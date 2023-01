Maior cúpula de Blockchain do mundo contou com presença da LOLLIPOP, em Bangkok

CINGAPURA, 23 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A 23ª edição das reuniões das elites globais no World Blockchain Summit (WBS), Fostering the Future of Web 3.0 (Promovendo o futuro da web 3.0), foi realizada entre 8 a 9 de dezembro no The Athenee Hotel, em Bangkok. A Tailândia pretende se tornar um polo para todas as principais partes interessadas no ecossistema de blockchain, criptomoedas e a web3.

A WBS é uma das maiores indústrias de eventos, atraindo milhares de pessoas influentes do setor de blockchain, incluindo desenvolvedores, investidores e empreendedores. Realizado pela primeira vez em Dubai, em 2017, o evento se tornou um sucesso excepcional e atraiu mais de 400 pessoas de todo o mundo. Palestrantes globais participaram dos eventos para compartilhar perspectivas sobre as tendências atuais e futuras sobre a Web3.0, DeFi, NFTs e similares.

Investidores, projetos de startups, empresas, representantes governamentais e líderes do setor de tecnologia reuniram-se para discutir o futuro da indústria e formas inovadoras para transformar as funções mercadológicas e governamentais.

Mohammed Saleem, fundador e CEO da WBS, disse: "Com a adoção global da tecnologia blockchain exercendo um impacto significativo em todos os setores de comércio e indústria e a Tailândia emergindo como líder na área de crypto no mercado da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático), pretendemos reunir os amantes de criptomoedas em uma conferência de dois dias com o objetivo de promover o futuro da Web3".

A Abordagem inovadora da LOLLIPOP

A LOLLIPOP, uma patrocinadora especial, foi um dos projetos mais proeminentes que passaram pela cúpula. A equipe deles ajudou os visitantes a saber mais sobre o uso do mercado de NFTs no Metaverso e o que a LOLLIPOP está planejando alcançar.

O design distinto do estande tornou-se uma oportunidade para se conectar com projetos semelhantes e diversos. Isso deu às pessoas a impressão de que o projeto não é só divertido, mas também útil para o Mercado de NFTs. Muitas fotos foram tiradas e as pessoas literalmente saborearam um pirulito entre outras mercadorias.

Conquistas da LOLLIPOP no Evento

O embaixador de marca da LOLLIPOP, Chade, fez uma apresentação impressionante sobre o "papel da LOLLIPOP na Web3/Metaverso". Ele afirmou: "O projeto está indo para a lua e a LOLLIPOP será um mercado indispensável para a compra e venda de NFTs". O discurso de Chade fez com que as pessoas reconhecessem a LOLLIPOP como uma solução de ponta que irá revolucionar a era do metaverso.

Sobre a LOLLIPOP

Atualmente, um sistema de DeFi, com função de troca e participação usando seu próprio token LPOP, a LOLLIPOP visa evoluir para um mercado de NFTs intercambiável democrático e interoperável. Procurando desenvolver ainda mais o mercado de NFTs, ao introduzir uma plataforma mais simples e fácil de usar para o público em geral.

https://lollipoppool.org/

Twitter: @ LollipopBsc

