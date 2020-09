Mais amplificação com GeForce RTX™30 Series da ZOTAC GAMING

As novas GPU NVIDIA GeForce RTX 30 Series, a 2ª geração de RTX, apresentam novos núcleos RT e Tensor, bem como multiprocessadores de streaming, oferecendo visuais impressionantes, velocidades de quadros extremamente rápidas e aceleração AI para jogos e aplicativos criativos. RTX 30 Series é alimentada pela arquitetura NVIDIA Ampere, proporcionando aumentos de desempenho de até 1,9 vezes por watt em relação à geração anterior e experiências gráficas de potência sem esforço em todas as resoluções, até 8K no máximo. GeForce RTX 3090, 3080 e 3070 representam o maior salto geracional em GPU na história da NVIDIA.

A GPU de jogos mais rápida

GeForce RTX 30 Series da ZOTAC GAMING apresenta um novo design que traz movimento à quietude e resfriamento aprimorado.

"GeForce RTX 30 Series, baseada na arquitetura NVIDIA Ampere, é uma maravilha da engenharia", assinalou Tony Wong, CEO da ZOTAC. "Damos um passo além ao introduzir aprimoramentos de nível de componente, sobriedade de design de hardware externo e avanços de resfriamento para oferecer o melhor de cada GPU."

"Estamos ansiosos para ver as habilidades de engenharia da ZOTAC e o design de hardware de futuro para impulsionar ainda mais a arquitetura de GPU avançada", explicou Matt Wuebbling, vice-presidente de Marketing global da GeForce NVIDIA.

AMP Extreme - Nível superior

Sempre um favorito dos jogadores de PC com seu design imponente e desempenho absoluto, o novo design AMP Extreme apresenta HoloBlack, um design exclusivo que abrange um acabamento holográfico semelhante ao de uma aurora que exerce movimento em silêncio. O design muda de cor dependendo do ângulo de visão com uma transparência que só é visível quando a iluminação SPECTRA 2.0 RGB brilha no interior.

A linguagem de design para unificar a frente e a parte traseira continua com a inclusão de uma backplate envolvente com a adição de iluminação ARGB. Um novo recurso de cabeçalho RGB de 3 pinos permite a conexão de uma faixa de LED RGB externa para sincronizar com a iluminação da placa gráfica.

Enquanto a placa frontal e a placa traseira de metal fundido garantem durabilidade total, AMP Extreme também apresenta POWERBOOST, um chip resistente a altas temperaturas que permite longevidade contínua e desempenho mais forte.

Estreia de Trinity e Twin Edge

GeForce RTX 30 Series da ZOTAC GAMING apresenta Trinity e Twin Edge, os modelos de ventilador triplo e duplo. Tanto Trinity, Twin Edge e AMP Extreme vêm equipados com um sistema de resfriamento IceStorm 2.0 mais refinado.

O poderoso cooler apresenta melhorias e foi desenvolvido especificamente para uma cobertura mais ampla e para manter a GPU refrigerada e funcionando com mais potência. O novo ventilador de 11 pás aumenta o fluxo de ar em até 10% em comparação com o design da geração anterior, enquanto os ajustes no design do dissipador de calor, layout do tubo de calor aprimorado e cobertura mais ampla contribuem para um melhor desempenho geral. O recurso de parada do ventilador FREEZE também foi expandido para estar disponível em mais modelos que antes.

Aproveite o software FireStorm da ZOTAC GAMING para ajustar sua placa gráfica, monitorar a GPU, adaptar a velocidade do ventilador com os modelos de Active Fan Control, personalizar a iluminação RGB e muito mais.

Disponibilidade

Os modelos Trinity de GeForce RTX 30 Series da ZOTAC GAMING estão disponíveis a partir da 2ª metade de setembro de 2020, enquanto os modelos AMP Extreme e Twin Edge devem estar disponíveis em outubro de 2020.

Sobre a ZOTAC GAMING

Atrás do penetrante olhar de olhos robóticos, está a força e as futuras tecnologias que alimentam o ego dos invencíveis e experimentados na batalha. Fundada em 2017, ZOTAC GAMING é o movimento pioneiro surgido do núcleo da marca ZOTAC, cujo objetivo é criar o mais moderno hardware para jogos de PC destinado a quem vivencia o jogo. É a essência de nossa habilidade em engenharia e a experiência em design e representa mais de uma década de desempenho preciso, que torna a ZOTAC GAMING uma força líder, com o objetivo de oferecer a melhor experiência de jogo em PC.

