimisées."

Pour plus d'informations sur MainStreaming et sa technologie révolutionnaire Video Edge, visitez [MainStreaming](https://mainstreaming.com/). Pour en savoir plus sur Fincons Group et ses solutions en matière de médias et de diffusion, visitez le site [Fincons](https://www.finconsgroup.com/industries/media/the-next-generation-of-media.kl).

CONTACT: [email protected], +39 327 064 3330

