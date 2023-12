Mais de 150 líderes globais humanitários, empresariais e políticos exigem a liberdade dos "prisioneiros armênios"

Laureados com o Prêmio Nobel, líderes industriais, ex-chefes de Estado e líderes da sociedade civil se unem e pedem a libertação incondicional dos armênios étnicos detidos ilegalmente no Azerbaijão

A não libertação da maioria dos prisioneiros proeminentes demonstra uma retribuição política por parte de Baku; os pedidos de sanções contra o regime de Aliyev estão aumentando no Congresso dos EUA e no Parlamento Europeu

Carta assinada pelos ex-presidentes Mary Robinson e Ernesto Zedillo, pelos ganhadores do Prêmio Nobel Leymah Gbowee e Oscar Arias, por Elisha Wiesel, presidente do Conselho da Elie Wiesel Foundation for Humanity, pelos empresários Richard Branson e Marc Benioff, pela editora Ariana Huffington e por outras personalidades globais evidencia a preocupação com os líderes detidos de Nagorno-Karabakh, incluindo o humanitário armênio Ruben Vardanyan.

BRUXELAS, 12 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Laureados com o Prêmio Nobel, líderes empresariais, ex-chefes de estado e humanitários estão entre as mais de 100 personalidades globais que assinaram uma carta apelando pela libertação imediata e incondicional dos "Prisioneiros Armênios", que inclui oito prisioneiros políticos armênios, que são ex-líderes do governo de Nagorno-Karabakh detidos ilegalmente após a invasão e tomada da região pelo Azerbaijão em setembro. Mais de uma dúzia de outros prisioneiros de guerra detidos durante o conflito também permanecem sob custódia.

O apelo coletivo ecoa as crescentes preocupações com as condições e o tratamento dessas pessoas presas, inclusive o proeminente empresário e humanitário armênio Ruben Vardanyan. Sua prisão segue uma campanha de limpeza étnica pelas forças azerbaijanas. Embora a liberação em 7 de dezembro de 32 prisioneiros de guerra armênios seja um primeiro passo positivo , todos os outros devem ser libertados. A falha de Baku em liberar os oito prisioneiros políticos restantes levanta profundas preocupações sobre as motivações do regime de Aliyev para a continuação de sua detenção.

"Os abusos aos direitos humanos testemunhados após o conflito em Nagorno-Karabakh exigem atenção e ação urgentes", disse Noubar Afeyan, outro signatário e cofundador da Iniciativa Humanitária Aurora. "O Presidente Aliyev escolhe a retaliação política em vez da justiça. Acreditamos na dignidade inerente e nos direitos de cada indivíduo e pedimos à comunidade internacional que se una a nós para condenar essa injustiça."

Afeyan colabora há muito tempo em projetos econômicos e humanitários globais e regionais com Vardanyan, que se tornou um símbolo da luta mais ampla pela liberdade política e dignidade humana na região. Sua prisão não justificada mobilizou algumas das vozes mais respeitadas do mundo para apoiar sua causa e a daqueles detidos injustamente.

"Pedimos ao presidente Aliyev que cumpra suas obrigações perante as regras e leis internacionais, garantindo que aqueles injustamente presos possam retornar com segurança às suas famílias", disse Paul Polman, vice-presidente do Pacto Global das Nações Unidas e ex-CEO da Unilever. "Todos os indivíduos em Nagorno-Karabakh têm o direito de experimentar uma vida de paz e segurança, incluindo a liberdade de se movimentar sem impedimentos ou o espectro iminente de tratamento desumano. Dada a tentativa do Azerbaijão de sediar a COP 29 em 2024, espero sinceramente que as Nações Unidas concordem apenas se Baku liberar todos esses prisioneiros."

Polman é um dos signatários da carta, juntamente com ex-chefes de estado, como Ernesto Zedillo, ex-presidente do México; Mary Robinson, ex-presidente da Irlanda; Oscar Arias, ex-presidente da Costa Rica e ganhador do Prêmio Nobel da Paz; e Elisha Wiesel, presidente do Conselho da Fundação Elie Wiesel para a Humanidade e filho do falecido Elie Wiesel, ex-copresidente do Prêmio Aurora para Despertar da Humanidade. Outros signatários proeminentes representam uma ampla gama de setores, incluindo Richard Branson, CEO da Virgin, Marc Benioff, CEO da Salesforce; Ariana Huffington, fundadora do Thrive e do The Huffington Post; e Serj Tankian, músico renomado e vocalista do System of a Down.

"A detenção não justificada de Ruben Vardanyan e de tantos outros detidos em Baku viola os seus direitos humanos básicos", afirmou Mary Robinson, antiga alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. "Para que o governo do Azerbaijão seja respeitado na comunidade global, é fundamental que respeite o Estado de direito, especialmente à luz da limpeza étnica de Nagorno-Karabakh. Eles devem libertar esses detidos imediatamente."

O seu apelo unificado serve como um poderoso lembrete de que os líderes políticos globais estão a acompanhar de perto os desenvolvimentos no Azerbaijão e a apelar à libertação dos detidos. Conforme afirmado na carta hoje emitida, a detenção de prisioneiros armênios constitui uma clara violação das normas internacionais, incluindo a Terceira Convenção de Genebra.

Nas últimas semanas, membros do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu buscaram um acordo de paz entre a Armênia e o Azerbaijão e a libertação de todos os presos ilegalmente detidos em decorrência do conflito em Nagorno-Karabakh. Em outubro, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução pedindo ao Azerbaijão que libertasse e se comprometesse com uma ampla anistia para todos os habitantes de Nagorno-Karabakh que foram presos desde 19 de setembro, incluindo ex-oficiais da região. O Parlamento Europeu também solicitou sanções contra os indivíduos do governo azerbaijano responsáveis por várias violações do cessar-fogo e violações dos direitos humanos em Nagorno-Karabakh, como também investigações sobre os abusos cometidos pelas forças azerbaijanas que poderiam constituir crimes de guerra.

Semelhantemente, o congressista Adam Schiff (D-CA) apresentou uma resolução pedindo ao Azerbaijão que liberte imediatamente todos os prisioneiros de guerra (POWs) e civis atualmente detidos no ataque de anos a Nagorno-Karabakh, também conhecido como Artsakh. A resolução também pede que o presidente Biden imponha sanções de acordo com a Lei Global Magnitsky de Responsabilidade pelos Direitos Humanos aos funcionários do governo do Azerbaijão responsáveis pela detenção ilegal, tortura e morte extrajudicial de prisioneiros de guerra armênios, civis detidos, reféns, prisioneiros políticos e outras pessoas detidas.

Uma lista completa dos signatários e uma cópia da carta estão disponíveis em: www.FreeArmenianPrisoners.com

Em caso de dúvidas sobre a carta ou sobre como apoiar essa iniciativa, ou para solicitar uma entrevista, entre em contato com: [email protected]

CONTATO:

Nia Jackson

Edelman Global Advisory

+1 202 983 0478

[email protected]

Anahit Akopian

H/Advisors

+33 7 87 38 79 80

[email protected]

Free Armenian Prisoners

[email protected]

www.FreeArmenianPrisoners.com

#FreeArmenianPrisoners @RubenVardanyan

FONTE Free Armenian Prisoners