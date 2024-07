Maisons du Monde arbeitet mit Sourcemap zusammen, um die EU-Vorschriften zur Entwaldung einzuhalten

NEW YORK, 30. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Das beliebte französische Möbel- und Haushaltswarenunternehmen Maisons du Monde hat sich für die preisgekrönte Software von Sourcemap zur Regulierung der Lieferkette entschieden, um die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) einzuhalten. Die EU-Verordnung zur Entwaldung, die am 30. Dezember 2024 in Kraft treten soll, enthält die strengsten Anforderungen an die Kartierung und Überwachung der Lieferkette aller globalen Sorgfaltspflichtvorschriften.

Mit mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in den Bereichen Produktrückverfolgbarkeit, Kartierung von Land- und Forstwirtschaft und Fernüberwachung der Entwaldung ist Sourcemap der weltweit führende Anbieter von Unternehmenssoftware für die Einhaltung der EUDR.

Mit Sourcemap wird Maisons du Monde in der Lage sein, alle seine Rohstoffe dem Wald zuzuordnen, aus dem sie stammen, und die Entwaldung mit Hilfe von Echtzeit-Satellitenbildern zu überwachen, so dass jede Lieferung, die in die EU gelangt, zurückverfolgt werden kann und nachweislich nicht abgeholzt wird.

„Die End-to-End-Technologie von Sourcemap zur Abbildung und Überwachung der Lieferkette wird Maisons du Monde einen beispiellosen Einblick in seine Lieferkette geben, um sicherzustellen, dass die Umweltstandards in jeder Phase der globalen Produktion eingehalten werden", erklärt Leonardo Bonanni, Gründer und Geschäftsführer von Sourcemap.

„Maison du Monde engagiert sich seit mehr als 10 Jahren für den Erhalt von Bäumen, um die Auswirkungen unseres Holzsektors zu verbessern, unter anderem durch den Kauf von zertifiziertem oder rückverfolgbarem Holz. Dieser neue Schritt und unsere Zusammenarbeit mit Sourceemap werden es uns ermöglichen, im Kampf gegen die Entwaldung noch weiter zu gehen", erklärte Hélène Guiet, Directrice Qualité et Offre Responsable bei Maisons du Monde

Informationen zu Maisons du Monde: Maisons du Monde ist der wichtigste Akteur für erschwingliche, begehrenswerte und nachhaltige Wohnungen. Als Marke, die sich durch Offenheit und Dialog auszeichnet, vereint sie ihre 7 Millionen Kundinnen und Kunden rund um einen erstrebenswerten und nachhaltigen Lebensstil. In den Kollektionen finden sich Möbel für verschiedene Einrichtungsstile. Mit Optimismus, Kreativität, Engagement und Nähe als Kernwerten basiert die Marke auf einem leistungsstarken Omnichannel-Modell. Digitalisierung und Kundenservice sind die Triebfedern dieser Marke der Liebe und ihrer Raison d'Être: „Die Menschen zu inspirieren, offen für die Welt zu sein, damit wir gemeinsam einzigartige, einladende und nachhaltige Lebensräume schaffen können." Im Jahr 2022 hat Maisons du Monde die Bewegung "Good is Beautiful" ins Leben gerufen, um die nachhaltige Entwicklung in der Strategie der Marke zu verankern. Diese Bewegung ruht auf fünf Säulen. Damit Schönheit und Gutes Hand in Hand gehen können. Entdecken Sie die Kollektion und unser Engagement auf www.maisonsdumonde.com

Informationen zu Sourcemap: Sourcemap Inc. mit Sitz in New York und Paris ist der führende Anbieter von Software zur Regulierung der Lieferkette, die eine durchgängige Kartierung, eine Analyse der Entwaldung von Farmen und Wäldern, die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette und das Risikomanagement umfasst. Mit mehr als 250 Marken und 5,4 Millionen erfassten Lieferanten ist Sourcemap die erste Wahl für die Automobil-, Elektronik-, Pharma-, Lebensmittel-, Bekleidungs- und Konsumgüterbranche. Die End-to-End-Technologie von Sourcemap für die Due-Diligence-Prüfung der Lieferkette wurde zur TIME-Erfindung des Jahres 2022 ernannt, und Sourcemap wurde von Fast Company zu einem der innovativsten Unternehmen des Jahres 2023 gewählt. Erfahren Sie mehr über Sourcemap unter www.sourcemap.com

KONTAKT: Christina Kori, [email protected]

