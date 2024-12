Mambu acquiert le fournisseur de technologies de paiement Numeral, renforçant ainsi sa position sur le marché afin de cibler de nouvelles opportunités de croissance

L'acquisition marque un jalon stratégique pour le leader de la banque dématérialisée, qui souhaite renforcer ses capacités de paiement pour ses clients, alors que Mambu vise une expansion du marché et une croissance accélérée à l'appui de ses plans à long terme.

La plateforme de Numeral sera intégrée aux offres bancaires de base de Mambu, avec une technologie avancée de solutions de paiement, afin d'accélérer et de promouvoir la prochaine génération de produits financiers.

AMSTERDAM, 6 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Mambu, une plateforme de cloud banking de premier plan, annonce l'acquisition de Numeral, un fournisseur français de technologies de paiement pour les banques et les fintechs.

Cette acquisition renforce la position de Mambu en tant que chef de file du secteur, ce qui témoigne de la confiance du marché et de la demande croissante d'expériences financières modernes. L'ajout de capacités de paiement avancées représente un investissement important dans la prochaine phase de croissance de Mambu en tant qu'acteur établi du marché.

Grâce à la plateforme de Numeral, Mambu est en mesure de générer de la valeur ajoutée à partir de segments d'audience plus larges, ce qui lui permettra d'accroître sa part de marché globale. Il s'agit également d'une solution stratégique unique qui s'inscrit dans le cadre des efforts d'expansion à long terme du chef de file de la banque dématérialisée.

« Cette acquisition marque une évolution réfléchie vers une offre de paiement plus moderne et plus complète, qui fait désormais partie intégrante du portefeuille de produits de Mambu. La plateforme de paiement avancée de Numeral nous permettra de répondre à l'évolution des demandes des clients, de renforcer les gammes de produits existantes et d'étendre notre portée sur le marché, tout en offrant aux entreprises des capacités avancées pour répondre à un large éventail de besoins ». - Fernando Zandona, CEO, Mambu.

S'exprimant sur les raisons pour lesquelles Numeral était le bon choix pour Mambu, Zandona ajoute : « Les valeurs de Numeral, son agilité éprouvée et ses processus d'intégration solides correspondent parfaitement à l'état d'esprit de notre entreprise en matière de croissance. Nous nous réjouissons d'accueillir leur équipe talentueuse et d'ouvrir ensemble de nouvelles perspectives de croissance ».

Fondé en 2021, Numeral est un fournisseur de technologie de paiement à croissance rapide qui offre aux institutions financières une passerelle universelle pour se connecter aux banques partenaires et aux systèmes d'accès, ainsi qu'une plateforme de paiement moderne pour automatiser le traitement des paiements. Basée à Paris, la société traite plus de dix milliards d'euros de paiements par an et a établi une forte présence en Europe, après avoir étendu ses activités au Royaume-Uni l'année dernière.

La taille de l'opportunité de marché pour les paiements bancaires est frappante. En 2022, la valeur des paiements bancaires dans la zone euro s'élevait à 191 000 milliards d'euros, soit 58 fois plus que les paiements par carte (3 300 milliards d'euros). Ce vaste marché mondial se transforme rapidement, sous l'impulsion de l'essor des paiements instantanés, catalyseur de la modernisation des plateformes bancaires et de paiement. Avec ses intégrations bancaires robustes, son API modulaire et son tableau de bord moderne, la plateforme de Numeral permettra à Mambu de capitaliser sur cette opportunité de marché.

La plateforme cloud banking bénéficiera également de la liste des partenariats de Numeral avec certaines des plus grandes banques européennes, notamment BNP Paribas, Barclays, HSBC et ABN AMRO.

« Les paiements sont au cœur de la façon dont les entreprises font des affaires dans le monde entier, mais elles restent prisonnières de systèmes conçus il y a des décennies, inadaptés à la révolution des paiements instantanés en cours », déclare Édouard Mandon, cofondateur et CEO, Numeral. « C'est un problème que Mambu comprend dans le moindre détail, ayant aidé des banques et des institutions financières du monde entier à migrer de systèmes centraux rigides et traditionnels vers une infrastructure cloud agile et adaptable. En associant notre technologie dédiée aux paiements à la plateforme de cloud banking de Mambu et à sa clientèle mondiale, nous pouvons permettre à davantage d'entreprises de rendre leurs paiements pérennes et toujours conformes, tout en éliminant la complexité cachée des paiements à grande échelle. »

L'intégration de Mambu et de la plateforme de paiement avancée de Numeral permettra aux banques, aux fintechs et aux sociétés de services non financiers de gérer de manière transparente les flux de paiement de bout en bout, de prendre en charge plusieurs méthodes de paiement et de fournir des capacités de transaction en temps réel. Cela permettra d'accroître l'efficacité opérationnelle, d'améliorer l'expérience des clients et d'accélérer la mise sur le marché de solutions financières innovantes.

Mambu aura la possibilité d'offrir un ensemble de moyens de paiement encore plus sophistiqués et plus facilement accessibles. Les nouveaux clients et ceux qui ne le sont pas encore pourront en profiter dès le premier jour, tandis que les clients qui disposent déjà d'une solution de paiement auront la possibilité de la mettre à jour.

À propos de Mambu

Mambu est la seule véritable plateforme cloud banking SaaS au monde. Lancé en 2011, Mambu accélère la conception et la construction de presque tous les types d'offres financières pour les banques de toutes tailles, les prêteurs, les fintechs, les détaillants, les telcos et plus encore. Notre approche composable unique signifie que des composants, des systèmes et des connecteurs indépendants peuvent être assemblés dans n'importe quelle configuration pour répondre aux besoins de l'entreprise et aux demandes de l'utilisateur final. Mambu compte plus de 260 clients dans plus de 65 pays, dont Western Union, Commonwealth Bank of Australia, N26, BancoEstado, Raiffeisen Bank, ABN AMRO et Bank Islam. www.mambu.com

À propos de Numeral

Numeral est un fournisseur de technologies de paiement qui offre aux institutions financières une passerelle universelle pour se connecter aux banques partenaires et aux systèmes d'accès, ainsi qu'un centre de paiement moderne pour automatiser le traitement des paiements. Numeral permet aux fintechs et aux banques de débloquer la croissance en lançant de nouveaux produits et en se développant géographiquement plus rapidement, en éliminant la complexité cachée des paiements et en rendant leurs paiements pérennes et toujours conformes. Lancé en 2021, Numeral fournit l'infrastructure de paiement aux banques et fintechs européennes les plus innovantes comme WorldFirst, Argentex et Alma et s'associe aux plus grandes banques européennes, notamment BNP Paribas, Barclays, BPCE, HSBC et LHV.