Mais de mil empresas concluem programa gratuito da Mixpanel para startups

Mixpanel disponibiliza programa de startups para mais empresas e apresenta modelo de painel de KPIs gratuito para empresas para ajudar as startups a medirem métricas importantes

SÃO FRANCISCO, 20 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- O Mixpanel, solução líder em análise de produtos que impulsiona mais de seis mil das empresas digitais mais inovadoras do mundo, anunciou hoje que mais de mil empresas concluíram o Mixpanel for Startups, um programa gratuito que ajuda as startups a encontrar produtos adequados para o mercado mais rapidamente, oferecendo-lhes até USD 50 mil em créditos gratuitos por ano, totalizando até 430 milhões de eventos mensais, mais do que o dobro do número oferecido por programas similares. Para comemorar o marco, o Mixpanel está expandindo a elegibilidade para o programa e apresentando um modelo de painel de KPIs gratuito para empresas. Trata-se de nove relatórios prontos para uso e totalmente personalizáveis que facilitam a medição de métricas importantes.

Atualmente, estamos observando inflação alta, taxas de juros crescentes, guerra na Europa e sinais de que podemos estar caminhando para uma recessão econômica de duração desconhecida. O capital está se tornando cada vez mais escasso e as startups devem pensar duas vezes sobre como empregam seus recursos. Em tempos assim, a análise de produtos se torna indispensável, mostrando às startups o que está e o que não está oferecendo resultados em seus sites e aplicativos, o que deve ser priorizado e onde se deve investir.

"Mesmo nas melhores condições, poucas startups conseguem. É por isso que apresentamos o Mixpanel for Startups em 2020", disse Neil Rahilly, vice-presidente de produtos da Mixpanel. "Em apenas dois anos, ele se tornou o programa de análise de produtos mais abrangente do mundo e demos USD 25 milhões em créditos gratuitos para ajudar mais startups a ter sucesso. Trabalhar com tantas startups e vê-las utilizando seus painéis de análise de produtos para garantir financiamento é a realização de um sonho. Estou muito animado para comemorar este marco, disponibilizando o programa para mais startups e apresentando nosso novo modelo de painel de KPIs para empresas."

Mixpanel for Startups

A partir de hoje, o Mixpanel está expandindo os critérios para startups que desejam participar: agora, todas as startups com menos de cinco anos que arrecadarem até USD 8 milhões estarão qualificadas para se inscreverem no Mixpanel for Startups.

O aplicativo de tecnologia de saúde com sede em Paris May é uma das startups graduadas. O aplicativo ofereceu acesso a pediatras, parteiras e enfermeiros pediátricos a mais de cem mil futuros pais desde seu lançamento em 2020. A empresa utiliza o Mixpanel para entender melhor como os clientes utilizam seu produto e tomar decisões mais fundamentadas sobre o roteiro do produto, o que resultou em um crescimento mensal de mais de 10% de usuários e o dobro de retenção de usuários. A capacidade de capturar e visualizar facilmente suas métricas de crescimento também apoiou a apresentação da May para investidores durante o segundo trimestre de 2022, ajudando o aplicativo a garantir USD 3,3 milhões em financiamento adicional.

"Antes de conhecer o Mixpanel, tomávamos decisões com base em conversas com usuários. Agora temos painéis que medem métricas, como conversão, crescimento de usuários e aderência", disse Antoine Creuzet, cofundador da May. "O Mixpanel é uma ferramenta absolutamente crítica: ele disponibiliza informações valiosas sobre o que nossos usuários desejam, o que nos ajudou a encontrar produtos adequados para o mercado mais rapidamente e facilitou muito a arrecadação de fundos. Mas o mais importante, incutiu em nós a confiança de que realmente conhecemos nosso negócio por dentro e por fora."

Modelo de painel de KPIs para empresas

O modelo de painel de KPIs para empresas está disponível gratuitamente hoje para todos os clientes do Mixpanel. Ele conta com vários recursos que ajudam startups em diferentes setores e geografias a começarem, de forma rápida, o processo de análise de produtos, além de medirem as métricas de engajamento, retenção e crescimento.

É fácil começar. As empresas só precisam de dois eventos no Mixpanel — um evento de inscrição ou início de sessão e um evento de momento de valor. O modelo também inclui um novo recurso chamado Mixpanel Primers (Cartilhas do Mixpanel). As três cartilhas vinculam-se diretamente aos modelos de painéis e disponibilizam tutoriais para interpretar os relatórios, além de explicações sobre a importância de determinadas métricas e como determinar o "bom".

O modelo de painel de KPIs para empresas elimina as suposições ao determinar quais métricas devem ser avaliadas. Ele ajuda as empresas a responder rapidamente a perguntas como:

Quantos usuários estão encontrando valor em meu produto?

Quem são meus usuários mais engajados?

Quais canais geram mais inscrições?

Quantos dos meus usuários engajados retornam?

O modelo também produz painéis públicos e privados dignos de investidores, intuitivos e totalmente personalizáveis para que todos possam se beneficiar dos insights.

"O modelo de painel de KPIs para empresas do Mixpanel coloca métricas a nosso alcance que nem pensamos em medir", disse Kelvin Yu, engenheiro fundador da Zage. "Levou apenas cinco segundos para configurar nosso painel de KPIs, e os relatórios foram muito fáceis de entender e para tomar ação."

