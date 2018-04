Mais de 40 World Trade Centers assinam amplo acordo de cooperação agrícola mundial

Como signatários deste importante acordo e membros da rede mundial própria da WTCA, o MOU formará uma estrutura robusta para colaboração em assuntos de comércio agrícola. Capitaneados pela a WTC Harbin (China), cada membro do grupo das WTCs participantes tem profundos laços com seus setores agrícolas locais e os desafios que enfrentam. Este grupo de organizações de mais de uma dúzia de países oferece uma plataforma estável para fomentar laços comerciais durante um tempo de crescentes incertezas.

Steven Lo, diretor executivo da WTC Harbin, assinalou: "Como membro da WTCA, eu entendo o grande potencial do trabalho conjunto para encontrar novas oportunidades para nossas regiões de domicílio. O objetivo deste entendimento assinado é equipar os membros participantes com uma robusta base de conhecimento, serviços especializados e um meio de colaboração, de modo que o WTC poderá, em contrapartida, proporcionar às suas comunidades locais de negócios ferramentas para acessar e participar do agronegócio mundial".

A cerimônia comemorou a ocasião e incentivou outras WTCs a juntarem-se à iniciativa. Os signatários prometeram trabalhar pelo aumento das oportunidades de comércio, bem como pela eliminação da separação entre seus setores agrícolas locais e a comunidade mundial do comércio.

"Este é um excelente exemplo de um benefício que a nossa rede mundial pode oferecer", destacou o Sr. Scott Ferguson, CEO da WTCA. "Como uma associação cujos membros estão intrinsicamente inseridos no tecido de suas economias locais, nós estamos incrivelmente bem posicionados para nos conectarmos com as comunidades locais, para oportunidades globais mesmo num ambiente que pode nem sempre parecer propenso a este tipo de colaboração. Meus mais sinceros parabéns a todos os signatários deste importante acordo — disto se trata a nossa associação".

Entre as WTCs participantes de todo o mundo estão as seguintes: Accra, Gana; Argel, Argélia; Amã, Jordânia; Anchorage, EUA; Arkansas, EUA; Beirute, Líbano; Bengaluru, Índia; Boston, EUA; Bruxelas, Bélgica; Chandigarh, Índia; Chennai, Índia; Curitiba, Brasil; Cyprus; Delaware, EUA; Denver, EUA; Dublin, Irlanda; Edmonton, Canadá; GIFT City, Índia; Haiti; Harbin, China; Houston, EUA; Indianápolis, EUA; Joinville, Brasil; Kochi, Índia; Leeuwarden, Holanda; Miami, EUA; Montana, EUA; Monterrey, México; Mumbai, Índia; New Orleans, EUA; Noida, Índia; Perth, Austrália; Philadelphia, EUA; Porto Alegre, Brasil; Qatar; Saskatoon, Canadá; St. Louis, EUA; Sydney, Austrália; Riyadh, Arábia Saudita; Trieste, Itália; Twente, Holanda; Vancouver, Canadá; Washington D.C., EUA; Washington Dulles Airport, EUA, e Winnipeg, Canadá.

FONTE World Trade Centers Association

