Manejo pré-emergente é alternativa para o controle de plantas daninhas no milho

"Devido à capacidade de desenvolvimento rápido e agressividade na competição por nutrientes, água e luz solar, as plantas daninhas são uma ameaça especialmente no início da safra. Dependendo da espécie e da incidência, podem reduzir de 10% a 90% a produtividade da cultura" ressalta o especialista. "Plantas de buva ( Conyza spp.), capim-amargoso ( Digitaria insularis ), picão-preto ( Bidens pilosa ), caruru ( Amaranthus spp .), capim pé-de-galinha ( Eleusine indica ), capim-colchão ( Digitaria horizontalis ), corda-de-viola ( Ipomoea spp ) e trapoeraba ( Commelina spp .) são exemplos que estão desafiando o manejo em lavouras de milho devido à seleção de espécies mais tolerantes ou resistentes aos herbicidas", destaca Mauro.

Entre os muitos métodos de controle, o uso de herbicidas pré-emergentes na cultura do milho pode ser um diferencial. Segundo Rizzardi, a aplicação nesse momento pode auxiliar o produtor na redução das espécies daninhas no início do ciclo da cultura. "Junto com a adoção de boas práticas agrícolas, como a rotação de culturas, uso de coberturas vegetais e o plantio direto, a diversificação dos mecanismos de ação, no controle químico, permite minimizar a matocompetição antes do fechamento das linhas. Dessa forma, fica mais fácil controlar as plantas daninhas que surgirem, complementando com uma aplicação de um pós-emergente", explica.

O agricultor André Diedrich utilizou esta técnica em sua propriedade em Guarapuava (PR), onde planta soja e milho, em rotação com trigo e cevada. "Utilizamos um pré-emergente em 20 hectares da área logo após o plantio do milho. Diante da incorporação deste manejo, os resultados que obtivemos foi a diminuição do banco de sementes, principalmente da Cravorana (Ambrosia artemisiifolia), que tem uma forte pressão na região. Para o próximo ciclo, devemos utilizar o mesmo processo em toda a produção do cultivo", reforça.

Mais uma opção para o produtor

Pensando neste desafio do agricultor, a Bayer desenvolveu um novo herbicida pré-emergente para a cultura do milho, que está sendo lançado no Brasil em 2022 e já pode ser encontrado na rede Bayer em todo país. Adengo® será um aliado no controle de plantas daninhas, pois possui amplo espectro de controle e dois princípios ativos com diferentes mecanismos de ação (Isoxaflutole e thiencarbazone), atuando tanto em folhas largas quanto em folhas estreitas. Além disso, a solução apresenta formulação estável e duradoura, podendo ser aplicado sob palhada, garantindo sua eficácia na pré-emergência do milho, potencializando sua produtividade e deixando a área mais limpa para a cultura posterior.

"A buva, caruru, capim pé-de-galinha e leiteiro (Euphorbia heterophylla) são espécies comuns na região sul e, nas áreas testes com o Adengo, obtivemos redução de mais de 85% no fluxo de emergência de plantas daninhas", comenta Mauro. "Em um cenário de estiagem que está impactando o desenvolvimento do milho este ano, o produto também será uma alternativa, já que o Isoxaflutole, presente no Adengo®, permanece no solo em períodos de seca, sem ser absorvido pela planta e, quando volta a umidade, o seu efeito herbicida é reativado", conclui Mauro. Esta característica exclusiva do Adengo®, o chamado Efeito Recarga, garante ainda mais conveniência ao produtor que escolhe usar o produto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1752790/00025734.jpg

FONTE Bayer

SOURCE Bayer