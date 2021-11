Promoção Zhejiang Pitoresca "Showcasing Quintessence of Liangzhu Civilization e Searching for Melody along Poetry Road" realizada em Hangzhou

Durante o evento, os convidados iluminaram a coluna luminosa Jade Cong, que representava a civilização Liangzhu, lançando a cerimônia da promoção, testemunhada por pessoas de todas as classes sociais. A promoção consistiu em duas partes, incluindo a sinfonia "Sound on a Trip Down Poetry Lane", que será lançada globalmente após o evento, e uma apresentação internacional, "Showcasing Quintessence of Liangzhu Civilization". "Sound on a Trip Down Poetry Lane" é uma nova sinfonia composta pelo músico de Hollywood, Mark Chait, vencedor dos prêmios Emmy e Telly. Com o tema "Searching for Beautiful Voices Along Poetry Road" ("Em busca de belas vozes ao longo do caminho da poesia"), é uma obra musical que incorpora a moda internacional e os atributos de Zhejiang. Durante o evento, Mark Chait regeu a sinfonia juntamente com Ding Yang, um pianista de classe mundial e membros importantes da Orquestra Sinfônica de Zhejiang. Além disso, outros quatro músicos internacionais de renome, o violinista clássico russo Yury Revich, o violinista americano Igor Pikayzen, o violoncelista alemão Benedict Kloeckner e o violista japonês Tomoko Akasaka, também participaram da estreia da sinfonia pela internet. As notas musicais intensas, que faziam o público parecer caminhar na pitoresca Zhejiang, tocaram o coração de todos, ajudando a retratar Zhejiang de uma forma mais rica e sensível.