Manchester City, le partenaire de Nexen Tire, champion 2017/18 de la Premier League anglaise

Manchester City a scellé la victoire cette saison en s'imposant 3-1 contre Tottenham Hotspur, à Wembley, le samedi 14 avril dernier. À cinq journées du terme, Manchester City devient l'un des clubs les plus rapides de l'histoire à remporter le trophée, égalant le record établi par Manchester United lors de la saison 2000/01. C'est le troisième sacre de Manchester City en Premier League, tous acquis au cours des six dernières années.

« En tant que partenaire officiel de Manchester City, nous sommes absolument ravis d'apprendre que le club est déjà assuré d'obtenir titre de champion de Premier League anglaise », a déclaré Travis Kang, le PDG de Nexen Tire. « C'est une autre grande saison pour le partenaire du club, Nexen Tire, Manchester City ayant remporté le championnat d'Angleterre et la Coupe de la Ligue anglaise. Nous avons hâte de poursuivre notre partenariat stratégique avec Manchester City pour atteindre davantage de supporters dans le monde et augmenter notre notoriété. »

Nexen Tire publiera également une vidéo de félicitations mettant en scène trois des principaux joueurs de Manchester City -- Vincent Kompany, Ederson Moraes et Benjamin Mendy -- à travers les médias sociaux de l'entreprise, dont Facebook. (https://www.facebook.com/NEXENTIRE.GLOBAL/) et YouTube (https://www.youtube.com/user/nexentireglobal).

Nexen Tire a prolongé son partenariat pluriannuel avec Manchester City en mars 2017, devenant ainsi le tout premier partenaire officiel de la Premier League anglaise à figurer sur les manches des maillots. L'entreprise a accru sa notoriété mondiale grâce à ce partenariat et prévoit de poursuivre sa grande variété d'activités marketing, en collaboration avec Manchester City FC.

La victoire de Manchester City en championnat d'Angleterre sera officiellement fêtée le 6 mai, lorsque les joueurs soulèveront le trophée lors du match contre Huddersfield Town. L'équipe a réussi une performance unique cette saison, en remportant notamment 18 matchs de suite, la plus longue série de victoires consécutives dans l'histoire de la Premier League. L'équipe a également remporté la Coupe de la Ligue anglaise en février dernier, pour la cinquième fois de l'histoire du club. Nexen Tire a accompagné les victoires de Manchester City en tant que partenaire officiel du club, soutenant et célébrant les victoires des joueurs sur le terrain.

À propos de Nexen Tire

Fondée en 1942, Nexen Tire est un fabricant mondial de pneus basé à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, et à Séoul, en Corée du Sud. Nexen Tire, l'un des fabricants de pneus à connaître la croissance la plus rapide au monde, compte 491 concessionnaires répartis dans 141 pays (depuis juillet 2015) et possède trois usines de production, deux situées en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une à Qingdao, en Chine. Une quatrième usine à Zatec, en République tchèque, verra ses activités débuter en 2018. Nexen Tire produit des pneus pour les véhicules particuliers, SUV et camions légers, pneus qui bénéficient d'une technologie avancée et se démarquent par l'excellence de leur conception. L'entreprise se consacre également à la production de pneus UHP (ultra hautes performances) qui font appel à des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneus d'équipements d'origine à des constructeurs automobiles internationaux dans différents pays. En 2014, l'entreprise a réussi un grand chelem en remportant pour la première fois quatre prix de conception, devançant ainsi les divers fabricants mondiaux de pneus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.nexentire.com.

