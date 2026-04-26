MaitriBodh Parivaar : La proposition de Maitreya Dadashreeji concernant l' « indice brut de paix » retient l'attention lors du sommet du Commonwealth 2026

LONDRES, 26 avril 2026 /PRNewswire/ -- La cinquième édition du Sommet du commerce et de l'investissement du Commonwealth 2026 s'est tenue à l'historique Mansion House, réunissant des chefs de gouvernement, des ministres et des chefs d'entreprise de 56 nations du Commonwealth. Sous le thème « Solutions du Commonwealth aux défis mondiaux », le sommet a donné lieu à des discussions de haut niveau sur l'IA, le développement durable, les technologies de la santé et le paysage financier mondial.

Maitreya Dadashreeji, humanitaire de renom, pionnier de la transformation, leader spirituel et fondateur de MaitriBodh Parivaar, figurait parmi les éminents orateurs. Il a été invité à représenter l'Inde et a prononcé un discours intitulé « India - Leadership Through Change to Prosperity ».

Dans une proposition qui a fait date, Dadashreeji a introduit le concept d' « indice brut de paix », exhortant les dirigeants mondiaux à évaluer les nations non seulement en fonction de leurs performances économiques, mais aussi de leur niveau de paix, de confiance et d'harmonie sociétale. Il a préconisé que les collaborations et les investissements futurs soient guidés par cet indice, afin de favoriser des partenariats axés sur la stabilité.

Dans un contexte d'escalade des tensions géopolitiques, du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran à la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, l'instabilité mondiale a atteint une intensité sans précédent et ses effets se font désormais sentir dans les sociétés et les économies du monde entier. Lors du sommet, Maitreya Dadashreeji a déclaré : « Le monde d'aujourd'hui n'a besoin d'aucun héros ni d'aucun messie. Ce qu'il faut, c'est que des individus désintéressés et véritablement engagés pour le bien-être de la société s'avancent et établissent collectivement la paix! »

En mars dernier, le ministre indien des affaires étrangères, M. Jaishankar, a souligné l'importance de la paix en insistant sur le besoin urgent de dialogue et de désescalade. Des leaders mondiaux comme le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, ont salué l'approche nuancée de l'Inde en matière de négociation, notant que l'Inde donne systématiquement la priorité au bonheur et au bien-être des autres pays.

Renforçant l'héritage spirituel de l'Inde, Maitreya Dadashreeji a appelé à passer d'un leadership axé sur le pouvoir à un leadership axé sur les objectifs, inspirant une action collective pour un monde plus pacifique, plus uni et plus prospère.

Se démarquant du dialogue politique conventionnel, il a apporté au sommet une perspective profondément humaine et spirituelle. Soulignant que le véritable progrès découle de la stabilité intérieure et de l'alignement émotionnel, il a insisté sur la nécessité urgente de renouer avec l'essence de l'humanité au-delà des divisions raciales, religieuses et régionales. Son discours a souligné que si les économies et les stratégies façonnent les nations, c'est la confiance, la compassion et l'unité qui les soutiennent.