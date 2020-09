Manchester City et Nexen Tire prolongent le partenariat

Manchester City a annoncé le renouvellement de son partenariat stratégique avec le géant coréen, Nexen Tire. Ce partenariat passe à son troisième trimestre grâce au nouvel accord pluriannuel. Le partenariat a commencé en 2015 et a été renforcé pour inclure le parrainage des équipes masculines et féminines, de l'équipe de développement d'élite et des joueurs, ainsi que des collaborations étendues à travers des campagnes de contenu numérique et des programmes de football de base dans le monde.

Le partenariat est entré dans l'histoire en mars 2017 lorsque City est devenu le premier club de Premier League à annoncer un partenaire de production de maillots, la marque Nexen Tire apparaissant sur les maillots des joueurs depuis le début de la saison 2017/18. A compter de la prochaine saison 2020/2021, le parrainage de maillots Nexen s'étendra à l'équipe féminine de City pour toutes les compétitions nationales, les kits d'entraînement des équipes masculines et les équipes de Manchester. Ce partenariat fait de Nexen Tire, le partenaire de production de maillots du Club pour toutes les équipes et compétitions.

La présence de Nexen Tire va au-delà du terrain avec le branding du premier bus de l'équipe et les lieux clés du campus d'Etihad, notamment le pont Nexen Tire qui relie la City Football Academy au stade d'Etihad.

Le partenariat a également été remarquable pour son impact sur l'assistance au football de base et son utilisation comme plateforme d'amélioration des vies des jeunes. Le projet le plus marquant est l'assistance Nexen Tire au terrain de la communauté de la City Football Foundation à l'Est de Los Angeles qui offre une aire de jeu sécurisée aux jeunes de la ville, afin qu'ils puissent jouer et se socialiser, et la présentation de Nexen Tire comme partenaire de l'un des plus grands tournois de jeunes aux États-Unis – le Nexen Man City Cup.

Nexen Tire a également mis à profit son partenariat avec Manchester City pour lancer une série de campagnes de marketing numérique ambitieuse avec de grandes figures de l'engagement sur les marchés clés de Nexen Tire et auprès des clients. Ces actions continueront de constituer un centre d'intérêt pour le prochain trimestre du partenariat avec une série de contenus alléchants dans les mois à venir.

Ferran Soriano, Directeur général au City Football Group a affirmé : « Manchester City a marqué plusieurs jalons aux côtés de Nexen Tire et après qu'il soit devenu le premier club de Premier League à lancer un partenariat de production de maillots, nous sommes heureux de célébrer les anciens titres avec Nexen Tire sur nos maillots. Nous avons été impressionnés par l'ambition de Nexen Tire de créer des campagnes de contenu numérique ambitieuses, et de partager la passion de City à offrir à la jeunesse du monde des opportunités de pratiquer le sport qu'elle aime. Nexen Tire a grandi avec Manchester City et nous souhaitons entrer dans le troisième trimestre de notre fructueuse collaboration. »

Travis Kang, Directeur général international de Nexen Tire, a déclaré: « Notre premier partenariat avec Manchester City remonte en 2015 après que nous ayons identifié l'immense potentiel du club et les innombrables opportunités. Durant ces cinq dernières années, notre relation a mûri et nous avons pu marquer notre présence sur le marché international. Nous utiliserons la prolongation de partenariat pour continuer la collaboration en synergie comme partenaire stratégique tout en partageant les valeurs de notre entreprise grâce à une série de campagnes numériques et d'excellents programmes pour la jeunesse. »

À propos de Manchester City Football Club

Manchester City FC est un club anglais de Premier League fondé en 1880 sous le nom St Mark's West Gorton. Il est devenu officiellement Manchester City FC en 1894 et a gagné la Coupe des clubs européens, six titres de la League des Champions, y compris quatre titres de la Premier League (2012, 2014, 2018, 2019), et six coupes FA. Manchester City FC est l'un des dix clubs du Groupe City Football et compte le New York City FC et le Melbourne City FC parmi ses clubs frères.

Sous Pep Guardiola, l'un des dirigeants les plus décorés du football mondial, le club joue ses matchs nationaux et de la Ligue des champions de l'UEFA à domicile au stade Etihad, une arène spectaculaire de 55 000 places que la ville accueille depuis 2003. Aujourd'hui, le stade se trouve sur le grand campus d'Etihad, qui comprend également la City Football Academy, un centre de formation et de développement des jeunes à la pointe de la technologie, situé au cœur de Manchester Est. Dotée d'un stade de 7 000 places, la City Football Academy est également le lieu où le Manchester City Women's Football Club et l'Elite Development Squad s'entraînent quotidiennement et jouent leurs matchs de compétition à domicile.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.mancity.com.

