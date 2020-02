Makedonski Telekom automatise ses opérations avec Stonebranch

Le principal prestataire de télécommunications de Macédoine du Nord a choisi Stonebranch pour prendre en charge l'automatisation des principales applications de taxation et de facturation en temps réel essentielles au chiffre d'affaires.

ATLANTA, 25 février 2020 /PRNewswire/ -- Stonebranch Inc., un fournisseur de premier plan de solutions d'automatisation dynamique de l'informatique, a annoncé aujourd'hui que Makedonski Telekom, le principal prestataire de télécommunications de la Macédoine du Nord, a choisi Stonebranch pour gérer et automatiser des applications qui prennent en charge la taxation et la facturation en temps réel, l'interconnexion, la gestion des fraudes et la médiation de la facturation.

« Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de nous associer à l'équipe de Makedonski Telecom », a déclaré Sebastiano Mion, vice-président de Stonebranch. « La suite de solutions d'automatisation de pointe de Stonebranch, l'équipe locale de développeurs et l'expertise dans le secteur des télécommunications font de ce partenariat un excellent choix », a ajouté M. Mion.

Makedonski Telekom, qui fait partie du groupe Deutsche Telekom, est le premier opérateur de télécommunications en Macédoine du Nord et compte quelque 1,2 million de clients actifs. Par ailleurs, Deutsche Telekom est le plus grand prestataire de télécommunications d'Europe.

« Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Makedonski Telekom en termes de numérisation et d'innovation afin de continuer à offrir une expérience client exceptionnelle à nos abonnés. Stonebranch a été choisie en raison de sa connaissance approfondie du domaine et de son expertise spécifique en matière d'automatisation logicielle dans le secteur des télécommunications », a déclaré Miroslav Jovanovic, directeur de l'innovation technologique (CTIO) de Makedonski Telekom.

Pour soutenir ce beau projet, un nouveau bureau de Stonebranch a été installé à Skopje afin de garantir une plus grande proximité entre les clients et l'équipe locale. Par ailleurs, Stonebranch a créé un laboratoire DevOps axé qui va répondre aux besoins immédiats et futurs en termes d'exploitation de Makedonski Telekom.

À propos de Stonebranch

Stonebranch construit des solutions dynamiques d'automatisation de l'informatique qui transforment les environnements informatiques des entreprises en faisant passer la simple automatisation des tâches informatiques à une automatisation sophistiquée des services commerciaux en temps réel. Cela aide les entreprises à atteindre le meilleur retour possible sur leurs investissements en automatisation. Quel que soit votre degré d'automatisation, les logiciels Stonebranch sont simples à utiliser, modernes et sûrs. Grâce à la plate-forme d'automatisation universelle de la société, les entreprises peuvent orchestrer en toute fluidité les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie (États-Unis) et disposant de points de contact et de support sur le continent américain, en Europe et en Asie, Stonebranch offre ses services à certaines des plus grandes institutions financières et entreprises manufacturières, de la santé, des voyages, du transport, de l'énergie et des technologies au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.stonebranch.com.

