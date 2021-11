Malerische Promotionsveranstaltung für Zhejiang „Showcasing Quintessence of Liangzhu Civilization" und „Searching for Melody along Poetry Road" fand in Hangzhou statt

Während der Veranstaltung ließen die Gäste die beleuchtete Jade-Cong-Säule erstrahlen, die die Liangzhu-Zivilisation repräsentiert, und eröffneten damit feierlich die Werbeveranstaltung, an der Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilnahmen. Das Event bestand aus zwei Teilen, aus der Sinfonie „Sound on a Trip Down Poetry Lane", die nach der Veranstaltung weltweit uraufgeführt wird, und einer Aufführung mit verschiedenen Beiträgen „Showcasing Quintessence of Liangzhu Civilization". „Sound on a Trip Down Poetry Lane" ist eine neue Symphonie des Hollywood-Filmkomponisten Mark Chait, der bereits den Emmy und mehrfach die Telly Awards gewonnen hat. „Searching for Beautiful Voices Along Poetry Road" ist ein musikalisches Werk, das die Besonderheiten von Zhejiang einem internationalen Publikum zugängig macht. Während der Veranstaltung dirigierte Mark Chait die Sinfonie zusammen mit Ding Yang, einem Weltklasse-Pianisten, und wichtigen Mitgliedern des Zhejiang Symphony Orchestra. Vier weitere bekannte internationale Musiker, der russische klassische Geiger Yury Revich, der amerikanische Geiger Igor Pikayzen, der deutsche Cellist Benedict Kloeckner und die japanische Bratschistin Tomoko Akasaka, nahmen ebenfalls über das Internet an der Uraufführung der Sinfonie teil. Die fließenden musikalischen Klänge, die das Publikum in das malerische Zhejiang zu entführen schienen, berührten alle und präsentierten Zhejiang auf eine würdige und gefühlvolle Weise.