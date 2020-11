Maison Perrier-Jouët contrata estúdio de design mischer'traxler para criar uma experiência sensorial, Curiosity Cloud, iluminando a relação entre homem e natureza, na Design Miami/ 2020

Para a Design Miami/ 2020, a Maison Perrier-Jouët está revisitando sua colaboração com o escritório de design austríaco mischer'traxler, fundado por Katharina Mischer e Thomas Traxler. O Curiosity Cloud é uma reflexão sobre a relação entre o homem e a natureza, a influência da atividade humana sobre o mundo natural e a importância da biodiversidade. O tema consciente está de acordo com os valores da Maison Perrier-Jouët; o fabricante de champanhe tem um legado de 200 anos de desenvolvimento em simbiose com a natureza, o que inclui um novo programa ambicioso para promover a viticultura sustentável e reduzir seu próprio impacto ambiental.

O lustre Curiosity Cloud é formado por 22 lâmpadas de vidro soprado de três tamanhos diferentes, criados especialmente pela famosa empresa de vidros vienense Lobmeyr. Cada uma delas contém uma réplica meticulosamente produzida à mão de um inseto comum nos Estados Unidos, em alusão ao tema América(s) da Design Miami/ 2020. Entretanto, entre os insetos nativos estão também várias espécies invasoras, ilustrando mudanças na natureza e na biodiversidade provocadas pelas atividades humanas, como viagem e transporte globais.

À distância, os insetos da peça estão quietos e parados. Apenas um ou dois parecem ganhar vida, com seus recipientes emitindo uma suave luz brilhante. Conforme o expectador intrigado vai se aproximando, atraído por eles, mais insetos começam a se mexer, rodopiando dentro de suas lâmpadas, enquanto as batidas de suas asas criam uma sutil paisagem sonora. O uso de tecnologia, combinado com técnicas manuais tradicionais, permite que a instalação interativa atraia o expectador, provocando surpresa, intriga e discussão.

O foco do Curiosity Cloud em insetos que revelam uma beleza inesperada inspira-se em um motivo chave do Art Nouveau, o movimento que está no cerne da Maison Perrier-Jouët. Os proprietários do mischer'traxler são particularmente fascinados pelo fato de que cada elemento na natureza, ainda que pequeno ou aparentemente insignificante, tem uma razão de ser e um propósito.

Com essa nova fase de sua colaboração, mischer'traxler e Maison Perrier-Jouët criaram um momento de re-encantamento que abre a possibilidade de uma experiência verdadeiramente significativa e transformadora.

O Curiosity Cloud será exibido na Design Miami/ de 27 de novembro a 6 de dezembro de 2020.

FONTE Maison Perrier Jouët

