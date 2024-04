MainStreaming wurde im Bericht " Product Security At The Four Edges ", verfasst von den leitenden Analysten Michele Pelino und Sandy Carielli, erwähnt

MAILAND, 16. April 2024 /PRNewswire/ -- MainStreaming®, das Unternehmen für intelligente Mediendistribution, gab heute bekannt, dass es im Forrester-Bericht 2023 "Product Security At The Four Edges" erwähnt wurde, nachdem es für " The Future of Edge Computing" interviewt und im Forrester-Bericht 2022 " Demystifying the Fragmented Edge " erwähnt wurde.

Dieses abstrakte Bild repräsentiert das Konzept des Technologie- und Innovationsökosystems: Edge Computing und Produktsicherheit an den "Four Edges". Weiterhin zeigt es die überall verteilten Edge-Knoten, die unsere geografische Expansion darstellen.

Zuletzt stellt es Telcos, ISPs, die Video-Streaming-Industrie und Glasfaser dar. Zusätzlich repräsentiert es das Konzept der digitalen Smart City mit drahtlosem Netzwerk und Verbindungstechnologie.

Forrester definiert Edge Computing als "eine Familie von Technologien, die Anwendungsdaten und -dienste dort verteilen, wo sie die Ergebnisse am besten in einer wachsenden Anzahl von Standorten und verbundenen Assets optimieren können." Die oben genannten Berichte von Forrester beschreiben die Bereiche des Edge Computings und wo sein nächstes Wachstum erwartet wird. Streaming-Video ist als Teil der Engagement-Edge-Szenarien aufgeführt.

MainStreaming® veröffentlicht das Papier: " Edge Computing – The Rise of the Video Edge"

In der Medienindustrie führt Edge Computing at scale zu einer effizienteren und personalisierten Videodistribution. Edge Computing ist ein entscheidender Faktor für die Migration einer großen Anzahl an TV Nutzern von Satelliten-, Kabel- und terrestrischen TV-Netzwerken zu IP-basierten Streaming-Netzwerken. Video ist im Volumen und der Nutzung von Bandbreiten bereits der größte Traffic-Typ des Internets. Ein starkes Wachstum ist zu erwarten, da Sender zu Streaming-first-Diensten übergehen, der Handel in Video als primäres Kommunikationsmittel mit seinen Kunden investiert und immersive sowie interaktive Inhaltsformate zunehmen.

Edge Computing in der Medienwelt ist nicht nur für die Auslieferung von Video Inhalten, sondern auch für weitere Services geeignet. Um diese Services schneller, besser und günstiger zu machen, gibt es die Möglichkeit, die wachsenden Footprints von Edge-Computing-Plattformen zu nutzen, die hauptsächlich zur Unterstützung der Auslieferung von mehr Inhalten aufgebaut wurden. Die Cloud schuf eine neue elastische Infrastruktur, die feste Serverinfrastrukturen ersetzte. Aber der Edge ermöglicht eine hyper-verteilte elastische Infrastruktur, die näher am Userfür eine geringere Latenzleistung sorgt.

MainStreaming ermöglicht vielfache Funktionen für media service an der Edge, indem es mehr als 300 bestehende APIs zur Verfügung stellt und mit Kunden Priorisierungslösungen erstellt, die kurzfristig Ergebnisse realisieren können. Das neueste Whitepaper von MainStreaming, "Edge Computing – The Rise of the Video Edge", beschreibt, was Edge Computing für die Medienindustrie bedeutet und zeichnet ein klares Bild welche Funktionalitäten bereits an derEdge existieren und welche sich dort in Zukunft etablieren werden.

Die Verschiebung zur Edge beinhaltet eine Migration von Softwarefunktionen, die heute durch die media services verwendet werden. Features, die bereits heute an der Edge betrieben werden, umfassen content transcoding, content repackaging, content watermarking, und streaming monitoring .

Services, die zur Edge migrieren, umfassen dynamische AD-Insertion, das Rendering von Benutzeroberflächen und das Offloading von KI-Inferenzen. Führende Streamer überlegen, wie sie Edge Computing nutzen können, um reale Testumgebungen für neue Produktveröffentlichungen bereitzustellen und um robustere und verteilte Umgebungen für betriebskritische Dienste zu schaffen, die bei einem Ausfall große negative Auswirkungen auf die Verfügbarkeit des Dienstes haben könnten (z.B. Anmelde- und Authentifizierungsdienste.

"MainStreaming hat das Video Edge Network mit dem spezifischen Ziel entwickelt, Live-Streaming at scale mit hoher QoE zu liefern. Wenn wir in die Zukunft des Video-Streamings blicken, wissen wir, dass das Edge ein entscheidender Faktor für die Innovationsfähigkeit der Dienste unserer Kunden, die Qualität der Leistung und die Kosteneffizienz sein wird", sagt Antonio G. Corrado, CEO von MainStreaming. "Wir wissen, wie man Software und Videoverarbeitung schnell und automatisch in Edge-Umgebungen verteilt, und wir fügen weitere Funktionen am Edge hinzu, um die Videolieferung effizienter und robuster zu machen."

Über MainStreaming®

MainStreaming® ist ein Unternehmen für intelligente Mediendistribution, das Unternehmen, Medien- und Gaming services dabei unterstützt, die beste Qualitätserfahrung für ihre User zu gewährleisten, indem es Skalierbarkeit und vollständige Kontrolle über den Videoverteilungsprozess bietet. Die Lösung von MainStreaming verbessert die Netzwerkeffizienz, bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit, erhöht die Qualität des Dienstes und bietet einen greifbaren ökonomischen und ökologischen ROI.

