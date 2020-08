Mallinckrodt annonce le récipiendaire du prix du chercheur 2020 qui a fait progresser l'immunomodulation par la photophérèse extracorporelle (PEC)

-- Un prix de 50 000 euros est octroyé au Centre hospitalier universitaire de Lille en France afin de financer la recherche sur les possibles répercussions de la photophérèse extracorporelle (PEC) sur les processus qui causent des fibroses --

DUBLIN, 31 août 2020 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc (NYSE : MNK), une entreprise biopharmaceutique mondiale, a annoncé aujourd'hui le nom du récipiendaire du prix du chercheur 2020 ayant fait avancer l'immunomodulation via la photophérèse extracorporelle (PEC). C'est la candidature envoyée par le professeur David Launay du Centre hospitalier universitaire de Lille en France qui a remporté ce prix.

Le projet gagnant évaluera les répercussions d'une intervention immunomodulatrice sur le développement des processus de fibrose dans un modèle expérimental qui pourrait étayer l'efficacité de l'immunomodulation par le biais de la PEC sur les maladies inflammatoires à médiation immunitaire (IMID). Parmi les maladies chroniques, les IMID représentent une cause fréquente de fibrose, un durcissement ou une cicatrisation des tissus, qui est le résultat final de nombreuses réactions inflammatoires chroniques. La fibrose entraîne un taux de morbidité / mortalité élevé, et le manque de traitements efficaces pour prévenir ou inverser la fibrose constitue un problème majeur pour les cliniciens.1

Le professeur Launay est basé au département de médecine interne et d'immunologie clinique du Centre hospitalier universitaire de Lille, qui est le Centre national de référence pour les maladies systémiques et auto-immunes et qui fait partie du réseau européen de référence ReCONNECT. Il travaille également à l'Institut de recherche translationnelle sur l'inflammation (Infinite – U1286 Inserm | Univ. Lille | CHU Lille) à Lille.

Outre le prix du chercheur 2020, l'équipe du professeur Launay recevra une subvention d'études de 50 000 euros qui servira à soutenir ses recherches. « Je suis très heureux de recevoir ce prix et j'ai hâte de partager les résultats d'une recherche importante sur une intervention innovante qui vise à traiter un problème de santé difficile », a déclaré le Professeur Launay.

Mallinckrodt a créé le prix du chercheur en 2018 pour célébrer les 30 ans de son produit pionnier THERAKOS ECP Immunomodulation™. Le prix en est désormais à sa troisième édition. Le prix du chercheur reflète l'engagement indéfectible de l'entreprise à l'égard de la science de l'immunomodulation facilitée par la PEC et de ses applications thérapeutiques. Ce prix récompense les personnes et les institutions dont les recherches contribuent à faire avancer les connaissances dans ce domaine de la médecine.

La candidature gagnante du professeur Launay fait suite à celle du récipiendaire de 2019, une équipe de l'université de Newcastle en collaboration avec l'université de médecine de Graz et les hôpitaux de la NHS Foundation Trust de Newcastle. Le premier prix du chercheur 2018 a été décerné au docteur Nick Matthews et au docteur Arun Alfred du département d'hématologie du Rotherham NHS Foundation Trust au Royaume-Uni, pour leurs travaux sur l'utilisation de la PEC dans le traitement de la maladie chronique du greffon contre l'hôte (GVHD).

« Mallinckrodt a été le pionnier de l'immunomodulation via la PEC grâce à son système de photophérèse THERAKOS™ CELLEX™ et elle est heureuse d'apporter son soutien à la poursuite des recherches qui font avancer davantage un domaine passionnant de la médecine. Je félicite le professeur Launay d'avoir reçu le prix du chercheur 2020 et j'ai vraiment hâte de voir les résultats de ses travaux », a déclaré Steven Romano, docteur en médecine, vice-président exécutif et directeur scientifique de Mallinckrodt.

