ManpowerGroup ernennt Gianni Valeri zum Country Manager Schweiz

ZÜRICH, 15. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- ManpowerGroup (NYSE: MAN) gab heute die Ernennung von Gianni Valeri zum Country Manager für das Schweizer Geschäft bekannt. Valeri wird alle Marken und Angebote von ManpowerGroup in der Schweiz betreuen – Manpower, Experis und Talent Solutions.

Vor seiner Ernennung zum Country Manager leitete Valeri die Marke Manpower in der Schweiz und setzte seine fundierten Branchenkenntnisse zur Beschleunigung der Transformation und Digitalisierung ein, um für Kunden und Kandidaten noch mehr Wert zu schaffen. Diese Ernennung erfolgt ein Jahr nach der Übernahme der restlichen von einem Franchisenehmer in Familienbesitz an dem Schweizer Geschäft gehaltenen Anteile durch ManpowerGroup – wodurch sich ManpowerGroup als der führende Anbieter von Personaldienstleistungen in der Schweiz positionierte.

„Kunden benötigen heute innovative Lösungen für komplexe Herausforderungen im Personalbereich, und wir freuen uns sehr, Gianni als Country Manager zu ernennen, der für Experis, Manpower und Talent Solutions verantwortlich zeichnet." So Stefano Scabbio, President, Mediterranean & Eastern Europe. „Gianni hat unser Manpower-Geschäft in der Schweiz über viele Jahre hinweg von Erfolg zu Erfolg geführt und eine entscheidende Rolle auf unserem Weg zum Marktführer gespielt. Ich freue mich auf unser weiteres Wachstum in der Schweiz, indem wir noch mehr Menschen den Zugang zu sinnvoller Arbeit ermöglichen und Kunden qualifizierte Talente und flexible Lösungen bereitstellen."

„Ich unterstütze Menschen und Unternehmen leidenschaftlich gerne bei der Entfaltung ihres Potenzials und freue mich darauf, das Geschäft von ManpowerGroup so zu leiten, dass wir unseren Kunden in der Schweiz noch mehr hochwertige, ganzheitliche Talentlösungen anbieten können", sagte Gianni Valeri. „Zusammen mit meinem talentierten Team sind wir sehr gut positioniert, um Tausende von Menschen mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie brauchen, um nachhaltige Karrieren aufzubauen, und den Kunden die Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben."

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), das führende globale Unternehmen für Personallösungen, unterstützt Unternehmen bei der Transformation in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt, indem es die Talente ausfindig macht, bewertet, entwickelt und managt, die es ihnen ermöglichen, zu gewinnen. Wir entwickeln jedes Jahr innovative Lösungen für Hunderttausende von Unternehmen, um ihnen qualifizierte Talente zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig eine sinnvolle, nachhaltige Beschäftigung für Millionen von Menschen in einer Vielzahl von Branchen und Fertigkeiten zu finden. Unsere Experten-Markenfamilie – Manpower, Experis und Talent Solutions – schafft für Kandidaten und Kunden in mehr als 75 Ländern und Territorien einen wesentlichen Mehrwert – und das seit 70 Jahren. Wir werden durchgängig für unsere Diversität anerkannt – als Best Place to Work für Frauen, Inklusion, Gleichberechtigung und Behinderung. 2020 wurde ManpowerGroup bereits zum elften Mal als eine der World's Most Ethical Companies ausgezeichnet – und all dies bestätigt unsere Position als die Marke der Wahl für gefragte Talente.

