Mixpanel compte plus de 1 000 entreprises utilisant son programme de Startup gratuituitement

Mixpanel met le programme Startup à la disposition d'un plus grand nombre d'entreprises et présente un modèle gratuit de tableau de bord des indicateurs clés de performance (ICP, ou KPI en anglais) de l'entreprise pour aider les startups à mesurer les indicateurs importants

SAN FRANCISCO, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Mixpanel , la principale solution d'analyse de produits qui alimente plus de 6 000 des entreprises numériques les plus avant-gardistes du monde, a annoncé aujourd'hui que plus de 1 000 entreprises ont reçu l'accès à Mixpanel for Startups , un programme gratuit qui aide les startups à trouver plus rapidement l'adéquation produit-marché en leur donnant jusqu'à 50 000 $ de crédits gratuits par an, valant jusqu'à 430 millions d'événements mensuels - plus du double du nombre offert par des programmes comparables. Pour célébrer cette étape importante, Mixpanel élargit l'éligibilité au programme et introduit un modèle gratuit de tableau de bord des indicateurs clés de performance de l'entreprise – neuf rapports prêts à l'emploi, entièrement personnalisables, qui permettent à toutes les entreprises de mesurer facilement les indicateurs de performance qui comptent.

Aujourd'hui, nous constatons une inflation élevée, des taux d'intérêt en hausse, une guerre en Europe et des signes indiquant que nous pourrions nous diriger vers un ralentissement économique dont la durée reste inconnue. Les capitaux se font de plus en plus rares et les startups doivent réfléchir à deux fois à la manière dont elles déploient leurs ressources. Dans une période comme celle-ci, l'analyse des produits devient indispensable, car elle montre aux startups ce qui fonctionne ou non avec leurs sites Web et leurs applications, ce à quoi il faut donner la priorité et ce dans quoi il faut investir.

« Même dans les meilleures conditions, très peu de startups réussissent. C'est pourquoi nous avons lancé Mixpanel for Startups en 2020 », a souligné Neil Rahilly, vice-président de Mixpanel chargé des produits. « En à peine deux ans, il est devenu le programme d'analyse de produits le plus complet au monde et nous avons octroyé 25 millions de dollars en crédits gratuits pour faciliter la réussite d'un plus grand nombre de startups. Travailler avec autant de startups et les voir utiliser leurs tableaux de bord d'analyse de produits pour obtenir des financements est un rêve devenu réalité. Je suis très heureux de célébrer cette étape en mettant le programme à la disposition d'un plus grand nombre de startups et en présentant notre nouveau modèle de tableau de bord des indicateurs clés de performance de l'entreprise. »

Mixpanel pour les startups

À partir d'aujourd'hui, Mixpanel élargit les critères pour les startups qui souhaitent adhérer : désormais, toutes les startups de moins de cinq ans qui ont levé jusqu'à 8 millions de dollars peuvent demander à bénéficier de Mixpanel for Startups .

L'application de santé May , dont le siège est à Paris, est bénéficiaire de ce programme. Depuis son lancement en 2020, il a permis à plus de 100 000 futurs parents de consulter des pédiatres, des sages-femmes et des infirmières en pédiatrie. La société utilise Mixpanel pour mieux comprendre comment les clients utilisent son produit et prendre des décisions plus éclairées sur sa feuille de route, ce qui a entraîné une augmentation de plus de 10 % du nombre d'utilisateurs par mois et un doublement de la rétention des utilisateurs. Pouvoir capturer et visualiser facilement ses mesures de croissance a aussi aidé May à convaincre les investisseurs au cours du deuxième trimestre 2022, ce qui a permis à l'application d'obtenir un financement supplémentaire de 3,3 millions de dollars.

« Avant Mixpanel, nous prenions des décisions en fonction des échanges avec les utilisateurs. Nous disposons désormais de tableaux de bord mesurant des paramètres tels que la conversion, la croissance des utilisateurs et leur fidélité », a déclaré Antoine Creuzet, cofondateur de May. « Mixpanel est un outil absolument essentiel - il nous donne des informations précieuses sur ce que veulent nos utilisateurs, ce qui nous a permis de trouver plus rapidement l'adéquation produit-marché et de faciliter la collecte de fonds. Mais le plus important, c'est qu'elle nous a donné la certitude que nous maîtrisons parfaitement notre métier. »

Modèle de tableau de bord des indicateurs clés de performance de l'entreprise

Modèle de tableau de bord KPI de l'entreprise

Le modèle de tableau de bord des indicateurs clés de performance de l'entreprise est disponible gratuitement aujourd'hui pour tous les clients Mixpanel. Il comprend un certain nombre de fonctionnalités qui permettent aux startups de différents secteurs et zones géographiques de se lancer rapidement dans l'analyse de produits et de mesurer les paramètres d'engagement, de rétention et de croissance.

Il est facile de se lancer. Les entreprises n'ont besoin que de deux événements dans Mixpanel - un événement d'inscription ou de début de session et un événement de moment de valeur. Le modèle comprend également une nouvelle fonctionnalité appelée Mixpanel Primers. Les trois guides sont directement liés aux modèles de tableaux de bord et fournissent des instructions pour l'interprétation des rapports, ainsi que des explications sur l'importance de certaines mesures et sur ce qu'est une « bonne » mesure.

Le modèle de tableau de bord des indicateurs clés de performance de l'entreprise vous dispense de déterminer les paramètres à mesurer. Il aide les entreprises à répondre rapidement à des questions telles que :

Combien d'utilisateurs tirent profit de mon produit ?

Qui sont mes utilisateurs les plus actifs ?

Quels sont les canaux qui génèrent le plus de souscription ?

Combien de mes utilisateurs actifs reviennent ?

Le modèle produit également des tableaux de bord publics et privés, intuitifs et entièrement personnalisables, dignes d'un investisseur, afin que tout le monde puisse bénéficier de ces informations.

« Le modèle de tableau de bord des indicateurs clés de performance de l'entreprise de Mixpanel met à notre portée des mesures que nous n'avions même pas pensé à mesurer », a déclaré Kelvin Yu, ingénieur fondateur de Zage . « Il n'a fallu que cinq secondes pour configurer notre tableau de bord des indicateurs clés de performance, et les rapports étaient très faciles à comprendre et à exploiter. »

