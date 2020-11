Maison Perrier-Jouët beauftragt das Designstudio mischer'traxler mit der Schaffung eines sinnlichen Erlebnisses, Curiosity Cloud, das die Beziehung zwischen Mensch und Natur auf der Design Miami/ 2020 beleuchtet

Für Design Miami/ 2020 überdenkt Maison Perrier-Jouët seine Zusammenarbeit mit dem österreichischen Designbüro mischer'traxler, das von Katharina Mischer und Thomas Traxler gegründet wurde. Curiosity Cloud ist eine Reflexion über die Beziehung zwischen Mensch und Natur, den Einfluss menschlicher Aktivitäten auf die natürliche Welt und die Bedeutung der Biodiversität. Das achtsame Thema steht im Einklang mit den Werten von Maison Perrier-Jouët; das Champagnerhaus hat ein 200-jähriges Erbe der Entwicklung in Symbiose mit der Natur, das ein ehrgeiziges neues Programm zur Förderung eines nachhaltigen Weinbaus und zur Verringerung der eigenen Umweltauswirkungen umfasst.

Die Curiosity Cloud-Kronleuchter bestehen aus 22 mundgeblasenen Glaskolben in drei verschiedenen Größen, die speziell von der renommierten Wiener Glaswarenfirma Lobmeyr geschaffen wurden. Jede enthält eine in mühevoller Handarbeit hergestellte Nachbildung eines in den Vereinigten Staaten verbreiteten Insekts, das zum Thema Amerika(s) von Design Miami/ 2020 spricht. Unter den einheimischen Insekten befinden sich jedoch auch eine Reihe invasiver Arten, was die Veränderungen der Natur und der biologischen Vielfalt veranschaulicht, die durch menschliche Aktivitäten wie weltweite Reisen und Transporte herbeigeführt wurden.

Aus der Entfernung sind die Insekten in dem Stück ruhig und still. Nur ein oder zwei scheinen zum Leben zu erwachen, ihre Gefäße strahlen ein weiches, glühendes Licht aus. Während der neugierige Betrachter zu ihnen hingezogen wird, beginnen sich immer mehr Insekten zu bewegen, die in ihren Glaskolben herumwirbeln und mit ihren flatternden Flügeln eine subtile Geräuschkulisse erzeugen. Der Einsatz von Technologie, kombiniert mit traditionellen Handwerkstechniken, ermöglicht es der interaktiven Installation, den Betrachter in ihren Bann zu ziehen und Überraschungen, Intrigen und Diskussionen auszulösen.

Curiosity Clouds Fokus auf Insekten, die eine unerwartete Schönheit offenbaren, ist von einem Schlüsselmotiv des Jugendstils inspiriert; die Bewegung, die im Zentrum der Maison Perrier-Jouët steht. mischer'traxler sind besonders fasziniert von der Tatsache, dass jedes Element in der Natur, wie klein oder scheinbar unbedeutend es auch sein mag, einen Grund und einen Zweck hat.

Mit dieser neuen Phase ihrer Zusammenarbeit haben mischer'traxler und Maison Perrier-Jouët einen Moment der Verzauberung geschaffen, der die Möglichkeit einer wirklich sinnvollen und transformativen Erfahrung eröffnet.

Curiosity Cloud wird auf der Design Miami/ vom 27. November bis 6. Dezember 2020 gezeigt.

Kontakt: Sylvain BECKER – [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1310797/Maison_Perrier_Jouet_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1343853/Maison_Perrier_Jouet_Design_Miami_2020.jpg

SOURCE Maison Perrier Jouët