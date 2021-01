Plus de 300 entreprises et organisations unissent leurs forces pour aider à résoudre une crise humanitaire sur l'océan mondial

COPENHAGEN, Danemark, 25 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Les leaders mondiaux de l'industrie et des droits de l'homme, dont A.P. Møller - Mærsk, BP, BW, Cargill, COSCO, DOW, Euronav, MISC, NYK, Rio Tinto, Shell, Trafigura, Unilever et Vale, signent la Neptune Declaration (Déclaration de Neptune) sur le bien-être des marins et le changement d'équipage dans un appel mondial à l'action pour mettre fin à la crise sans précédent du changement d'équipage causée par la Covid-19.

Des centaines de milliers de marins du monde entier sont restés bloqués à bord de navires après l'expiration de leur contrat initial et ne peuvent être relevés depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus. La fatigue après de longues périodes en mer a des conséquences importantes sur le bien-être physique et mental des marins. Elle augmente également le risque d'incidents maritimes et de catastrophes environnementales, et constitue une menace pour l'intégrité des chaînes d'approvisionnement maritimes, qui acheminent 90 % du commerce mondial.

Malgré les efforts considérables déployés par les organisations internationales, les syndicats, les entreprises et certains gouvernements pour résoudre cette crise intenable du changement d'équipage, nous commençons à voir la situation s'aggraver à mesure que les gouvernements mettent en place de nouvelles interdictions de voyage en réponse aux nouvelles souches du virus Covid-19. Un certain nombre de questions clés laissent cette situation critique sans réponse : les autorités nationales du monde entier continuent de considérer les changements d'équipage et les voyages internationaux comme un risque lié à la Covid-19 ; les protocoles sanitaires de haute qualité ne sont pas appliqués de manière cohérente par les exploitants de navires ; et la perturbation des voyages aériens internationaux a réduit le nombre de vols entre les centres traditionnels de changement d'équipage et les principales nations maritimes.

« Nous sommes témoins d'une crise humanitaire en mer. Tout au long de la pandémie de coronavirus, les marins ont assuré l'approvisionnement du monde en nourriture, en énergie et autres biens vitaux, sans pouvoir savoir quand rentrer chez eux. Ils sont devenus otages de la situation et ne peuvent plus débarquer de leurs navires. Pourtant, nous pouvons mettre un terme à la crise du changement d'équipage sans aucun risque pour la santé publique en général », déclare Jeremy Nixon, PDG de ONE.

Plus de 300 entreprises et organisations reconnaissent qu'elles ont une responsabilité partagée basée sur leurs rôles dans l'ensemble de la chaîne de valeur maritime, et au-delà, pour garantir que la crise du changement d'équipage soit résolue le plus rapidement possible. Ils ont signé la Neptune Declaration on Seafarer Wellbeing and Crew Change (Déclaration de Neptune sur le bien-être des marins et les changements d'équipage) qui définit quatre actions principales pour faciliter les changements d'équipage et maintenir le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales :

Reconnaître les marins comme des travailleurs clés et leur donner un accès prioritaire aux vaccins Covid-19

Établir et mettre en œuvre des protocoles sanitaires de référence basés sur les meilleures pratiques existantes

Accroître la collaboration entre les exploitants de navires et les affréteurs pour faciliter les changements d'équipage

Assurer la connectivité aérienne entre les principales plates-formes maritimes pour les marins

« Les marins jouent un rôle important dans la course mondiale pour stopper la pandémie de coronavirus en fournissant des fournitures médicales essentielles à la population mondiale, en particulier dans les économies en développement. Ils sont essentiels au bien-être de millions de personnes. Nous appelons nos pairs, les organismes gouvernementaux et les autres parties prenantes à se joindre à nos efforts pour garantir le respect des droits et du bien-être des travailleurs de première ligne des chaînes d'approvisionnement mondiales », déclare Graham Westgarth, président de V. Group.

La déclaration de Neptune a été élaborée par un groupe de travail composé de parties prenantes de toute la chaîne de valeur maritime, notamment A. M. Nomikos, Cargill, Dorian LPG, GasLog, le Forum maritime mondial, la Chambre internationale de la marine marchande, le Conseil international des employeurs maritimes, la Fédération internationale des travailleurs des transports, ONE, les Philippine Transmarine Carriers, la Sustainable Shipping Initiative, Synergy Group, V. Group et le Forum économique mondial.

