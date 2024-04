MainStreaming mentionné dans le rapport « Sécurité des produits aux quatre frontières » écrit par les analystes principaux Michele Pelino et Sandy Carielli

MILAN, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- MainStreaming - the Intelligent Media Delivery Company - a annoncé aujourd'hui avoir été mentionnée dans le rapport de Forrester 2023 « Sécurité des produits aux quatre frontières », après avoir été interviewée pour « L'avenir de l'Edge Computing » et mentionnée dans « Démystifier le bord fragmenté », rapports de Forrester 2022.

The abstract image represents the concept of the technology and innovation ecosystem: Edge Computing and Product Security at the Four Edges. Furthermore, it portrays the Edge Nodes being distributed everywhere, representing our geographical expansion. Lastly, it depicts Telcos, ISPs, the Video Streaming industry, and Fiber. Additionally, it represents the concept of Digital Smart City with Wireless Network and Connection Technology.

Forrester définit l'Edge Computing comme « une famille de technologies qui distribuent des données d'application et des services là où ils peuvent optimiser au mieux les résultats dans un ensemble croissant de lieux et d'actifs connectés. » Les rapports mentionnés ci-dessus de Forrester décrivent les domaines de l'Edge Computing et où il est prévu qu'il se développe ensuite. La vidéo en streaming est incluse parmi les scénarios d'edge d'engagement.

MainStreaming® publie le document: « Edge Computing – L'essor de l'Edge Vidéo »

Dans l'industrie des médias, l'Edge Computing conduit à une livraison de vidéo plus efficace et personnalisée, à grande échelle. L'Edge Computing est un facilitateur clé pour transférer de grandes audiences TV des réseaux de satellite, câble et terrestres vers des réseaux de streaming basés sur IP. La vidéo est déjà le type de trafic le plus important d'internet en volume et en utilisation de bande passante. On s'attend à ce qu'elle croisse à mesure que les diffuseurs passent à des services privilégiant le streaming, que les détaillants investissent dans la vidéo comme forme principale de communication avec les clients, et que les formats de contenu immersifs et interactifs se développent.

L'Edge Computing dans les médias n'est pas seulement pour la livraison de vidéo, mais aussi pour les services médias. Pour rendre les services médias plus rapides, meilleurs et moins chers, il existe une opportunité de tirer parti de l'empreinte croissante des plateformes d'Edge Computing qui se développent principalement dans les médias pour soutenir davantage la livraison de vidéo en streaming. Le Cloud a créé une nouvelle infrastructure élastique qui a remplacé l'infrastructure serveur fixe. Mais l'Edge permet une infrastructure élastique hyper-distribuée qui est plus proche du consommateur pour une performance à faible latence.

MainStreaming permet des fonctions de services médias à l'Edge en ouvrant plus de 300 API existantes et en travaillant avec les clients pour migrer les fonctions prioritaires pour des résultats à court terme. Le dernier document de MainStreaming, Edge Computing – L'essor de l'Edge Vidéo, décrit ce que l'Edge Computing signifie pour l'industrie des médias et fournit une image claire des fonctions qui sont déjà à l'Edge et celles qui sont en train de s'y déplacer.

Le passage à l'Edge implique une migration de fonctions logicielles qui pilotent les services médias. Les fonctions déjà opérationnelles à l'Edge incluent le transcodage de contenu, le reconditionnement de contenu, le watermarking de contenu et la surveillance du streaming. Les services migrant vers l'Edge incluent l'insertion publicitaire, le rendu de l'interface utilisateur, et le déchargement de l'inférence IA. Les principaux streamers réfléchissent à comment tirer parti de l'Edge Computing pour fournir des environnements de test réels pour les nouvelles sorties de produits et pour créer des environnements plus distribués et résilients pour les services critiques qui peuvent avoir un impact négatif important sur la disponibilité du service en cas de défaillance (par exemple, les services de connexion et d'authentification).

« MainStreaming a développé le réseau Video Edge avec le but spécifique de fournir du streaming en direct à grande échelle avec une haute QoE. Alors que nous envisageons l'avenir du streaming vidéo, nous savons que l'Edge sera un facilitateur critique de l'innovation de service de nos clients, de la qualité de performance, et de l'efficacité des coûts, » déclare Antonio G. Corrado, PDG de MainStreaming. « Nous savons comment distribuer logiciel et traitement vidéo vers les environnements Edge rapidement et automatiquement, et nous ajoutons plus de fonctions à l'Edge pour rendre la livraison de vidéo plus efficace et résiliente. »

À propos de MainStreaming®

MainStreaming® est une entreprise de livraison de médias intelligente qui permet aux entreprises, aux médias et aux sociétés de jeux de garantir la meilleure qualité d'expérience à leur public, offrant une évolutivité et un contrôle total sur le processus de distribution vidéo. La solution MainStreaming améliore l'efficacité du réseau, offre une fiabilité exceptionnelle, améliore la qualité de service et fournit un retour sur investissement financier et environnemental tangible.