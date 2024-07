Maisons du Monde s'associe à Sourcemap pour se conformer aux normes européennes en matière de déforestation

NEW YORK, 30 juillet 2024 /PRNewswire/ -- L'entreprise française bien-aimée de meubles et d'articles pour la maison Maisons du Monde a choisi le logiciel de conformité de la chaîne d'approvisionnement primé de Sourcemap pour se conformer au règlement européen sur la déforestation (RDUE). Le règlement de l'UE sur la déforestation, qui doit entrer en vigueur le 30 décembre 2024, comporte les exigences les plus strictes en matière de cartographie et de suivi de la chaîne d'approvisionnement de toutes les réglementations mondiales en matière de diligence raisonnée.

Avec plus de dix ans d'expérience dans la traçabilité des produits, la cartographie des exploitations agricoles et forestières et la surveillance à distance de la déforestation, Sourcemap est le premier fournisseur mondial de logiciels d'entreprise pour la mise en conformité avec les normes du RDUE.

Grâce à Sourcemap, Maisons du Monde sera en mesure de cartographier toutes ses matières premières jusqu'à la forêt d'où elles proviennent et de surveiller la déforestation à l'aide d'images satellite en temps réel, de sorte que chaque envoi entrant dans l'UE pourra être tracé et confirmé « zéro déforestation ».

« La technologie de cartographie et de suivi de la chaîne d'approvisionnement de Sourcemap offrira à Maisons du Monde une visibilité sans précédent sur sa chaîne d'approvisionnement afin de garantir le respect des normes environnementales à chaque étape de la production mondiale », explique Leonardo Bonanni, fondateur et PDG de Sourcemap.

« Cela fait plus de dix ans que Maisons du Monde est soucieuse de préserver les arbres afin d'améliorer l'incidence de sa filière bois grâce, entre autres, à l'achat de bois certifié ou traçable ; cette nouvelle étape et notre collaboration avec Sourcemap nous permettront d'aller encore plus loin dans la lutte contre la déforestation », explique Hélène Guiet, directrice Qualité et offre responsable chez Maisons du Monde.

À propos de Maisons du Monde : Maisons du Monde est le leader de la Maison accessible, désirable et durable. Une marque d'ouverture et d'échanges qui fédère ses 7 millions de clients autour des lifestyles désirables et durables. Des univers Maison multistyles que l'on retrouve dans ses collections. Optimisme, créativité, engagement et proximité sont au cœur des valeurs de la marque, qui s'appuie sur un modèle omnicanal hautement performant. Digitalisation et conseils clients impulsent la love brand et sa Raison d'Être : « Inspirer à chacun l'envie de s'ouvrir au monde, pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables ». En 2022, Maisons du Monde a lancé son mouvement de marque Good is beautiful afin d'ancrer définitivement le développement durable dans sa stratégie. Un mouvement qui se déploie autour de 5 engagements. Pour que le beau ne vive plus sans le bon. Une offre et des engagements à retrouver sur www.maisonsdumonde.com

À propos de Sourcemap : Sourcemap Inc., basé à New York et à Paris, est le principal fournisseur de logiciels de conformité de la chaîne d'approvisionnement comprenant la cartographie de bout en bout, l'analyse de la déforestation des exploitations agricoles et forestières, la traçabilité de la chaîne de contrôle et la gestion des risques. Avec plus de 250 marques et 5,4 millions de fournisseurs répertoriés, Sourcemap est le premier choix pour les secteurs de l'automobile, de l'électronique, des produits pharmaceutiques, de l'alimentation, de l'habillement et des biens de consommation. La technologie de diligence raisonnée de la chaîne d'approvisionnement de bout en bout de Sourcemap a été nommée Invention de l'année par TIME en 2022 et Sourcemap a été sélectionnée comme l'une des entreprises les plus innovantes par Fast Company en 2023. Pour en savoir plus sur Sourcemap, consultez le site www.sourcemap.com

PERSONNE DE CONTACT : Christina Kori, [email protected]