Des cliniciens et des scientifiques travaillant dans la recherche translationnelle ou axée sur les résultats, ainsi que des projets de collaboration, ont été invités à soumettre des candidatures. Celles-ci ont été évaluées à l'aune d'une série de critères, à savoir le mérite scientifique, l'originalité et la faisabilité. Le prix 2021 du chercheur faisant avancer l'immunomodulation par la PCE sera ouvert aux candidatures dès septembre 2020. Vous trouverez des précisions sur la façon de postuler en cliquant sur https://www.therakos.eu/healthcareprofessionals/thetherakos-institute/

Mallinckrodt est le seul fournisseur au monde de systèmes approuvés et entièrement intégrés pour l'administration d'un traitement de modulation immunitaire par le biais de la PEC. Ses plateformes de traitement Therakos, dont le système de photophérèse THERAKOS™ CELLEX™ de dernière génération, sont utilisées par des centres médicaux universitaires, des hôpitaux et des centres de traitement dans près de 40 pays et ont permis d'administrer plus d'un million de traitements à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.therakos.eu/.

Pour obtenir des informations importantes sur la sécurité du système de photophérèse THERAKOS™ CELLEX™, rendez-vous sur https://therakos.eu/?show=important-safety-information.

À PROPOS DE MALLINCKRODT

Mallinckrodt est une entreprise mondiale composée de plusieurs filiales en propriété exclusive qui développent, fabriquent, commercialisent et distribuent des produits et des traitements pharmaceutiques spécialisés. Les domaines d'activité de l'entreprise, dans le cadre du segment à présenter des marques spécialisées englobent les maladies auto-immunes et les maladies rares dans des domaines précis tels que la neurologie, la rhumatologie, la néphrologie, la pneumologie et l'ophtalmologie, ainsi que les traitements d'immunothérapie et de réanimation respiratoire néonatale de soins intensifs, sans oublier les analgésiques et les produits gastro-intestinaux. Sa branche consacrée aux génériques spécialisés comprend les médicaments génériques spécialisés et les principes pharmaceutiques actifs. Pour en savoir plus sur Mallinckrodt, rendez-vous sur www.mallinckrodt.com.

Mallinckrodt utilise son site web pour diffuser des informations importantes sur l'entreprise, telles que des communiqués de presse, des présentations aux investisseurs et autres informations financières. Elle utilise également son site web pour permettre au public d'accéder plus rapidement aux informations sur l'entreprise, essentielles à un moment précis, avant ou au lieu de diffuser un communiqué de presse ou un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine divulguant les mêmes informations. Les investisseurs doivent par conséquent consulter la page des « Relations avec les investisseurs » du site web pour obtenir des informations importantes où le temps joue un rôle primordial. Les personnes visitant le site web peuvent également s'inscrire pour recevoir des courriels automatiques et d'autres notifications les prévenant lorsque de nouvelles informations sont disponibles sur la page des « Relations avec les investisseurs » du site web.

CONTACTS

Pour les demandes d'informations des médias pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)

[email protected]

Pour les demandes d'informations des médias pour les États-Unis

Ron Bartlett

H+K Strategies

Vice-président principal

Mobile : +1 813 545 2399

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Daniel J. Speciale

Vice-président des relations avec les investisseurs et directeur des relations avec les investisseurs

314-654-3638

[email protected]

Mallinckrodt, la marque « M » et le logo Mallinckrodt Pharmaceuticals sont des marques commerciales d'une entreprise Mallinckrodt. Les autres marques sont des marques commerciales d'une entreprise Mallinckrodt ou de leurs propriétaires respectifs. © 2020 Mallinckrodt. AU-2000009 05/20

RÉFÉRENCES

1. TA Wynn, Cellular and molecular mechanisms of fibrosis (Mécanismes cellulaires et moléculaires de la fibrose) J Pathol 2008 ; 214: 199–210, https://doi.org/10.1002/path.2277, et al.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/167103/mallinckrodt_plc_logo.jpg

Related Links

http://www.mallinckrodt.com



SOURCE Mallinckrodt plc