Mais de 20 pessoas resgatadas na Turquia, e a Zoomlion está a caminho

CHANGSHA, China, 9 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 6 de fevereiro, dois terremotos de magnitude 7,8 ocorreram no sudeste da Turquia a partir das 4h (horário local), causando um alto número de mortes e muitas perdas materiais. Sabendo disso, a Zoomlion enviou imediatamente uma equipe de resgate com escavadeiras para a província de Hatay, onde o desastre foi grave.

Equipes de resgate da Zoomlion trabalham no local de um terremoto na Turquia (PRNewsfoto/Zoomlion) Equipe de resgate da Zoomlion auxilia no resgate de pessoas presas (PRNewsfoto/Zoomlion)

Como uma das primeiras forças de resgate chinesas a chegar ao local, a equipe de resgate da Zoomlion luta há mais de 30 horas. No horário local turco, às 15h do dia 8 de fevereiro, a equipe de resgate da Zoomlion ajudou a resgatar mais de 20 pessoas presas, e a busca e o resgate ainda estão em intenso progresso.

Após os terremotos, de acordo com as instruções da empresa, a Zoomlion Turquia enviou imediatamente uma equipe de resgate composta por engenheiros e operadores de serviços profissionais, que levaram cobertores elétricos, remédios de emergência, alimentos e outros materiais necessários com urgência na área do desastre, além das primeiras cinco escavadeiras. A equipe se deslocou para a área do desastre, na província de Hatay, durante a noite. A equipe chegou ao local por volta das 12h30 (horário local), em 7 de fevereiro, tornando-se uma das primeiras forças de resgate chinesas na área do desastre.

Depois de chegar ao local, cinco escavadeiras da Zoomlion foram designadas a diferentes áreas para resgate. Edifícios desmoronados, quebrados e rachados podem ser vistos em todos os lugares. No primeiro resgate, a equipe encontrou dificuldades, e devido à falta de energia local, algumas ferramentas de trituração não puderam ser usadas, a fim de garantir a segurança das pessoas presas. Socorristas com martelos, furadores, pás e outras ferramentas cavaram um canal de resgate e, depois de mais de 3 horas, resgataram a primeira pessoa presa.

"Depois que nossa equipe de resgate e as escavadeiras chegaram ao local, participamos imediatamente do resgate das pessoas presas em um prédio de seis andares desabado. Até o momento, ajudamos à resgatar quatro pessoas presas e estamos resgatando ativamente duas irmãs", disse Yu Ke, engenheiro de serviços da Zoomlion que participou do resgate no local.

Outro membro da equipe de resgate da Zoomlion, Huang Yunbing, engenheiro de serviços da Zoomlion no exterior, disse que a escassez de geradores dificultou a desmontagem da casa destruída. "Havia uma menina, com cerca de 15 anos, que me impressionou muito. Quando entrei no túnel de resgate que havia sido desobstruído, eu a vi debaixo de um colchão e uma laje de pedra, apenas com a cabeça visível e capaz de se mover. Ela estava fraca, chorava e sentia muita dor. Depois de determinar que poderíamos usar dois macacos para levantar a pedra, imediatamente pegamos um macaco do carro e outro emprestado um de uma equipe de resgate próxima. Levantamos a pedra um pouco mais alto e a tiramos de lá".

Os esforços da equipe de resgate deram às pessoas presas um fluxo constante de esperança de vida. No horário local da Turquia, às 15h do dia 8 de fevereiro, após mais de 30 horas de luta contínua, a equipe de resgate da Zoomlion havia resgatado mais de 20 pessoas presas nos escombros.

"Além das cinco primeiras escavadeiras, agora existem mais de 20 escavadeiras Zoomlion envolvidas na área do desastre. Ainda estamos sob o regime unificado de pessoal local, equipamentos e outros recursos, para garantir o bom andamento do trabalho de resgate e tentar salvar mais pessoas presas". Disse o responsável da subsidiária da Zoomlion Turquia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1999206/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1999207/image_2.jpg

FONTE Zoomlion

SOURCE Zoomlion