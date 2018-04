Plus de 40 World Trade Centers signent un accord de grande envergure sur la coopération agricole mondiale

En tant que signataires de cet important accord et membres du réseau mondial propriétaire de la WTCA, les participants collaboreront sur les questions liées au commerce agricole en s'appuyant sur le solide cadre mis en place par ce mémorandum d'entente. Sous la direction du WTC de Harbin (Chine), chaque membre du groupe des WTC participants développera d'étroites relations avec le secteur agricole de sa région et s'intéressera de près aux défis auxquels elle est confrontée. Ce groupe d'organisations issues de plus d'une douzaine de pays offre une base stable pour favoriser les liens commerciaux en cette période d'incertitude croissante.

Steven Lo, directeur exécutif du WTC de Harbin, a déclaré : « En tant que membre de la WTCA, je suis pleinement conscient du grand intérêt qu'il y a à unir nos efforts pour trouver à nos régions respectives de nouvelles opportunités. L'objectif de l'entente qui vient d'être signée est de fournir aux membres participants une base de connaissances solide, des services spécialisés et un moyen de collaboration de sorte que chaque WTC puisse, à son tour, permettre aux communautés locales d'avoir accès à l'agro-industrie mondiale et d'y contribuer. »

Une cérémonie a été organisée afin de célébrer cet évènement et d'encourager d'autres WTC à se joindre à l'initiative. Les signataires se sont engagés à faire croître les opportunités commerciales ainsi qu'à combler les lacunes qui existent entre leur secteur agricole local et la communauté mondiale du commerce.

« C'est un excellent exemple des avantages que notre réseau mondial peut offrir », a déclaré Scott Ferguson, président-directeur général de la WTCA. « En tant qu'association dont les membres sont intimement liés au tissu économique local, nous sommes incroyablement bien placés pour aider les communautés locales à accéder aux opportunités mondiales, même dans un environnement qui ne semble pas toujours propice à ce type de collaboration. Mes félicitations les plus sincères à tous les signataires de cet accord d'une grande importance qui donne tout son sens à notre association. »

Ci-dessous la liste des centres WTC participants à travers le monde : Accra, Ghana ; Alger, Algérie ; Amman, Jordanie ; Anchorage, États-Unis ; Arkansas, États-Unis ; Beyrouth, Liban ; Bangalore, Inde ; Boston, États-Unis ; Bruxelles, Belgique ; Chandigarh, Inde ; Chennai, Inde ; Curitiba, Brésil ; Chypre ; Delaware, États-Unis ; Denver, États-Unis ; Dublin, Irlande ; Edmonton, Canada ; GIFT City, Inde ; Haïti ; Harbin, Chine ; Houston, États-Unis ; Indianapolis, États-Unis ; Joinville, Brésil ; Kochi, Inde ; Leeuwarden, Pays-Bas ; Miami, États-Unis ; Montana, États-Unis ; Monterrey, Mexique ; Bombay, Inde ; Nouvelle-Orléans, États-Unis ; Noida, Inde ; Perth, Australie ; Philadelphie, États-Unis ; Porto Alegre, Brésil ; Qatar ; Saskatoon, Canada ; Saint-Louis, États-Unis ; Sydney, Australie ; Riyad, Arabie Saoudite ; Trieste, Italie ; Twente, Pays-Bas ; Vancouver, Canada ; Washington DC, États-Unis ; Washington Dulles Airport, États-Unis ; et Winnipeg, Canada.

Pour les demandes d'information de la part de la presse ou les demandes d'interview, veuillez contacter Alex Brown ou Andrea Mencía à media@wtca.org.

À propos de la World Trade Centers Association

La World Trade Centers Association (WTCA) est un réseau de plus de 300 entreprises et organisations fortement connectées et se soutenant mutuellement dans près de 100 pays. Propriétaire des marques de commerce « World Trade Center » et « WTC », la WTCA concède à ses membres des droits exclusifs sur ces marques sous forme de licence afin qu'ils puissent les apposer à leurs propriétés, leurs installations et leurs services commerciaux d'exception indépendants. Grâce au solide portefeuille d'évènements, de programmes et de ressources qu'elle offre à ses membres, l'objectif de la WTCA est d'aider les économies locales à prospérer en encourageant et en facilitant le commerce et l'investissement dans le monde grâce à l'engagement de ses membres. Pour en savoir plus, consultez www.wtca.org.

SOURCE World Trade Centers Association

Related Links

http://www.wtca.org