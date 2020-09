Mallinckrodt anuncia el Premio al Investigador 2020 sobre avances en inmunomodulación de FEC

-- El premio de 50.000 euros es para el Hospital Universitario de Lille en Francia para financiar la investigación sobre el posible impacto de la fotoféresis extracorpórea (FEC) sobre los procesos fibrosantes --

DUBLÍN, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc (NYSE: MNK), una compañía biofarmacéutica global, ha anunciado hoy al ganador del Premio al Investigación en Inmunomodulación de Fotoféreis Extracorpórea (FEC) Avanzada 2020. El proyecto ganador fue presentado por el profesor David Launay del Hospital Universitario de Lille en Francia.

El proyecto ganador evaluará el impacto de la intervención inmunomodulatoria sobre el desarrollo de los procesos fibrosantes en un modelo experimental que podría sustentar la eficacia de la inmunomodulación FEC en las enfermedades inflamatorias inmunes (EII). Entre las enfermedades crónicas, las EII representan una causa común de fibrosis, un endurecimiento o cicatrización de tejido, y el resultado final de muchas reacciones inflamatorias crónicas. La fibrosos lleva una alta tasa de morbi-mortalidad y una falta de terapias efectivas para prevenir o invertir la fibrosis representa un mayor problema para los médicos.1

El profesor Launay trabaja en el Departamento de Medicina Interna e Inmunología Clínica del Hospital Universitario de Lille, el Centro de Referencia Nacional Francés para Enfermedades Sistémicas y Autoinmunes y parte de la Red de Referencia Europea ReCONNECT y también trabaja en el Instituto para Investigación Translacional en Inflamación (Infinite – U1286 Inserm | Univ. Lille | CHU Lille) en Lille.

Junto con el Premio al Investigador 2020, el equipo del profesor Launay recibirá una ayuda educativa de 50.000 euros para apoyar su investigación. "Estoy encantado de recibir este remio y espero compartir los resultados de la investigación importante sobre una intervención innovadora para abordar una difícil condición médica", dijo el profesor Launay.

Mallinckrodt desarrolló el Premio al Investigador en 2018 para conmemorar los 30 años de su pionero the THERAKOS ECP Immunomodulation™ y está ahora en su tercer año. El Premio al Investigador refleja el compromiso actual de la compañía para la ciencia de la inmunomodulación a través de la FEC y sus aplicaciones terapéuticas. El premio reconoce a las personas e instituciones cuya investigación contribuye al avance del conocimiento en este campo de la medicina.

La presentación ganadora del profesor Launay sigue al ganador de 2019, un equipo de la Universidad de Newcastle en colaboración con la Universidad Médica de Graz y el Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust. El primer Premio al Investigador en 2018 fue para los doctores Nick Matthews y Arun Alfred del Departamento de Hematología del Rotherham NHS Foundation Trust en el Reino Unido, por su trabajo abordando el uso de la FEC en el tratamiento de la enfermedad de injerto contra huésped crónica (GVHD).

"Mallinckrodt ha liderado la inmunomodulación de FEC a través de su Sistema de Foroféresis THERAKOS™ CELLEX™ y se enorgullece de apoyar la investigación continua que impulsa un emocionante campo de la medicina. Felicito al profesor Launay para recibir el Premio al Investigador 2020 y estoy desenado ver los resultados de su trabajo", dijo Steven Romano, M.D., vicepresidente ejecutivo y director científico de Mallinckrodt.

Las participaciones fueron mandadas por médicos y científicos en investigación traslacional o basada en resultados, así como proyectos colaborativos. Las presentaciones fueron evaluados según varios criterios, especialmente mérito científico, originalidad y viabilidad. El Premio al Investigador en Inmunomodulación FEC Avanzada se abrirá para participar en septiembre de 2020. Más detalles sobre cómo registrarse en https://www.therakos.eu/healthcareprofessionals/thetherakos-institute/

Mallinckrodt es el único proveedor del mundo de sistemas aprobados y totalmente integrados para administrar terapia inmunomodulatoria a través de FEC. Sus plataformas terapéuticas Therakos, que incluyen el Sistema de Fotoféresis THERAKOS™ CELLEX™ de última generación, se utilizan por centros médicos académicos, hospitales y centros de tratamiento en casi 40 países y han suministrado más de un millón de tratamientos globalmente. Para más información, visite https://www.therakos.eu/.

Para información de seguridad importante relativa al Sistema de Fotoféresis THERAKOS™ CELLEX™, visite https://therakos.eu/?show=important-safety-information.

ACERCA DE MALLINCKRODT

Mallinckrodt es una empresa global compuesta por múltiples filiales de propiedad absoluta que desarrollan, fabrican, comercializan y distribuyen terapias y productos farmacéuticos especializados. Las áreas de especialización del segmento significativo Marcas de especialidad incluyen enfermedades autoinmunes y enfermedades raras en áreas de especialización como neurología, reumatología, nefrología, neumología y oftalmología; inmunoterapia y terapias de cuidados neonatales respiratorios críticos; analgésicos y productos gastrointestinales. Su segmento significativo Genéricos de especialidad incluye medicamentos genéricos especializados e ingredientes farmacéuticos activos. Para obtener más información sobre Mallinckrodt, visite www.mallinckrodt.com.

Mallinckrodt usa su sitio web como un canal de distribución de información importante sobre la empresa, como comunicados de prensa, presentaciones a inversores y otra información financiera. También emplea su sitio web para facilitar el acceso del público a información urgente sobre la empresa por adelantado o en lugar de la distribución de un comunicado de prensa o de un documento presentado a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) que divulgue la misma información. Por lo tanto, los inversores deben consultar la página de Relaciones con los Inversores en el sitio web para ver información importante y urgente. Los visitantes del sitio web también pueden inscribirse para recibir correos electrónicos automáticos y otras notificaciones que les avisen cuando haya información nueva en la página de Relaciones con los Inversores del sitio web.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/167103/mallinckrodt_plc_logo.jpg

