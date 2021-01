Mais de 300 empresas e organizações unem forças para ajudar a resolver uma crise humanitária no oceano do mundo

COPENHAGUE, Dinamarca, 26 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Os líderes globais da indústria e dos direitos humanos, incluindo A.P. Møller - Mærsk, BP, BW, Cargill, COSCO, DOW, Euronav, MISC, NYK, Rio Tinto, Shell, Trafigura, Unilever e Vale, assinaram a Neptune Declaration (Declaração de Netuno) sobre o bem-estar dos marinheiros e a mudança da equipe em uma chamada mundial para encerrar a crise sem precedentes de mudança da tripulação causada pela Covid-19.

Centenas de milhares de marinheiros de todo o mundo foram deixados presos trabalhando a bordo de navios além do vencimento de seus contratos iniciais e não podem ser liberados desde o surto da pandemia do coronavírus. A fadiga após longos períodos no mar causa consequências significativas sobre o bem-estar físico e mental dos marinheiros. Também aumenta o risco de incidentes marítimos e desastres ambientais, e representa uma ameaça à integridade das cadeias de suprimentos marítimas, que respondem por 90% do comércio global.

Apesar dos esforços significativos de organizações internacionais, sindicatos, empresas e alguns governos para resolver esta crise insustentável de mudança de tripulação, estamos começando a ver a situação piorar à medida que os governos aplicam mais proibições de viagem em resposta às novas cepas do vírus da Covid-19. Uma série de questões-chave deixam esta situação crítica não resolvida: as autoridades nacionais em todo o mundo continuam a considerar as mudanças na tripulação e as viagens internacionais como um risco para a Covid-19; os protocolos de saúde de alta qualidade não estão sendo implementados consistentemente pelas operadoras de navio; e a interrupção das viagens aéreas internacionais reduziu o número de voos entre os centros tradicionais de mudança de tripulação e as principais nações marítimas.

"Estamos testemunhando uma crise humanitária no mar. Durante toda a pandemia do coronavírus, os marinheiros mantiveram o mundo abastecido com alimentos, energia e outros bens vitais, sem nenhuma perspectiva de quando voltariam para as suas famílias. Eles tornaram-se reféns da situação e incapazes de desembarcar de seus navios. No entanto, podemos acabar com a crise de mudança da tripulação sem riscos para a saúde pública em geral", diz Jeremy Nixon, CEO da ONE.

Mais de 300 empresas e organizações reconhecem que têm uma responsabilidade compartilhada com base em suas funções em toda a cadeia de valor marítimo, e mais além, para garantir que a crise de mudança da tripulação seja resolvida o mais rápido possível. Eles assinaram a Declaração de Netuno sobre o bem-estar dos marinheiros e da equipe que define quatro ações principais para facilitar as mudanças da equipe e manter as cadeias de suprimentos globais funcionando:

Reconhecer os marinheiros como principais trabalhadores e oferecer a eles acesso prioritário às vacinas da Covid-19

Estabelecer e implementar protocolos de saúde padrão ouro com base nas melhores práticas existentes

Aumentar a colaboração entre operadores de navio e fretadores para facilitar as mudanças na tripulação

Garantir a conectividade aérea entre os principais centros marítimos para marinheiros

"Os marinheiros desempenham um papel significativo na corrida global para deter a pandemia do coronavírus, fornecendo suprimentos médicos críticos para a população mundial, especialmente no desenvolvimento de economias. Eles são cruciais para o bem-estar de milhões de pessoas. Solicitamos que nossos colegas, órgãos do governo e outras partes interessadas se unam a nós em nossos esforços para garantir que os direitos e o bem-estar dos funcionários de linha de frente das cadeias de suprimentos globais sejam respeitados", declarou Graham Westgarth, presidente do V. Group.

A Declaração de Netuno foi desenvolvida por um grupo de partes interessadas de toda a cadeia de valor marítima, incluindo A. M. Nomikos, Cargill, Dorian LPG, GasLog, Global Maritime Forum, International Chamber of Shipping, International Maritime Employers' Council, International Transport Workers' Federation, ONE, Philippine Transmarine Carriers, Sustainable Shipping Initiative, Synergy Group, V. Group, e World Economic Forum.

Confira a Declaração de Netuno e a lista completa de empresas e organizações que assinaram aqui.

Informações adicionais: diretor de comunicações, Torben Vemmelund, e-mail [email protected] ou telefone +45 2224 1446.

FONTE Neptune Declaration

