Manchester City e Nexen Tire ampliam parceria

O Manchester City anunciou que renovou sua parceria estratégica com a gigante coreana de pneus, a Nexen Tire, levando a parceria para seu terceiro período por meio do novo acordo plurianual. A parceria começou em 2015 e cresceu para incluir o patrocínio dos times masculinos e femininos, o elite development squad e praticantes de esportes, além de colaborações extensivas em campanhas de conteúdo digital e programas de futebol de base no mundo todo.

A parceria fez história em março de 2017 quando o City se tornou o primeiro clube da Premier League a anunciar um patrocínio para a manga da camisa, com a marca da Nexen Tire aparecendo nas camisas dos jogadores desde o início da temporada de 2017/18. A partir da próxima temporada 2020/21, o patrocínio da Nexen na manga da camisa será ampliado para o time feminino do City em todas as competições nacionais, para os kits de treinamento masculinos e para a equipe esportiva do Manchester City, transformando a Nexen Tire em uma parceira consistente do clube para patrocínio das mangas das camisas em todos os times e competições disponíveis.

Fora do campo a presença da Nexen Tirecon continua com a marca no ônibus do time principal e em locais importantes do Campus Etihad, incluindo a ponte Nexen Tire, que liga a academia de futebol do City ao Estádio Etihad.

A parceria também tem sido significativa por seu impacto no apoio ao futebol de base e no seu uso como uma plataforma para melhorar a vida dos jovens. Os mais notáveis desses projetos são o apoio da Nexen Tire ao campo da comunidade da City Football Foundation, no leste de Los Angeles, que oferece um local seguro para as crianças locais jogarem e socializarem, bem como a Nexen Tire ser a parceira apresentadora de um dos maiores campeonatos de futebol de jovens nos Estados Unidos – o Nexen Man City Cup.

A Nexen Tire também aproveitou sua parceria com o Manchester City para lançar uma série de campanhas digitais ousadas que obtiveram números altos de envolvimento nos principais mercados da Nexen Tire e entre os consumidores. Este continuará a ser um foco para o próximo período de parceria com series de conteúdo empolgantes a serem lançadas nos próximos meses.

Ferran Soriano, CEO do City Football Group, disse: "O Manchester City estabeleceu vários marcos junto com a Nexen Tire e após se tornar o primeiro clube da Premier League a apresentar um patrocinador para a manga da camisa temos o prazer de comemorar a volta aos títulos da Premier League com a Nexen Tire em nossas mangas. Ficamos impressionados pela ambição da Nexen Tire de criar campanhas de conteúdo digital animadas, além de compartilhar a paixão do City por oferecer aos jovens em todo o mundo oportunidades de jogar o esporte que amam. A Nexen Tire cresceu conosco para ser parte do tecido do Manchester City e esperamos entrar no terceiro período de nossa parceria de sucesso."

Travis Kang, CEO global da Nexen Tire, disse: "Nossa primeira parceria com o Manchester City foi em 2015 depois de ver o imenso potencial do clube e muitas oportunidades futuras. Nos últimos cinco anos, nosso relacionamento ficou cada vez mais forte, e pudemos também aumentar nossa presença no mercado global. Usaremos esta extensão da parceria para continuar a construir sinergia como um parceiro estratégico, ao mesmo tempo em que compartilhamos os valores de nossa empresa ao lançar uma série de campanhas digitais e programas empolgantes para jovens."

Sobre o Manchester City Football Club

O Manchester City FC é um clube inglês da Premier League inicialmente fundado em 1880 como St Mark's West Gorton. Ele tornou-se oficialmente Manchester City FC em 1894 e, desde então, venceu a European Cup Winners' Cup, seis títulos do League Championship, incluindo quatro títulos da Premier League (2012, 2014, 2018, 2019), e seis FA Cups. O Manchester City FC é um dos dez clubes que formam o City Football Group e tem o New York City FC e o Melbourne City FC entre seus clubes.

Na gestão do técnico Pep Guardiola, um dos técnicos mais premiados do futebol mundial, o clube joga os jogos nacionais e os da UEFA Champions League em casa no Estádio Etihad, uma arena espetacular com 55.000 lugares que o City chama de casa desde 2003. Hoje, o estádio está localizado no Campus Etihad, que também abrange a City Football Academy, uma instalação de última geração para treinamento de desempenho e desenvolvimento dos jovens localizada no centro do leste de Manchester. Com capacidade para 7.000 pessoas, o Academy Stadium, o City Football Academy é também onde o Manchester City Women's Football Club e o Elite Development Squad treinam diariamente e jogam seus jogos nacionais competitivos .

Para mais informações, visite www.mancity.com

