's Werelds grootste Blockchain-bijeenkomst zet LOLLIPOP in Bangkok in de schijnwerpers

SINGAPORE, 23 januari 2023 /PRNewswire/ -- Afgelopen 8 en 9 december vond in The Athenee Hotol in Bangkok de 23e editie van de wereldwijde elite-bijeenkomsten van de World Blockchain Summit (WBS) plaats met als doel de toekomst van Web 3.0 te bevorderen. Thailand wil een centraal punt zijn voor alle belangrijke belanghebbenden in het blockchain-, cryptovaluta- en web3-ecosysteem.

WBS is een van de grootste evenementenindustrieën die duizenden invloedrijke mensen in de blockchain-industrie aantrekt, waaronder ontwikkelaars, investeerders en ondernemers. Het evenement, dat in 2017 voor de eerste keer in Dubai plaatsvond, werd een groot succes en trok meer dan 400 mensen van over de hele wereld. Sprekers van over de hele wereld wonen de evenementen bij om inzichten te delen over huidige en toekomstige trends over Web3.0, DeFi, NFT's en dergelijke.

Investeerders, startende projecten, bedrijven, vertegenwoordigers van de overheid en technologieleiders kwamen bijeen om te praten over de toekomst van de industrie en over innovatieve manieren om zakelijke en overheidsfuncties te transformeren.

Mohammed Saleem, oprichter en CEO van WBS zei: "Met de wereldwijde acceptatie van blockchain-technologie die een aanzienlijke impact op elke sector van het bedrijfsleven en de industrie heeft en met Thailand, dat zich als een crypto-leider op de ASEAN-markt profileert, zijn we van plan de crypto-liefhebbers te verenigen in een tweedaagse conferentie met als doel de toekomst van Web3 te bevorderen."

De innovatieve aanpak van LOLLIPOP

LOLLIPOP, een zilveren sponsor, was een van de meest prominente projecten die de top bijwoonden. Hun team hielp bezoekers meer informatie te geven over het gebruik van de NFT Marketplace in de Metaverse en wat LOLLIPOP van plan is te bereiken.

Het onderscheidende ontwerp van de stand werd een kans om in contact te komen met soortgelijke en andersoortige projecten. Het gaf mensen de indruk dat het project niet alleen leuk is, maar ook nuttig voor de NFT Marketplace. Er werden veel foto's gemaakt en mensen kregen letterlijk een verrassing met lolly's en andere koopwaar.

LOLLIPOP's prestaties tijdens de top

LOLLIPOP's merkambassadeur, Chad, gaf een indrukwekkende presentatie over "LOLLIPOP's rol in de Web3/Metaverse". Hij verklaarde: "Het project stijgt enorm in waarde en LOLLIPOP wordt een onmisbare marktplaats voor het kopen en verkopen van NFT's." De toespraak van Chad heeft ertoe geleid dat mensen LOLLIPOP als een geavanceerde oplossing zijn gaan zien die in het metaverse tijdperk een revolutie teweeg zal brengen.

Over LOLLIPOP

LOLLIPOP is momenteel een DeFi-systeem, met swap- en stake-functie die zijn eigen LPOP-token gebruikt, en wil evolueren naar een democratische en interoperabele cross-chain NFT-markt. LOLLIPOP hoopt de NFT-marktplaats verder te ontwikkelen door een naadloos werkend platform voor het grote publiek te introduceren dat gebruiksvriendelijker is.

