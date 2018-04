O Manchester City, parceiro da Nexen Tire, é o campeão da Primeira Liga Inglesa de 2017/18

O Manchester City selou a vitória dessa temporada ganhando de 3 a 1 no jogo contra o Tottenham Hotspur, realizado no Estádio de Wembley no último sábado, dia 14 de abril. Com cinco jogos ainda restantes, o Manchester City se torna um dos clubes mais rápidos da história da EPL a conquistar o troféu, igualando-se ao recorde da liga, estabelecido pelo Manchester United na temporada de 2000/01. Esta é a terceira vez em que o Manchester City é o campeão da campanha da EPL, com todos seus títulos conquistados nos últimos seis anos.

"Como parceiros oficial de pneus do Manchester City, estamos muito empolgados com a notícia de que o clube já confirmou o título de campeão da Primeira Liga Inglesa", disse Travis Kang, CEO da Nexen Tire. "Isso marca mais uma excelente temporada para a parceira do clube, a Nexen Tire, com o Manchester City conquistando o troféu da Primeira Liga Inglesa e a Copa Carabao. Esperamos que nossa contínua parceria estratégica com o Manchester City alcance mais fãs em todo o mundo e promova o conhecimento da nossa marca".

A Nexen Tire lançará também um vídeo de congratulações apresentando três dos principais jogadores do Manchester City -- Vincent Kompany, Ederson Moraes e Benjamin Mendy -- através dos canais de mídia social da empresa, incluindo o Facebook (https://www.facebook.com/NEXENTIRE.GLOBAL/) e o YouTube (https://www.youtube.com/user/nexentireglobal).

A Nexen Tire ampliou sua parceria de vários anos com o Manchester City em março de 2017, tornando-se a primeira parceira oficial com logo na manga na história da EPL. A empresa vem aumentando o conhecimento global de sua marca através desta parceria e planeja continuar com sua vasta série de esforços de marketing com o clube.

A vitória da EPL pelo Manchester City será comemorada oficialmente no dia 6 de maio, quando o clube levantará seu troféu no jogo contra o Huddersfield Town. Os jogadores do clube demonstraram um desempenho inigualável nesta temporada, incluindo a vitória em 18 jogos consecutivos, a mais longa sequência de vitórias da história da EPL. O time também conquistou a Copa Carabao, no último mês de fevereiro, pela quinta vez na história do clube. A Nexen tem acompanhado as vitórias do Manchester City como a parceira de manga oficial do time, apoiando e comemorando as vitórias do clube dentro do campo.

Sobre a Nexen Tire

A Nexen Tire, fundada em 1942, é uma fabricante mundial de pneus, sediada em Yangsan, na Província de Gyeongsang do Sul e em Seul, Coreia do Sul. A Nexen Tire, uma das fabricantes de pneus de crescimento mais rápido do mundo, trabalha com 491 revendedores em 141 países de todo o mundo (dados de julho de 2015) e tem três fábricas -- duas na Coreia (Yangsan e Changnyeong) e uma em Qingdao, na China. Outra fábrica, em Zatec, República Tcheca, iniciará suas operações até 2018. A Nexen Tire produz pneus para carros de passageiros, veículos utilitários esportivos (SUVs) e caminhões de pequeno porte, com tecnologia avançada e excelência em design. A empresa também se concentra na produção de pneus de desempenho ultra-alto (UHP – ultra-high performance), que são baseados em tecnologias avançadas. A Nexen Tire fornece pneus como equipamentos originais para fabricantes mundiais de carros em vários países de todo o mundo. Em 2014, a companhia foi, pela primeira vez, a grande vencedora das quatro principais premiações de design do mundo entre várias fabricantes de pneus de todo o mundo. Para mais informações, visite o endereço http://www.nexentire.com.

