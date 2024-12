Mambu übernimmt den Anbieter von Zahlungstechnologien Numeral und stärkt damit seine Marktposition, um neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen

Die Übernahme ist ein strategischer Schritt des führenden Cloud-Banking-Anbieters, um seine Zahlungsmöglichkeiten für Kunden zu erweitern. Mambu strebt eine Marktexpansion und ein beschleunigtes Wachstum zur Unterstützung seiner langfristigen Pläne an.

Die Plattform von Numeral wird in das Kernbankangebot von Mambu integriert und mit fortschrittlicher Technologie für Zahlungslösungen ausgestattet, um die nächste Generation von Finanzprodukten zu beschleunigen und voranzutreiben.

AMSTERDAM, 6. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Mambu, eine führende Cloud-Banking-Plattform, hat die Übernahme von Numeral, einem französischen Anbieter von Zahlungstechnologie für Banken und Fintechs, angekündigt.

Die Übernahme stärkt die Position von Mambu als Branchenführer und unterstreicht damit das Vertrauen des Marktes und die wachsende Nachfrage nach modernen Finanzdienstleistungen. Die Erweiterung der Zahlungsmöglichkeiten stellt eine bedeutende Investition in die nächste Phase des Wachstums von Mambu als etabliertem Marktteilnehmer dar.

Mit der Plattform von Numeral kann Mambu neue Werte aus breiteren Publikumssegmenten generieren, die seinen Marktanteil insgesamt erhöhen werden. Darüber hinaus bietet es eine einzigartige strategische Ergänzung zur Grundlage der langfristigen Expansionsbestrebungen des führenden Cloud-Banking-Unternehmens.

„Diese Akquisition ist ein wohlüberlegter Schritt, um ein moderneres, umfassenderes Zahlungsangebot bereitzustellen, das nun ein integrierter Teil des Produktportfolios von Mambu ist. Mit der Plattform für Vorauszahlungen von Numeral können wir auf sich ändernde Kundenanforderungen reagieren, bestehende Produktlinien stärken und unsere Marktpräsenz ausbauen, während wir Unternehmen fortschrittliche Funktionen bieten, um eine Vielzahl von Anforderungen zu erfüllen." - Fernando Zandona, Geschäftsführer von Mambu.

Zu den Gründen, warum Numeral die richtige Wahl für Mambu war, fügte Zandona hinzu: „Die Werte von Numeral, die bewährte Agilität und die robusten Onboarding-Prozesse passen perfekt zu unserer Wachstumsmentalität als Unternehmen. Wir freuen uns darauf, ihr talentiertes Team willkommen zu heißen, während wir gemeinsam neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen."

Numeral wurde 2021 gegründet und ist ein schnell wachsender Anbieter von Zahlungstechnologien, der Finanzinstituten ein universelles Gateway für die Verbindung mit Partnerbanken und Zugangssystemen sowie eine moderne Zahlungsverkehrszentrale zur Automatisierung der Zahlungsabwicklung bietet. Das in Paris ansässige Unternehmen wickelt jährlich Zahlungen im Wert von mehr als 10 Milliarden Euro ab und hat eine starke Präsenz in Europa aufgebaut, nachdem es im vergangenen Jahr seine Geschäftstätigkeit auf das Vereinigte Königreich ausgeweitet hat.

Die Größe der Marktchance für Bankzahlungen ist beeindruckend. Im Jahr 2022 belief sich der Wert der Bankzahlungen in der Eurozone auf 191 Billionen Euro und war damit 58 Mal höher als der Wert der Kartenzahlungen (3,3 Billionen Euro). Dieser riesige globale Markt wandelt sich rasch, angetrieben durch die Zunahme von Sofortzahlungen als Katalysator für die Modernisierung von Kernbanken und Zahlungsplattformen. Mit seinen robusten Bankintegrationen, einer modularen API und einem modernen Dashboard wird die Plattform von Numeral Mambu in die Lage versetzen, diese Marktchance zu nutzen.

Die Cloud-Banking-Plattform wird auch von den Partnerschaften von Numeral mit einigen der führenden europäischen Banken profitieren, darunter BNP Paribas, Barclays, HSBC und ABN AMRO.

„Der Zahlungsverkehr ist für Unternehmen auf der ganzen Welt von zentraler Bedeutung, doch sie sind nach wie vor in Systemen gefangen, die vor Jahrzehnten entwickelt wurden und für die aktuelle Revolution im Zahlungsverkehr nicht geeignet sind", so Édouard Mandon, Mitbegründer und Geschäftsführer von Numeral. „Mambu ist mit diesem Problem bestens vertraut, da wir Banken und Finanzinstitute weltweit bei der Migration von starren, traditionellen Kernsystemen zu einer flexiblen und anpassungsfähigen Cloud-Infrastruktur unterstützt haben. Durch die Zusammenführung unserer speziellen Zahlungstechnologie mit der führenden Cloud-Banking-Plattform von Mambu und unserem globalen Kundenstamm können wir mehr Unternehmen in die Lage versetzen, ihre Zahlungen zukunftssicher und stets konform zu gestalten und gleichzeitig die versteckte Komplexität im Zahlungsverkehr in großem Umfang zu beseitigen."

Die Integration von Mambu und der fortschrittlichen Zahlungsplattform von Numeral ermöglicht Banken, Fintechs und Nicht-Finanzdienstleistern die nahtlose Verwaltung von End-to-End-Zahlungsworkflows, die Unterstützung mehrerer Zahlungsmethoden und die Bereitstellung von Echtzeit-Transaktionsfunktionen. Dies wird die betriebliche Effizienz steigern, das Kundenerlebnis verbessern und die Markteinführung von innovativen Finanzlösungen beschleunigen.

Mambu wird die Flexibilität erhalten, eine noch ausgefeiltere, sofort verfügbare Palette von Zahlungsmöglichkeiten anzubieten. Neue und noch nicht aktive Kunden können die Vorteile vom ersten Tag an nutzen, während Kunden, die bereits über eine Zahlungslösung verfügen, die Möglichkeit haben, ein Upgrade durchzuführen.

